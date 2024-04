“Refuză să fii o victimă” – ediția a 8-a în Bacău

Cu sprijinul mediatic al liderului presei băcăuane, Deșteptarea, clubul Extreme Academy Krav-Maga va organiza între 25-25 mai ediția cu numarul 8 a seminarului internațional ” Self Ðefense – refuse to be a victim”.

La eveniment au confirmat participarea lectori din 3 țări: Spania, Franța si România, experți si instructori autorizați în sporturi tip arte marțiale cu tehnici specifice de autoapărare, mulți dintre acestia coordonatori ai unor structuri militare, Jandarmerie si Poliție din multe state europene si nu numai.

Efortul organizatorilor de a continua tradiția acestui seminar este argumentat și de actualitatea incidenței fenomenelor de agresiune si violentă stradală, în creștere de la an la an.

“Cursurile se adresează tuturor persoanelor, indiferent de gen si vârstă, cu sau fără pregatire în arte marțiale” explică Codrin G. COȚA, coordonatorul evenimentului, head-instructor Extreme Academy.

“Abordarări reale și diverse referitoare la violența stradală, intra-familiale sau intra-școlare vor fi prezentate in cele doua zile de seminar”, mai detaliază Coța.

Pentru cei interesați, detalii despre înscrieri pot fi obținute direct de la organizatori la telefon: 0758653715.