S-a semnat contractul pentru finalizarea Pavilionului Municipal Bacău

Semnarea contractului pentru finalizarea Pavilionului Municipal Bacău a devenit realitate, îndeplinind un deziderat aparent irealizabil, conform declarației președintelui Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea. Această clădire medicală, care a rămas în stadiu de șantier nefinalizat timp de 15 ani, va fi pusă în funcțiune în urma unui efort politico-administrativ deosebit de important.

“În noiembrie 2022, când am preluat acest obiectiv în domeniul public al Judeţului Bacău, am spus că nu vom avea niciun pas fals în finalizarea acestei clădiri şi în punerea sa în funcțiune. De-a lungul timpului, prea mulți au făcut promisiuni pe acest subiect. Noi, am transpus vorbele în fapte, iar acest proiect, în valoare de aproximativ 60 milioane de euro a fost selectat la finanțare prin PNRR, pe locul 4!”, a declarat Valentin Ivancea.

Pentru a asigura că băcăuanii vor beneficia de acest important edificiu medical, s-a desfășurat o mobilizare exemplară, depășind toate obstacolele presupuse de acest parcurs.

În cadrul pavilionului, cetățenii Bacăului vor avea acces la o clădire modernă, conform standardelor nZEB+ (clădire cu consum minim de energie). Aceasta va fi dotată cu 209 paturi digitalizate, aparatură de imagistică medicală precum computer tomograf (CT), rezonanță magnetică nucleară (RMN), angiograf biplan și alte echipamente de ultimă generație.

“Astăzi, prin semnarea contractului „Finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău” s-a încununat un efort politico-administrativ, cu o miză extrem de importantă: darea în funcțiune a unei clădiri medicale care de 15 ani a rămas în stadiu de şantier nefinalizat”, a declarat președintele CJ Bacău.

Acesta a menționat că nu a fixat termene precise pentru finalizare, dar a promis că va duce la bun sfârșit această lucrare și va pune punct șantierului de la fostul Spital Municipal. Procedura de licitație a fost deja declanșată, iar ofertele pot fi depuse până la data de 14 iulie.

În încheierea declarației, Valentin Ivancea a transmis mulțumiri domnului ministru dr. Alexandru Rafila și domnului secretar de stat dr. Alexandru Rogobete pentru sprijinul acordat în realizarea acestei investiții. De asemenea, a adus mulțumiri europarlamentarului Dragos Benea, președintele echipei social-democrate băcăuane, pentru încrederea și sprijinul politic oferit. În final, a mulțumit și colegilor care s-au implicat în etapele parcuse până în prezent, reușind să facă față presiunii timpului.