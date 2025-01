Puterea terapeutică a râsului

De o bucată de vreme, talentul lui VEM și neobosita sa activitate, de caricaturist, fotograf, inițiator de proiecte artistice, atrage, ca un magnet, o mulțime de premii, care-i confirmă valoarea. Recent, cel acordat de Filiala Bacău a UAP, Pentru rezultatele de excepție naționale și internaționale din anul 2024, l-a bucurat cel mai mult, fiind venit din partea breslei. Iar colegii nu sunt deloc condescendenți, de obicei, dimpotrivă, au aprecieri foarte critice la adresa confraților, atunci când le judecă lucrările. Și e firesc să fie așa, fiindcă ei sunt din interior, știu cum se face meserie, și, în fața evidenței (când cineva e foarte bun!), pot renunța la invidia profesională, boală grea, de altfel, și omniprezentă.

Dar anul care a trecut i-a mai adus un prilej de satisfacție lui Victor Eugen Mihai-VEM, constând în apariția unui nou album, Viața se strâmbă la noi, la Editura Rocade din Cluj-Napoca. Al patrulea, după cele anterioare, care s-au bucurat de un real succes: Opriți Pământul, vreau să cobor!, VEMmania și VEM, primul fiind editat de Deșteptarea, iar ultimul de Centrul de Cultură „George Apostu”, unde lucrează acum artistul, după ce, o lungă perioadă, a practicat mai multe forme de jurnalism. Ne-am intersectat drumurile de câteva ori, în redacție la Deșteptarea și la un efemer post de televiziune Symbol, care începuse foarte promițător.

Vem, în varianta amicală, cea larg cunoscută a numelui său, este un tip cu un aer serios, genul „pince sans rire”, care observă totul cu un ochi foarte critic, mustăcind, pentru a prelucra apoi informațiile în retortele lui speciale. Ce iese este un desen satiric, cu o poantă isteață, expresivă, ironică, amuzantă uneori, când nu este de-a dreptul abrazivă. Caricaturistul e o combinație foarte originală, subtil, exact observată de „persanul” Gheorghe Iorga (cu un consistent cuvânt de prezentare pe coperta a IV-a albumului) care vede în artist „un Kafka gândind și vorbind ca bravul soldat Svejk!”

Vem vede și simte absurdul acestei lumi, iar reacțiile sale sunt ale unui individ lucid, cu o inteligență ascuțită, care refuză orice urmă de sentimentalism, alegând arma râsului, pentru a demasca falsul, ridicolul, ipocrizia, mistificările grosiere. Și inventarul tarelor morale e mult mai încărcat, adaug impostura, politicianismul, demagogia, vanitatea, grandomania. Agera privire a caricaturistului cuprinde multe și variate aspecte din „comedia umană” și nimic nu-i scapă din „bâlciul deșertăciunilor” lumii noastre, din anomaliile prezentului. Vede prostia înfumurată, fudulă, defecte de tot felul, vicii, lașități, minciuni, lăcomie, obscurantism, demască răul (sub chipul lui Scaraoțchi, băgându-și coada peste tot), fixând într-un desen concis, esențializat, fizionomii burlești, atitudini ridicole, care stârnesc râsul cu puteri cathartice.

Noul album are capitole cu nume sugestive: Delete, Bla-Bla world, Zeița oarbă, România mare (cu adjectivul tăiat), Dragostea va salva lumea. Despre lumea politicii, justiție, conflictul dintre rațiune și sentiment Vem are păreri și judecăți ferme, cu tăiș satiric. Viziunea sa despre eros, de pildă, este una foarte realistă, de un cinism simpatic, în fond, pentru că spune adevărul (refuzând romantismul edulcorat), iar imaginile despre conflictul dintre creier și inimă (care se știe, are rațiunile ei, pe care rațiunea nu le înțelege) sunt extrem de sugestive. Într-una dintre ele (savuroasă!) vedem o clepsidră, în partea de sus fiind o inimă, iar în cea de jos un creier. Nu vă dezvălui mai multe, pentru că e normal ca, văzând albumul și desenele, să vă faceți propria părere. Aveți această libertate, așa cum artistul o are pe aceea de expresie. Într-o lume liberă în chip real, nu într-una dictatorială sau într-o falsă democrație. Caricatura foarte puternică, de mare impact vizual, din Anuala 2024 a plasticienilor băcăuani este foarte elocventă, și polisemantică. Dă de gândit în mai multe sensuri, pentru că mulți nu știu ce să facă, neavând discernământ, cu libertatea.

Dar să știi să râzi este un obicei foarte bun, cu virtuți terapeutice, înarmând omul cu un optimism lucid, care-l apără de atitudini defensive, perdante, de umilință și de disperare. Puterea râsului, de care oamenii au mare nevoie, este inoxidabilă, și de aceea, tiranii din toate timpurile s-au temut de ea.