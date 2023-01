Rezultate deosebite ale elevilor băcăuani la Tabăra de Fizică și Astronomie

În perioada 3-7 Ianuarie 2023 la Voroneț, județul Suceava, s-a desfășurat Tabăra Națională de Fizică , Astronomie și Astrofizică „Marin Dacian Bica”, organizată de ISJ Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Societatea Științifică „Cygnus” – centru UNESCO , în parteneriat cu Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

Aproximativ 200 de elevi de toate vârstele, împreună cu profesorii lor, veniți din toate județele țării, au lucrat împreună în cele 12 ateliere organizate în cadrul taberei – Astroclub, Prejuniori începători și avansați, Juniori începători și avansați, Seniori începători și avansați. Elevii au avut de rezolvat probleme complexe, au făcut observații astronomice cu ajutorul telescoapelor și lunetelor, au realizat lucrări practice de laborator și prelucrări de date experimentale și au avut parte și de momente de neuitat, în cadrul taberei fiind organizate și drumeții, excursii și vizite la mânăstiri și diverse alte obiective turistice din zona Bucovinei.

La finalul taberei de pregătire, au fost organizate două concursuri naționale, de fizică și astronomie – astrofizică care au constat în trei probe. Tabăra și competițiile sunt înscrise în calendarul Ministerului Educației în acest an școlar.

Județul Bacău a fost reprezentat de 16 elevi coordonați de prof. dr. Doina Capșa- lector la Centrul Județean de Excelență disciplina atronomie și profesor de fizică la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. Munca, implicare și pasiune a fost încununată cu succes, elevii obținând rezultate remarcabile: 7 premii I din care două absolute, 3 premii II, 4 premii III și 2 mențiuni.

La secțiunea astroclub gimnaziu au fost obținute următoarele rezultate:

– Premiul I, medalia de aur și învingător absolut a fost obținut de eleva Trifan Ruxandra-Elena de la Centrul Județean de Excelență, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”;

-Premiul I și medalia de aur a fost obținut și de elevii Ghiurcă Monica și Pruteanu Darius-Andrei de la Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”;

– Premiul II si medalia de argint a fost obtinut de Radu Maria elevă la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”;

-Premiul III și medalia de bronz au fost obtinute de Lungu Ema-Ioana de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Juverdeanu Georgiana Ana Maria de la Scoala Gimnazială „Mihai Drăgan”, membră a Cercului de astronomie Meteor;

-Mențiuni au fost obțiunute de Ifrim Elena-Marle de la Centrul Județean de Excelență, elevă la Școala Gimnazială „Spiru Haret” și Melinte Maria de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”.

La sectiunea Astroclub au fost obținute următoarele rezultate:

– Premiul 1, medalia de aur și învingștor absolut la Astroclub liceu a fost obținut de elevul Druică Mihai-Tiberiu de la Centrul Județean de Excelență, elev la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”;

– Premiul I și medalia de aur a fost obținut și de Tudor Andrei Gabriel și Jechel Miruna-Ioana de la Centrul Județean de Excelență și elevi la Colegiul Național „Ferdinand I” respectiv Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”, precum și Ștefan Luca , elev la Colegiul Național „Ferdinand I” și membru al Cercului de astronomie Meteor;

Premiul II si medalia de argint a fost obtinut de Buzilă Elena de la Centrul Județean de Excelență, elevă la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și Ciocoiu Mara elevă la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și membră a Cercului de astronomie Meteor;

– Premiul III și medalia de bronz au fost obtinute de Procopie Bogdan-Marian și Procopie Radu-Ioan de la Centrul Județean de Excelență și elevi la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”.

„Vă mulțumesc pentru toate oportunitățile oferite și implicarea în aceasta tabăra în care am avut oportunitatea să îmi testez toate cunoștințele despre astronomie, care pentru mine a devenit o pasiune de când am privit prima oara printr-un telescop. Tabăra a fost foarte bine organizata și am avut șansa să cunosc și sa ma împrietenesc cu colegi din țară, mai ales din Brașov și Constanța, dar sa am și ocazia să interacționez cu un corp profesoral de excepție de la care am învățat foarte multe. Vreau sa mulțumesc pe aceasta cale și mentorilor care m-au inițiat în tainele astronomiei atat din Bârlad cât și din Bacău si care de-a lungul anilor m-au ajutat să îmi perfecționez abilitățile”.

Druică Mihai-Tiberiu

„Experienta în tabară a fost una magică – este un loc în care te poți dezvolta, ăa crești, să înveți și ăa trăiești. Atmosfera taberei și oamenii de aici au dat culoare locului, au creat un mediu minunat, un mediu în care cu toții suntem uniți, elevi și profesori din toate colțurile tării, și am creat o experienta unică, extraordinară pentru toti, dar si un mediu prielnic pentru dezvoltarea noastra personală și intelectuală.”

Trifan Ruxandra-Elena

„În aceasta tabăra am învățat multe lucruri interesante din domeniul astronomiei in timpul cursurilor, am legat noi prietenii si ne-am distrat! Mulțumesc pentru experiența pe care mi-ati oferit-o!”

Ciocoiu Mara

„În tabără a fost foarte bine, relaxant! Aerul curat mi-a făcut foarte bine! M-am gândit că este ca o pauza înainte de a ne întoarce la școală! A fost foarte bine, mâncare foarte bună, tot curat și foarte cald! A fost minunat! Examenul a fost destul de greu! Mi-am dat seama după ce am primit diploma la ce nivel este de fapt! Totul a fost bine organizat! Cursurile plăcute, relaxante,fără stres de frica de examen! A fost minunat!”

Maria Melinte

„Din anul 2015 revin cu drag în Tabăra de fizică, astronomie și astrofizică în calitate de coordonator al grupului de elevi din Bacău și cea de lector pentru disciplina fizică și astronomie, cu bucuria competitiei, a reîntâlnirii de oameni minunați și copiii implicați, pasionați și deosebit de disciplinati știintific. Sunt zile intense de pregătire completate si de momente de relaxare. Atelierele practice și teoretice dezvoltate în tabără si-au propus stimularea elevilor în studiul fizicii, astronomiei şi astrofizicii, dezvoltarea pasiunii şi interesului pentru o pregătire constantă în acest domeniu”, a declarat prof. dr. Doina Capșa.