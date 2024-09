S-a deschis Festivalul de teatru și film „Hayastan” 2024 în Bacău

În Bacău a fost deschisă, vineri, 13 septembrie, cea de a VII-a ediție a Festivalului de teatru și film „Hayastan”, organizat în perioada 13-15 septembrie de Uniunea Armenilor din România (UAR) – Sucursala Bacău. Evenimentul este dedicat, în acest an, celebrării centenarului regizorului armean Sergey Parajanov (1924-2024) și promite trei zile pline de activități culturale diverse, cu proiecții de filme, piese de teatru și spectacole de muzică și dansuri tradiționale armenești. „Hayastan” este numele Armeniei, cum o numesc locuitorii ei (Հայաստան). Numele original al țării în armeană era Hayq (pluralul pentru „armeni”, ad-literam), apoi Hayastan, sub influența limbii persane. Conform legendei, Haik ar fi fost strănepotul lui Noe și strămoșul poporului armean. Ploaia diluviană căzută seara a întrerupt spectacolul primei zile, care, însă, va fi reluat sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 17,00.

Deschiderea oficială a manifestărilor, organizate de Sucursala Bacău a UAR, în parteneriat cu Primăria Bacău, Inspectoratul Școlar Județean, SC Agroindustriala Bacău, cotidianul Deșteptarea, SC Valhala Bacău și secția Minorități a TVR, a fost făcută de președintele UAR, politicianul și scriitorul Varujan Vosganian, alături de președintele Sucursalei Bacău a UAR, Vasile Agop, de reprezentanta primarului de Bacău, Andreea Negru (care a transmis mesajul de salut al primarului), și de regizoarea de film, actrița și scenarista Armine Vosganian. În organizare s-au implicat și organizațiile armenilor din București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Dumbrăveni, Gherla, Iași, Pitești, Timișoara și Tulcea.

„A vorbi despre armeni în Moldova – a spus Varujan Vosganian -, este mai potrivit, cu excepția pământurile lor natale. Armenii au venit aici acum o mie de ani. Iar acum 450 de ani, Ioan Vodă Armeanul a scris aici o pagină de istorie și a și murit pentru pământul moldovean. Acum, noi, cei de acum, sunt în Bacău, un loc cu totul special și unde avem o sucursală foarte activă, care deschide băcăuanilor porțile pentru diverse activități. Dar, în general, în România fiind armean e un titlu de onoare”.

Momentul deschiderii oficiale a fost precedat, la sediul Sucursalei UAR de proiecția filmului „Rapsodie ucraineană” regizat de Sergey Paradjanov, prezentat de Armine Vosganian și de regizorul Florin Kevorkian. Astfel a fost deschisă și Cinemateca Paradjanov, care va funcționa toate cele trei zile ale festivalului. Sâmbătă, 14 septembrie, va fi proiectat filmul „Umbrele strămoșilor uitați” și va fi lansată și cartea „Ritualul ca estetică narativă în filmul lui Parajanov”, scrisă de aceeași Armine Vosganian. Totul de la ora 13,00, la sediul Sucursalei UAR.

Hayastan este, deci, o sărbătoare a poporului armean, numeroși armeni fiind trăitori și în județul Bacău. În aceste zile, pe lângă reprezentațiile artistice, participanții pot explora numeroase standuri și ateliere interactive de carte și revistă, caligrafie armeană, bijuterii și costume tradiționale. Evenimentul include, de asemenea, sesiuni de pictură, de sculptură în nisip și demonstrații de șah chiar în Piața Tricolorului din Bacău. Sunt amenajate standuri cu produse și obiecte armenești, dar și cărți și reviste de la Editura Ararat și celebrele bijuterii de argint Hayasa, produse din piele, bijuterii handmade, tradiționale costume armenești și, evident, nelipsita cafea la nisip. Un stand este dedicat chiar artistului Sergey Paradjanov. Iar în piață vor fi și ateliere interactive de șah și de caligrafie armeană. Tot acolo, pot fi urmărite momente de animație cu trupa Happening și Asociația Culturală Aigrai.

Sergei Parajanov este unul dintre marii maeștri ai cinematografiei, care a creat două capodopere la rând, Shadows of Forgotten Ancestors (1964) și The Color of Pomegranates (1969), având admiratori legendari precum Fellini, Godard și Tarkovsky. Lucrările sale, și în special colajele Mona Lisa, l-au plasat în compania lui Picasso și Warhol. Cel puțin patru țări – Armenia, Georgia, Ucraina și Rusia – îl revendică, iar regizori de renume din Statele Unite până în Iran, designeri de modă din New York până în Brazilia, laureați ai Premiului Pulitzer și muzicieni celebri precum Madonna și Lady Gaga au creat opere inspirate de acest autor genial.

A fost privat de libertate de trei ori.