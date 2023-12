Relația cauză-efect în politica globală

La 1500 de kilometri distanță de Gaza, atacurile militanților Houthi riscă să afecteze economia mondială. Yemenul este o țară distrusă de ani de război și, totuși, reușește să facă un lucru pe care nu l-a făcut nimeni: să amenințe economia mondială. În vreme ce lumea se uită nepăsătoare sau neputincioasă la masacrele din Gaza, militarii Houthi, sprijiniți de Iran, au produs perturbări majore în tranzitul maritim prin Canalul Suez. În urma atacurilor cu drone și rachete asupra navelor transcontainer, patru din cele cinci cele mai mari companii de transport au întrerupt sau suspendat serviciile în Marea Roșie, ruta prin care trebuie să treacă traficul din Canalul Suez: CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk și MSC, anunță The Economist.

Întreruperea traficului în Marea Roșie are un impact semnificativ asupra economiei mondiale, deoarece aceasta este ruta principală prin care trece traficul din Canalul Suez. Desși veniturile generate de traficul prin Canalul Suez sunt esențiale pentru economia Egiptului, care se confruntă deja cu o criză financiară, întregul sistem economic mondial se confruntă cu riscuri majore. Închiderea prelungită a rutei Suez ar crește costurile de transport, iar redirecționarea navelor în jurul Africii ar implica un timp mai îndelungat și creșterea primelor de asigurare. Să ne amintim ce panică s-a creat în 2021, când nava Ever Given a blocat canalul timp de șase zile.

Criza afectează și traficul în apropierea Mării Arabiei, prin care trece aproximativ o treime din traficul maritim al petrolului. Costurile economice asociate unei eventuale perturbări a transportului în această zonă ar putea fi dramatice, afectând atât producția industrială, cât și costul bunurilor pentru consumatori.

Pe lângă impactul economic, criza navală ridică și riscuri privind escaladarea conflictului militar în Orientul Mijlociu. Deja se discută necesitatea ca SUA să facă o demonstrație de forță simbolică în regiune, cu Yemenul pe post de “sac de box”. Cu toate acestea, atacurile aeriene asupra Yemenului ar putea avea un efect limitat, având în vedere structura descentralizată și dispersată a forțelor din țară. Houthi pot, prin urmare, să țină în șah pe o perioadă nedeterminată tranzitul prin Canalul Suez; rămâne de văzut dacă “greii” economiei mondiale vor decide să taie coada pisicii.