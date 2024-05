Gala Premiilor Comunității Băcăuane, ediția a XXI-a

Cel mai longeviv eveniment regional de caritate și recunoaștere a implicării sociale, Galai Premiilor Comunității Băcăuane care a ajuns la ediția XXI, va avea loc și în acest an la Restaurantul Caprice Events din Bacău, în seara zilei de 16 mai. Conform tradiției, la Gală sunt așteptați peste 220 de reprezentanți ai societății civile locale și mediului de afaceri, pentru a recunoaște și aplauda cei mai activi membri ai comunității și a contribui la susținerea proiectelor sociale, medicale și educaționale ale FSC.

Gala va avea și un amfitrion deosebit, care empatizează cu proiectele și misiunea FSC: Iuliana Marciuc, prezentatoare și realizatoare de emisiuni tv în cadrul Televiziunii Române, va fi pentru al doilea an consecutiv gazda evenimentului, în condițiile în care Adrian Enache, anunțat inițial ca prezentator al evenimentului nu mai poate onora invitația din motive medicale, care fac imposibilă prezența lui pe scenă în perioada imediat urmatoare. Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, un nume de valoare al Bacăului va oferi un recital extraordinar în cadrul evenimentului.

Momentul culminant al serii va fi decernarea Premiilor Comunității Băcăuane. Aceste premii vor fi acordate unor ONG-uri, instituții, persoane și societăți comerciale care au realizat în anul precedent acțiuni și proiecte concrete, bine definite, cu impact asupra dezvoltării comunității locale, rezolvării problemelor de interes general, implicării în diferite proiecte și campanii publice și sprijinirii categoriilor defavorizate. În acest an au fost înscrise, prin intemediul formularelor disponibile până pe 30 aprilie pe siteul www.fsc.ro un număr total de 31 de nominalizări valide, diferite, ale persoanelor/instituțiilor/firmelor, după cum urmează:

– Categoria firme si companii: 5 nominalizari

– Categoria persoane fizice: 8 nominalizari

– Categoria institutii publice si ONG-uri: 18 nominalizari

Finaliștii la fiecare categorie (câte 3 nominalizări de la fiecare categorie, cel mai bine punctate de către comitetul de jurizare) vor avea statutul de invitați speciali la Gală, iar câștigătorii la fiecare categorie vor fi anuntați și premiați în cadrul evenimentului.

Tema Galei din acest an fiind Oameni de Valoare ai Bacăului, pe lângă obișnuitele Premii ale Comunității Băcăuane, principalii sponsori ai evenimentului au fost „provocați” să își nominalizeze câte un om din propria echipă sau din rândul colaboratorilor apropiați care, pe lângă rezultatele și competențele profesionale, s-au remarcat în cadrul companiei și pentru implicarea în proiecte de voluntariat, implicare comunitară, socială etc. Aceștia vor fi prezentați deasemenea în cadrul evenimentului și vor primi o disticție de Oameni de Valoare, care prin activitatea lor aduc un plus valoare nu doar la locul de muncă ci și comunității noastre.

1 de 5

Licitația

Ca în fiecare an, oamenii generoși vor putea licita în cadrul Galei pentru o serie de obiecte unice, de colecție:

Un tricou de colecție, purtând autograful campionului mondial Constantin Popovici, sportiv de excepție ce activează în cadrul CSM Bacău, săritor în apă specializat în săriturile de la mare înălțime. La Campionatele Mondiale de natație din Japonia, 2023, în concursul de sărituri în apă de la mare înălțime (27 de metri), Constantin Popovici a cucerit aurul. Deasemenea la începutul acestui an Constantin Popovici a cucerit și singurul titlu ce-i lipsea din palmares, acela de campion mondial al Red Bull World Series, după ce în 2023 a mai cucerit și Cupa Mondială (Fort Lauderdale – SUA), iar în 2022 cucerise titlul european la high-diving (Roma – Italia).

Acest obiect a fost oferit prin intermediul Asociației AffordHire și cu sprijinul Școlii de șoferi DiaDrive.

Preţul de pornire la licitație este de 2.000 lei

2.Rafinamentul și delicatețea descriu minunatul colier din aur cu pandantiv din quartz, un model italian cântarind 5,25 grame.

Quartz-ul este cunoscut sub numele de “Cristalul iubirii necondiționate”. Are o nuanță delicată, ușor translucidă, care transmite feminitate și romantism. Semnificația lui este strâns legată de culoarea sa, rozul reprezentând blândețe, calm, feminitate, compasiune și dragoste. Datorită energiilor pozitive pe care le emană, quartz-ul, poate ajuta în ameliorarea unor afecțiuni emoționale și spirituale.!

Setul a fost donat pentru licitația din această seară de Bijuteria Giulia

Valoarea comercială a colierului este de 3.000 de lei, dar prețul de pornire la licitație va fi de 2.000 lei

3.Un tricou de colecție cu autografele jucătorilor echipei naționale de fotbal a României, calificată la Campionatul European din Germania, o adevărată comoară pentru iubitorii de fotbal și pentru cei care apreciază autenticitatea și unicitatea. „Tricolorii” revin la un Campionat European după 8 ani iar actuala generație este formată din mulți jucători tineri, foarte talentați și dornici să readucă fotbalul românesc pe culmile atinse de Generația de Aur.

Acest obiect de licitație a fost oferit prin intermediul firmei Grafit.

Preţul de pornire la licitație este de 2.000 de lei

4.Un set dedicat cunoscătorilor care conține un trabuc marca COHIBA, o marcă de lux care produce cele mai prestigioase trabucuri cubaneze și o sticlă de rom Havana Club! Aceste ”răsfățuri” nu sunt doar o bucurie pentru simțuri, ci și o călătorie într-o cultură bogată și fascinantă. Cohiba este azi marca emblematică a industriei trabucurilor cubaneze și reprezintă vârful de excelență și rafinament în domeniu. Fiecare trabuc este o capodoperă de artă și de gust cu arome unice și inconfundabile, de la iarbă, fân și miere, până la piper, nucșoară și scorțișoară.

Acest set a fost adus special din Cuba și donat pentru aceasta licitație de către doamna Popa Irina, membru al boardului FSC

Preţul de pornire la licitație este de 1.000 lei

5.O minge de colecție cu dedicație specială pentru Gala Oameni de Valoare și semnătura lui Miodrag Belodedici, internațional român din Generația de Aur a fotbalului românesc, singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi (actuala competitie UEFA Champions League). Palmaresul său impresionant include și alte trofee majore, precum Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală și titlurile de campion atât în România, cât și în Iugoslavia

Și acest obiect de licitație a fost oferit prin intermediul firmei Grafit.

Preţul de pornire la licitație este de 2.000 lei

6.Un obiect ornamental unic și spectaculos realizat manual în Atelierul Mozaic by FSC, de către voluntarii și beneficiarii FSC sub îndrumarea directă a doamnei Gabriela Achihăi, președinte FSC

Prețul de pornire este de 1.000 lei

Fondurile colectate în urma licitației sunt destinate integral susținerii programelor sociale ale FSC.

*Contravaloarea obiectelor câştigate la licitaţie nu trebuie plătită pe loc! Ea va fi achitată de câştigători în zilele următoare pe baza unei chitanţe sau a unui contract de sponsorizare, deductibilă din impozitul firmei.

Tombola

De asemenea, în cadrul tombolei, în urma achiziționării unui bilet în timpul Galei, participanții vor putea câștiga, prin extragere, premii la fel de spectaculoase:

Cu doar 100 de lei puteți cumpăra un bilet de tombolă, care vă poate aduce unul dintre premiile de mai jos.

Un pachet de servicii de welness (saună, masaj și alte terapii) la Rapsody Spa, în valoare de minim 500 de lei.

Pachet de servicii medicale veterinare (cardiologie/ecografie/vaccinare) pentru prietenul tău necuvântător, în valoare totală de 300 de lei oferit de Clinica Sal-Vet

Trei consultații de kinetoterapie la Conf. Univ Dr. Dobreci Daniel Lucian, însoțite de câte o ședință de kinetoterapie, oferite de Clinica Spinal Care Dobreci.

Două carduri cadou de cumpărături, în valoare de 500 de lei fiecare, oferite de Auchan Bacău

6 vouchere valorice (2×300 lei, 2×600 lei, 2×1000 lei) pentru servicii turistice în rețeaua hotelieră Dobru/Teleconstructia/Panoramic din Slănic Moldova

O expediție ghidată pe Vârful Moldoveanu, acoperișul României, pentru o echipă de 5 prieteni/colegi oferită de Door2Outdoor (pachetul include doar ghidajul profesionist, asistența tehnică, servicii foto și surpriza turei. Nu sunt incluse transport, cazare și masă)

Dulciuri sănătoase pentru petrecerea ta! Voucher valoric pentru un tort sau dulciuri Raw Vegan ce nu contin zahar, în valoare de 500 de lei de la RawMina.

Un coș cu bunătățuri de la Agricola Bacău

Pachet de servicii medicale (consultație de specialitate vasculară, sceening, ecografie doppler arterio-venos, program de anti-aging vascular) oferit de Cabinet Dr. Sebastian Istrate

Două pachete de consultații medicale de sănătate și frumusețe a pielii oferite de Clinic Derm Dr. Andronic

Pachet servicii de publicitate în valoare de 1500 de lei, oferit de Agvila Media

3 invitații/abonamente pentru toate cele 3 zile, la Festivalul Insula de Blues (21-23 iunie, Bacău)

Nici o masă fără pește! Voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la Pescăria Copanex (Piața Centrală)

2 invitații/abonamente pentru toate cele 3 zile, la Young Island Festival (19-21 iulie, Bacău)

2 coșuri cu bunătăți ca la mama acasă, oferite de Dulcețica Mamei

Un coș cu produse lactate de capră, proaspete (brânzeturi tradiționale dar și rețete inedite) de la Ferma Bettine și miez de nucă din livada Talenting, oferit de Asociația Betania

*Extragerea biletelor și taloanelor câştigătoare se va face în cadrul evenimentului. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe loc şi vor primi un voucher pe baza căruia vor putea intra ulterior în posesia premiului.

Pentru ce strângem bani în cadrul Galei

Împreună putem face mai mult pentru copiii și bătrânii din estul județului Bacău care au nevoie de sprijin, iar prin acest eveniment vă invităm să fiți alături de noi și să strângem banii necesari pentru:

Cluburile cu Lipici, centre educaționale care ascund sute de zâmbete și visuri ale unui viitor mai bun

Susținerea programului de îngrijire la domiciliu prin care suntem alături de bunicii uitați și le alinăm singurătatea!

Burse sociale, îndrumare și consiliere tinerilor care își clădesc pas cu pas un viitor mai bun prin educație.

Vara se aproprie și odată cu ea și Școlile de Vară, o experiență unică pentru sutele de copii din satele sărace, în care jocul și educația sunt îmbinate pentru a crea cele mai frumoase amintiri!

Alte surprize pregătite de organizatori vor fi descoperite de participanții la eveniment în seara Galei, care își va primi invitatii începând cu ora 18.00 în curtea interioară a Restaurantului Caprice.

Comitetul de jurizare a Premiilor Comunității Băcăuane

Mulţumim tuturor membrilor juriului Galei din acest an pentru munca din procesul de jurizare. Juriul este format din oameni care și-au dedicat ore de analiză și discuții ca să îi aleagă pe cei mai buni dintre cei mai activi membri ai comunității.

Membrii Comitetului de jurizare:

1 Irina Stănciuc Selgros Bacău Director 2 Mihai Caprioară Fundația Comunitară Bacău Director 3 Lupu Cristian Grafit Invest Manager 4 Dana Ghingheș Instituția Prefectului Bacau Consilier Cancelaria Prefectului 5 Daniela Poznărea DAS Bacău Director 6 Gabriela Achihăi FSC Presedinte 7 Florin Stefănescu Deșteptarea Redactor 8 Carmen Busuioc ISJ Bacău Inspector Școlar 9 Gheorghe Mandici Auchan Bacău Director

Partenerii media ai evenimentului sunt: Deșteptarea, Ziarul de Bacău, Kiss FM Bacău, Magic FM Bacău, Jurnal FM, Euro Tv Bacău, TeleM, inimabacaului.ro, DeBacău.

„Fiind o companie globală, ne simțim privilegiați să lucrăm și să operăm în sute de comunități din întreaga lume. Având această oportunitate în vedere, căutăm activ modalități de a ne implica și de a sprijini comunitățile din care facem parte. Prin susținerea Fundației de Sprijin Comunitar Bacău și prin participarea la Gală, subliniem angajamentul Mainfreight față de dezvoltarea și susținerea inițiativelor sociale la nivel local.”

Vlad Popa – Director Zonal, Mainfreight

„Responsabilitatea socială și implicarea în comunitate sunt parte a valorilor noastre morale prin care ne dorim să susținem schimbări tangibile și pozitive în societate, cu un impact durabil pentru generațiile viitoare. Ne onorează să facem parte din procesul de construire a unui viitor mai bun și echitabil pentru toți membrii comunității.”

Mihai Ilie – Fondator și Președinte Agricultorul Group, Președinte C.A. Panimon S.A.

„Ca partener de încredere al Fundației de Sprijin Comunitar, Dedeman este fericit să fie parte din Gala Premiilor Comunității Bacăuane. Este un eveniment special în orașul nostru și o ocazie minunată să sărbătorim împreună solidaritatea și implicarea noastră în îmbunătățirea vieților celor din jur.”

Dragoș Pavăl, Președinte DEDEMAN

„Comunitatea locală înseamna colaborare, proiecte, progres, o viață mai bună pentru locuitorii ei. Vrem sa fim parte din acesta normalitate și susținem cu bucurie acest eveniment comunitar care a devenit emblematic pentru comunitatea băcăuană. Succes !”

Mandici Gheorghe, Director zona Auchan Bacău

„Fundația de Sprijin Comunitar este unul dintre partenerii noștri tradiționali de peste 15 ani, alături de care ne bucurăm să împărtășim și să celebrăm, an de an, cele mai frumoase inițiative sociale băcăuane. BRD consideră educația unul dintre principalele motoare pentru dezvoltarea sustenabilă a societății. Totodată, apreciem în mod deosebit comunitățile și actorii comunitari care reusesc să cristalizeze resursele locale și să le direcționeze acolo unde este mai mare nevoie de ele.”

Oana Pintea – Director Retail Grup Bacău, BRD

„Participarea mea în comisia de jurizare pentru Gala comunității Băcăuane a fost o experiență incredibilă și inspirațională. Am avut ocazia să descopăr proiecte remarcabile din comunitatea noastră și să fiu martor la realizările lor impresionante. Am fost profund impresionată de pasiunea și dedicarea participanților, precum și de calitatea și diversitatea proiectelor prezentate. A fost o provocare să alegem câștigătorii, deoarece toți meritau recunoașterea și aprecierea noastră.”

Dana Ghingheș – Consilier Cancelaria Prefectului Bacău, membru în juriul Galei.

„Gala este un prilej de a identifica și valoriza inițiativele din județul Bacău. Oameni și organizații sunt puși în lumina reflectoarelor, spre a fi modele de bune practici comunitare. In calitatea mea de membru în juriu, sunt deseori pus în situația dificilă de a evalua proiecte foarte bune, cu impact.”,

Mihai Căprioară, director Fundația Comunitară Bacău, membru în juriul Galei.