Ronald Gavril a revenit în Bacău pentru a se antrena la sala de box unde și-a început cariera

Ronald Gavril, campionul de box originar din Bacău și stabilit de mulți ani în Las Vegas, SUA, s-a întors în orașul său natal pentru a se antrena la sala de box unde și-a început cariera. Împreună cu partenera sa, Ana Maria prodan, Ronald Gavril a făcut o vizită specială la locul care i-a fost sursă de inspirație pentru visul său.

“A revenit în Bacău, locul unde a început totul pentru mine, împreună cu Ana. Aici am dat primele lovituri în box și de aici am pornit cu visul meu. Am adus și daruit câteva mănuși de box și treninguri, nu doar pentru un antrenament care să rămână o amintire, ci și ca un mulțumesc pentru orașul care mi-a dat atât de mult”, a declarat Ronald Gavril.

Cu un palmares impresionant în lumea boxului, Gavril a dorit să ofere un semn de respect și apreciere pentru comunitatea care l-a susținut mereu. “Le-am adus ca un semn de respect și apreciere pentru locul și oamenii care m-au susținut mereu. Vreau să arăt tinerilor de aici că și ei pot ajunge departe dacă muncesc și visează”, a adăugat el.

Recent, Ronald Gavril și Ana au fost prezenți împreună la premiera filmului “Complotul bonelor” în Bacău, unde sportivul și-a făcut cunoscută și susținerea pentru partenera sa. “Este primul ei film, și mă simt onorat să o susțin în acest moment crucial al carierei ei. Felicitări, Ana, pentru ambiția și pasiunea pe care le arăți mereu”, a spus Gavril.

Ronald Gavril, care a luptat în America de Nord, SUA și Mexic, a demonstrat că nu și-a uitat rădăcinile și că rămâne conectat la orașul care l-a format și l-a inspirat în drumul său către succesul în lumea boxului.