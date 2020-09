8 septembrie nu e doar o importantă sărbătoare religioasă, ci și Ziua Internațională a Fizioterapiei. Cu acest prilej, am stat de vorbă cu doamna Cătălina Marchiș, kinetoterapeut principal la Physiokinesis, unul dintre cele mai cunoscute centre de recuperare medicală din oraș, rugând-o să ne spună câteva lucruri despre specificul activității desfășurate și despre noutățile apărute în ultima vreme.

Cătălina Marchiș: Data de 8 septembrie constituie pentru noi, kinetoterapeuții din întreaga lume, un reper, fiindcă e momentul în care s-au pus bazele Confederației Mondiale pentru Fizioterapie (în 1951). Este o organizație de profil care încearcă să reunească specialiști din întreaga lume, pentru ca împreună să găsim soluții adecvate nevoilor pacienților și pentru a ține la curent terapeuții de pretutindeni în legătură cu inovațiile tehnologice și cu descoperirile medicale din domeniul fizioterapiei.

Ea și-a schimbat numele chiar anul acesta, devenind World Physiotherapy și propunându-și ca obiectiv prioritar adaptarea activității la noile condiții impuse de apariția Covid-19. De altfel, specialiștii World Physiotherapy pun accent, în ultima vreme, pe importanța activităților fizice în recuperarea post-Covid. După cum probabil știți, în cazul celor internați pot apărea probleme secundare precum:

– afecțiuni pulmonare;

– slăbiciune musculară severă;

– rigiditatea articulațiilor;

– oboseală;

– capacitate redusă de îndeplinire a diverselor sarcini de lucru;

– dificultăți de înghițire și de comunicare;

– tulburări de sănătate mentală și de suport psihosocial.

World Physiotherapy atrage atenția că este nevoie de timp pentru recuperarea după o asemenea boală. Un kinetoterapeut poate ajuta la o recuperare mai rapidă. Mai ales în cazurile grave, care au solicitat ventilare mecanică și au lăsat urmări, fizioterapeuții sunt esențiali în reabilitarea timpurie și continuă, întrucât pot contribui la:

– mobilizarea timpurie și la recuperarea abilității de a face mișcare;

– exerciții simple;

– revenirea la activitatea de zi cu zi;

– recuperare pulmonară;

– gestionarea respirației;

– gestionarea stării de oboseală și a epuizării;

– găsirea unui raport optim între efort și odihnă.

Situația generată de noul Coronavirus a bulversat întreaga lume și constituie o provocare, indiferent de domeniul în care îți desfășori activitatea. În acest context, la Physiokinesis am investit în tot ceea ce ține de asigurarea măsurilor de igienă și siguranță pentru pacienți, dar și pentru angajați. Amintesc doar câteva dintre ele: măsurarea temperaturii la intrare, circuite separate de intrare/ieșire, dezinfectanți, aparat de sterilizare al aerului cu filtru osmotic (aparat de filtrare a aerului 24 din 24 folosit și în sălile de operații), programări distanțate etc. Astfel, pacienții nu se intersectează, iar pericolul este redus la minimum.

Pe de altă parte, ceea ce caracterizează activitatea noastră este randamentulsporit pe care îl oferă procedurile de recuperare pe care le punem la dispoziția pacienților:

– terapii personalizate la fiecare ședință, în funcție de simptomatologie;

– terapeut personal pe toată durata recuperării;

– număr mic de ședințe ameliorării problemelor dumneavoastră;

– la prima ședința ameliorare de 20-30% a simptomatologiei, iar după a treia ședință 70-80%mai bine;

-de la ședința a patra până la a șaptea, consolidăm ceea ce am obținut;

– durata redusă a ședinței, în condițiile în care timpul este foarte prețios pentru pacienții noștri;

-recomandări pentru a menține starea de bine câștigată;

– exerciții post-procedurale;

Aș putea adăuga multe alte lucruri care țin de specificul activității din domeniul fizioterapiei, însă nu cred că este cazul să facem aici o prezentare prea tehnică.Aș adăuga doar faptul că la Physiokinesis punem mare preț pe feedbackul primit și pe ceea ce cred pacienții noștri. Pentru că, în definitiv, ei sunt cei mai importanți. Un pacient pus pe picioare și care pleacă fără dureri, e un pacient mulțumit. Iar cei mai mulți dintre pacienții noștri intră în această categorie. E o bucurie să-i întâlnești ulterior și să-ți mulțumească sau, uneori, să te sune ori să treacă doar pentru a-ți spune că totul este bine.

Pe de altă parte, e bine să lași rezultatele să vorbească pentru tine. Iar pentru a vă face o idee în acest sens, l-am rugat pe unul dintre pacienți noștri, profesorul Adrian Jicu, să descrie, în câteva cuvinte, experiența sa la Physiokinesis.

Adrian Jicu: Ca unul care șade un număr considerabil de ore pe scaun, la birou/catedră, și are o activitate preponderent sedentară, m-am ales de vreo 10 ani cu probleme lombare sau, cum ar spune bătrânii, de șale. Iar la șale e de jale, fiindcă durerea nu știe de glumă. Așa că m-am văzut nevoit să-mi fac un selfie cu raze X și să apelez la un specialist, pentru că nu te joci cu chestiuni care nu doar că-s dureroase, ci te pot țintui la orizontală, când ți-e lumea mai dragă. Așa că am căutat o soluție rapidă. M-am interesat și am ales Physiokinesis. Și trebuie să vă spun că am făcut o alegere potrivită.

Experiența mea la acest centru de recuperare poate fi descrisă în câteva cuvinte: punctualitate, seriozitate, amabilitate, dotare excelentă și, ceea ce mă interesa cel mai mult, eficiență. Fiindcă asta contează în definitiv. Sunt un om căruia nu îi place să aștepte la cozi și care nu prea are timp de pierdut. Din fericire, la Physiokinesis organizarea este excelentă și lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă în orice domeniu. Grija pentru pacient nu e un simplu clișeu, ci o caracteristică definitorie a echipei de kinetoterapeuți. Așa se face că, după doar 6 ședințe, n-am mai avut dureri și mi-am putut vedea liniștit de treabă.Și, la fel de important, problemele nu au reapărut. Sunt aproape doi ani de atunci și, cum spunea o reclamă mai veche, coafura (în cazul meu spatele) rezistă.

Așa că recomand din inimă Psysiokinesis tuturor celor care, din păcate, se confruntă cu probleme sau care își doresc o recuperare rapidă.