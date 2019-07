Atunci când intri într-un magazin încărcat cu de toate, după ce vezi mărfurile frumos aranjate pe rafturi ori pe mese și după ce, măcar pentru o clipă, ne gândim cum am vrea ca să cumpărăm cât mai multe din acestea, observăm și o rază care ne luminează! Este privirea vânzătorului, care dincolo de lumea mereu grăbită ce intră în magazin, cutează să întrebe cu amabilitate „ce doriți?” și, mai mult de atât, împarte cu tine, cumpărătorul, bucuria de a te înnoi, de a achiziționa un lucru nou.

La Târgu Ocna, vânzătoarea Mineta Ursu (foto) îi întâmpină cu un zâmbet pe cei ce trec pragul magazinului aflat în centrul localității, unde găsesc multe articole (acestea putând fi … frumoase suveniruri), dar și presa județeană și națională. „Târg-ocnenii intră cu curaj dar am avut și surpriza să văd că revin în magazin și turiști, care au fost în anii trecuți în stațiune! Văzând acest lucru ei spun cu bucurie «am revenit să mai arunc un ochi!» Oamenii vin și întreabă de ziare, de cărți pe care doresc să le citească! Și atunci când îți place să citești le poți răspunde! În decursul vieții întâmpini multe, foarte multe probleme și nu găsești răspunsuri oriunde! Eu le-am găsit în cărți! Foarte multe lucruri, care m-au ajutat mult!”, ne-a declarat Mineta Ursu, ce are o pasiune mare pentru lectură.

Cu ecoul anilor copilăriei și ai adolescenței, ea ne-a mărturisit: „Elevă fiind la Școala Generală Helegiu, mi-a insuflat pasiunea pentru lectură profesorul Ioan Niculescu, care răspundea și de Biblioteca comunală. La Helegiu am lucrat un an ca suplinitoare, între profesorii mei, care m-au format! A fost cel mai frumos an! Și acum mă pasionează foarte mult cititul, sunt la curent cu toate știrile… Clienții vin și întreabă de ziare de informare, găsesc în liniștea de aici locul unde schimbi o vorbă! Le recomand Deșteptarea, ziarul nostru, al județului, dar le vorbesc și despre «Lumea misterelor», despre «Formula As», «Focul vieți» ori «Din culisele puterii»… Când văd că sunt însoțiți de copii le spun și de câte o carte de povești!” Pentru cei tineri ea are și un sfat: „Să citească! Să citească și pe internet! Și să respecte ! Respectul este foarte important și totul pleacă din familie!”

Foarte optimistă din fire Mineta Ursu este de 17 ani vânzătoare la un magazin din centrul orașului-stațiune Târgu Ocna. „Am ca o deviză a mea – vreau să fie totul limpede și frumos în jurul meu! Să privești un tablou, să citești o carte, să călătorești – așa viața este cea mai frumoasă! Sunt foarte optimistă, oricât de grea este o situație, se găsește «o portiță» pentru a o rezolva! Îmi place foarte mult să călătoresc, iubesc să văd țara mea! Fiica mea este profesoară de istorie – care și pe mine m-a pasionat foarte mult – și simt că viața m-a împlinit prin ea! Este o ființă de o bunătate și o noblețe deosebită, pe care am crescut-o singură de la vârsta de 34 ani! Acum nepoțica este «aurul nostru!» Am călătorit împreună la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și am văzut ce înseamnă fericirea pentru o mamă – fiica mea, nepoțica și ginerele cântau! Parcă toate necazurile s-au estompat! La mănăstire am fost impresionată de puterea mirului, ce se simțea plutind în aer, în tot locul!”

Despre Târgu Ocna, vânzătoarea Mineta Ursu, care a absolvit la maturitate o școală postliceală de contabilitate, ne mai spune: „Este orașul sufletului meu! Aici ai tot ce vrei ca să vezi: mănăstiri și biserici, izvoare cu apă minerală, Salina, peisaje deosebit de frumoase!”