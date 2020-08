Vreme de vacanță, vreme de făcut bagaje. Printre haine, cărți și dezinfectant, un lot de albume preferate. Lot de Mondiale: 23+1. În ordine cronologică, fiecare cu câte o recenzie liliput.

The Doors – „The Doors”. Alte uși, alte lumi.

Black Sabbath – „Paranoid”. Șșșșși se lăsă în-tu-ne-ri-cuuuu’…..

Led Zeppelin – „IV”. Unde ne duce scara ceea? Acolo unde ne poartă și dirijabilul.

Rolling Stones – „Exile on Main St.” Un sunet inconfundabil și, așa cum spunea Johnny Rotten, o copertă de album ce a anticipat spiritul punk-ului.

Patti Smith – „Horses”. „Iisus a murit pentru păcatele cuiva/ Dar nu ale mele…”.

Ramones – „Ramones”. 1, 2, 3, 4!

Sex Pistols – „Never Mind the Bollocks…”. Săăăă-mi bahărrr!

Jethro Tull – „Heavy Horses”. Zi-le din flaut, Ianule-hanule!

Devo – „Q: Are We Not MeN? A: We Are Devo!”. Robotic, exotic, hipnotic. Devotic.

The Police – „Regatta de Blanc”. Ca să nu mă cert cu fii-mea.

Frank Zappa – „Joe’s Garage”. În trei părți.

DOA – „Something Better Change”. La luptă cu „Hardcore ‘81”.

Black Flag – „1982 Demos”. Oficial, nici nu există.

Metallica – „Kill’ Em All”. Când metalul prinde viteză.

ELPowell – „Emerson Lake and Powell”. Touch and go, Cozy!

Slayer – „Reign in Blood”. Slay-tanic.

Bon Jovi – „Slippery When Wet”. Una din primele mari pasiuni.

Whitesnake – „1987”. Here they go again!

Guns N’ Roses – „Appetite for Distruction”. S-aveți poftă…

Napalm Death – „Scum”. Două formule, o singură trupă, același efect: mortal. Mortal ca napalmul.

Morphine – „Cure for Pain”. Delia știe!

Bad Brains – „I & I Survived”. Jah & Jah-maicaaa…

Carcass – „Surgical steel”. Brici? Nu, nene, bisturiu.

The 1975 – „Notes on a Conditional Form”. Na, c-am ajuns și-n 2020. Cu 1975.