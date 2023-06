Revedere după 50 de ani de la absolvirea liceului

Absolvenții Liceului nr. 3 Bacău, promoția 1973, au trait momente magice la sfârșitul săptămânii trecute, care au consemnat 50 de ani de la terminarea anilor de liceu. Povestea întâlnirii după atâția ani ne-a fost redată de unul dintre absolvenții promoției 1973, Mircea Ciobanu.

„Cu amintirile în suflete și emoții în priviri, am redevenit absolventii de altădată și am sărbătorit într-o atmosferă tinerească, plină de veselie și fericire. Întâlnirea a avut loc într-o locație din apropiere liceului, sâmbătă 3 iunie, unde fost prezenți 52 de absolvenți și 2 dintre cei mai iubiți profesori: Titi Zaharia și Florinel Popa. După un cuvânt de bun venit, organizatorii au împărțit medalii și diplome jubiliare care vor rămâne copiilor și nepoților, ca o dovadă a timpului pe care noi l-am trăit. Petrecerea a fost plină de voioșie și bună dispoziție, însoțită de muzica tinereții noastre. Am depanat amintiri și am retrăit întâmplări de neuitat din perioada liceului. Seara s-a încheiat în jurul unui frumos tort, luminat de artificii, cu promisiunea că ne vom revedea curând .

A doua zi a avut loc întâlnirea din cadrul liceului. Am intrat copleșiti de emoții în clase, ne-am așezat în bănci exact ca altădată și profesorii prezenți au strigat catalogul. Am rememorat numele profesorilor și colegilor care au ieșit din cursa vieții și am păstrat un moment de reculegere. S-au făcut nenumarate fotografii în fața liceului și apoi am petrecut câteva ore minunate la Insula de Agrement. În final, în aplauzele noastre, au fost înălțate deasupra apei baloanele care au alcătuit cifra 50.

Astfel, am închis fereastra amintirilor anilor de liceu, pe care o putem deschide când dorim să aruncăm priviri nostalgice spre trecut. Cu recunoștință pentru profesori, cu dragoste pentru colegi și mulțumiri pentru cei care au organizat evenimentul, dorim să fim sănătoși și sperăm în noi și minunate întâlniri.”