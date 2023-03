Samsung Galaxy A13, un telefon din categoria entry-level

Dacă nu vrei să faci o investiție foarte mare într-un telefon și încă nu te-ai hotărât care să fie acela, te ajutăm cu sfaturi în ceea ce privește carcteristicile și performanța telefonului Samsung Galaxy A13.

Producătorul corean a lansat, în anul 2022, acest model de telefon entry-level, care poate să fie o alegere potrivită pentru tine dacă te afli în categoria celor care nu vor să investească foarte mulți bani într-un telefon midrange, cum ar fi Samsung A53 5G.

Caracteristici

Samsung Galaxy A13 are o carcasă din plastic, un ecran de 6,6 inchi, din sticlă, protejat cu Gorilla Glass 5 – strat protector, care nu se regăsește, de regulă, în specificațiile telefoanelor entry-level. Îți recomandăm să îl protejezi cu o husă pentru că finisajul carcasei nu este chiar unul dintre cele mai bune și poate oferi o senzație mai puțin plăcută la atingere.

Rezoluția ecranului este de 1080 x 2408 și tehnologia ecranului principal este PLS (Plane to Line Switching) LSD.

Samsung Galaxy A13 are un procesor de tip Octa-Core, cu o viteză CPU de 2GHz, 1.8GHz, memorie de 3GB/4GB/6GB RAM și 32GB/64GB/128GB de stocare internă și un suport stocare externă MicroSD, cu ajutorul căruia poți adăuga până la 1TB. Este dual SIM, are două camere: camera principală, poziționată în spate și camera selfie. Camera principală are o rezoluție multiplă de 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, iar cea frontală are 8.0 MP. Ambele camere au o limitare full HD de 30fps.

Telefonul are o baterie de 5000 mAh, cu încărcare la 25W, un jack audio și port USB-C.

Ca orice entry level, vine atât cu plusuri, cât și cu minusuri, despre care vom discuta în rândurile de mai jos.

Plusuri

Prin urmare, Samsung Galaxy A13 este un telefon simplu, care are o autonomie bună, bateria rezistând până la trei zile. Este ușor, cântărind 195g, datorită carcasei din plastic, are un design minimalist, fiind disponibil în culorile: alb, negru și albastru pastel.

Ecranul mare îți oferă un plus de confort, oferindu-ți o interacțiune plăcută și un spațiu mai mare, dacă vrei să citești sau să te joci.

Camera principală are dotările Ultra Wide, care permite extinderea unghiului de vizualizare, Depth Camera, care te ajută să focalizezi mai bine și Macro Camera, pe care o poți folosi dacă vrei să fotografiezi detalii. Camera din față, pentru selfie-uri, este prevăzută cu efectul bokeh. Să ne oprim puțin asupra acestui termen pentru că este mai puțin cunoscut și necesită explicații suplimentare. Bokeh este un cuvânt japonez, care se traduce prin estompare și, în fotografie, se referă la aspectul acelor zone care nu sunt focalizate. Cu alte cuvinte, efectul bokeh cuprinde toate porțiunile care nu sunt clare într-o fotografie. De ce este special? Pentru că poți să estompezi detaliile care nu sunt importante în fofografie și să atragi atenția asupra elementului care te interesează, în cazul nostru, asupra ta, pentru că vorbim despre acest efect integrat în camera frontală, utilizată pentru selfie-uri.

Minusuri

Trebuie să știi că Samsung Galaxy A13 nu vine cu un încărcător la pachet, așa că va trebui să cumperi unul, iar încărcarea completă a telefonului durează în jur de o oră.

Un alt dezavantaj este acela că telefonul nu este rezistent la apă și la praf, deci va trebui să ai grijă să nu îl scapi în apă, să nu ajungă stropii de ploaie pe el și să îl cureți constant de praf.

Aminteam mai sus că finisajul carcasei este destul de neplăcut la atingere și va fi nevoie să achiziționezi o husă, ceea ce nu e neapărat un lucru rău pentru că îi oferă telefonului extraprotecție.

Tot din categoria minusuri este și faptul că telefonul nu se autoreglează la lumina solară și va trebui să faci tu setările manual, atunci când îl expui la lumină puternică.

Prin urmare, gândește-te la ce caracteristici sunt mai importante pentru tine, atunci când vine vorba de telefoane, analizează plusurile și minusurile descrise și vezi dacă Samsung Galaxy A13 ți se potrivește.