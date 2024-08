Constituindu-se după șapte ediții sub forma unui adevărat fenomen care așază în dialog limbajele artelor plastice, Tabăra Internațională de Creație Rezidența Tescani 2024, desfășurată între 2-8 august 2024, s-a bucurat și în acest an, după cum ne-a obișnuit deja, de o prezență aleasă. Astfel, la această agapă spirituală au fost prezenți Ilie Boca, Dioniș Pușcuță, Daniela Grapă, Mihai Damian, Sergiu Grapă, Suly Bornstein Wolff, Mihail Gavril, Luminița Radu, Ovidiu Ionescu, Florin Șuțu, Florentin Sîrbu, Lelia Rus Pîrvan, Mariana Constantinescu, Dumitru Macovei, Valeriu Șușnea, Ana Maria Ceară, Cristina Tudorache, Mihai Chiuaru, Sorin Otînjac, Elena Lupașcu, Gheorghe Lungu, Bianca Rotaru, Ovidiu Ungureanu, o desfășurare de forțe ce au avut-o drept curator pe Maria Bilașevschi, critic de artă. De asemenea, în cadrul Rezidenței Tescani au fost invitați Marius Manta (eseist, prezent pentru al doilea an), Gabriela Iștoc Sîrbu și Iulian Stoica, ultimii doi completând prin momente muzicale întregul excurs cultural.

Tescani, același loc primitor, care topește într-o alchimie aparte mesajele celor prezenți, dând poate mărturia cea mai frumoasă că într-un cotidian adesea fără repere eficiente, se mai poate instaura dialogul viu, socratic, care să amintească de clasicul triptic frumos-bine-adevăr. Rămâne totodată locul unde liniile și culorile artistului plastic întâlnesc cuvântul, unde sunetele firești ale naturii intervin într-un soi de prezent continuu, aducând aminte, într-un peisaj deal-câmpie, de „rodul cel bun”, de corola de minuni, de unduirile tainice ale lucrărilor lui George Enescu, fremătând laolaltă – de-a lungul întregului domeniu – energii așezate în slujba gestului care zidește. Aflată în organizarea artistului vizual Ovidiu Ungureanu, Rezidența Tescani poate fi un model viabil pentru orice demers care intenționează să mizeze în actul creației pe autentic, pe schimbul de idei, pe o valorificare armonică a trecutului și prezentului, înlesnind introspecția, emoția, inspirația.

Rezidența Tescani 2024 este în continuare documentată de echipa Chromatique, propunând implicit în viitorul nu tocmai îndepărtat materiale cu caracter de obligativitate pentru toți cei ce vor fi interesați de arta contemporană, dar în special de metamorfozele peisajului.