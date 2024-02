Răspunsuri, revelații și sentimente

În astfel de timpuri, dominate de tehnologia ce devine, în mod accelerat și direct, indispensabilă din viețile fiecăruia, importanța comunicării nu a fost niciodată mai semnificativă. Mă refer, însă, la comunicarea față în față, suflet la suflet. Trăim într-o lume plină de oameni care își poartă identitatea digital; se neglijează scopul primar al tehnologiei, și anume acela de a ne ajuta să ne creăm o identitate și să o păstrăm mai ales când suntem deconectați. Comunicarea deschisă ne face să nu pierdem din vedere cine suntem și ce vrem să fim. Un asemenea moment de eliberare a fost întâlnirea cu psihologul Mihaela Gina Pascu, în cadrul primului eveniment ”Best Speakers”, din acest an, organizat de Cercul de Public Speaking al Palatului Copiilor Bacău, coordonat de prof. Laura Huiban.

Găzduit de eleva de clasa a IX-a Maria Corina Dinu, evenimentul cu titlul ”Răspunsuri și revelații”, desfășurat marți, 30 ianuarie 2024, în sala de teatru a Palatului Copiilor Bacău, a avut ca scop să îi facă pe cei aproape 30 de participanți (copii, adolescenți și chiar adulți) să se simtă auziți și înțeleși.

Acest ultim aspect s-a datorat și atmosferei primitoare, dar mai ales doamnei Mihaela Gina Pascu, ce a răspuns invitației cu bucurie și a venit să ne vorbească, din perspectiva unui psiholog, despre comunicare și relațiile noastre interpersonale.

Prin intermediul diverselor jocuri am putut spune deschis cum ne simțim și am pus întrebări, anonim, despre anumite frământări. Am aflat că trebuie, în egală măsură, să ne spunem nouă înșine „mulțumesc” și „te iubesc”, dar și cum să reacționăm în diferite situații delicate ce pot să apară în viața noastră. „Cuvântul pronunțat are alte însemnătate pentru creierul nostru. Noi tot timpul acționăm după minte. Tot timpul. Mintea ne ghidează. Și e bine că acționăm după minte, dar să nu uităm de suflet. Rolul întâlnirii noastre este să ne întoarcem la suflet.”, a afirmat doamna psiholog, în cadrul întâlnirii, o întâlnire plină de căldură, sfaturi și chiar îmbrățișări „Nevoile de bază își au importanța lor, dar, din când în când, avem nevoie să ne întâlnim cu noi înșine și cu emoțiile noastre.”, a mai spus Mihaela Gina Pascu.

În urma celor discutate, am ajuns la mai multe concluzii, însă două rămân cele mai importante. Este perfect normal să simțim mai mult decât alte persoane uneori și să vrem să plasăm undeva în identitatea noastră trăirile respective. Comunicarea este unul dintre modurile în care putem face atât acest lucru, cât și să înțelegem mai bine ce se întâmplă în sufletul nostru. Este firesc să ne întrebăm de ce, cum, sau ce, și este mai firesc să primim răspunsuri.

“Când mi-am imaginat un psiholog ca invitat la una dintre intâlnirile noastre, nu m-aș fi gândit niciodată că va fi așa de interesant și de frumos. Faptul că doamna a răspuns la toate întrebările noastre și a avut înțelepciunea de a avea răbdare și iubire cu noi a făcut ca totul să fie o experiență memorabilă.”, a declarat despre întâlnire eleva Corina-Maria Dinu, host al evenimentului. “Modul în care ni s-au oferit explicațiile m-au ajutat în întelegerea sinelui autentic și în empatizarea cu ceilalți.“, a spus despre întâlnire și Daria-Tereza Miclăuș, elevă în clasa a IX-a.

Iată că, și în astfel de timpuri, mai există oameni ce apreciază comunicarea deschisă. Și cred că, adânc în interior, dincolo de ecrane, cu toții o facem.

Daria Apalane (clasa a IX-a), elevă la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și la Cercul de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto credits: Mara – Ioana Lazăr (clasa a IX-a), elevă la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” și la Cercul de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Prof.coord. Laura Huiban