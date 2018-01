Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău are posturi și servicii noi de la 1 ianuarie. Modificările s-au făcut în două etape: în noiembrie, când majoritatea posturilor de inspectori de specialitate au fost transformate în posturi de psihologi sau asistenți sociali, și la sfârșitul lui decembrie, când a fost modificat statul de funcții. Toate în baza HG 797/2017, care se referă la serviciile minime obligatorii care trebuie să fie prevăzute în structura DGASPC și care permit licențierea serviciilor. „Noi avem acreditările și licențierile necesare. Mai sunt câteva în curs de obținere deoarece trebuie să parcurgem niște pași birocratici. În noiembrie am modificat organigrama tocmai pentru ca să corespundem actului normativ și acum urmează să obținem licența pentru cele care erau sub semnul întrebării. E vorba despre serviciul Management de caz și cel de Asistență Maternală. Noi le-am unit, am făcut un singur centru, oamenii sunt trecuți pe specialitate și așteptăm rezultatul de la Ministerul Muncii. Verbal, ni s-a comunicat că răspunsul e pozitiv, dar până nu avem hârtia nu ne putem lăuda că avem licențiate 100 la sută din servicii”, a declarat Daniela Țîțaru, director general. Alți coeficienți de salarizare Legislația spune că serviciul Management de caz trebuie să aibă angajați psihologi, kinetoterapeuți, sociologi, și nu inspectori de specialitate, cum avea DGASPC Bacău. „Acum, au intrat pe făgașul normal. Ei făceau munca de psiholog sau asistent social dar, numindu-se inspectori, nu ne puteam prezenta la licențiere cu fișele de post ale acestora”, explică directoarea DGASPC. Pentru inspectorii de specialitate, salariile fuseseră stabilite de Consiliul Județean și erau mai mari. Trecerea de pe postul de inspector pe cel de psiholog sau asistent social a dus la micșorarea salariilor și a creat mari nemulțumiri în rândul angajaților. Din păcate, altă soluție nu exista: ori se modificau funcțiile și era acreditat serviciul, ori nu se modifica postul (și salariul), dar era desființat serviciul. „Chiar și pentru acești inspectori, puțini, câți au rămas, și care fac muncă de sinteză, noi am propus Consiliului Județean noi coeficienți, care vor reduce aceste diferențe dintre inspectori și specialiști. Vrem să nu fim nevoiți să punem în balanță cine muncește mai mult sau care muncă este mai importantă. Nu putem unii fără alții”, afirmă Daniela Țîțaru. Mai puțini manageri de caz La sfârșitul lunii decembrie 2017, statul de funcții și organigrama direcției au suferit noi modificări. La Centrul de îngrijire a persoanelor cu dizabilități „Costache Negri” Tg. Ocna au fost desființate un post de inspector și unul de pedagog de recuperare, iar în locul lor au fost înființate un post de referent de specialitate și unul de magaziner. La Centrul multifuncțional „Henri Coandă” Bacău un post de inspector și unul de educator au fost transformate în posturi de referent și expert, iar la Centrul de Recuperare și Reabilitare „Condorul” a fost desființat un post de inspector și înființat unul de referent. Aceeași operațiune s-a făcut la Centrul de Recuperare „Pietricica” din Comănești. În fine, la Compartimentul pentru achiziții publice, au fost desființate două posturi de inspector și unul de referent și înființate trei posturi de expert. De asemenea, a fost redus numărul managerilor de caz de la 56 la 49. „Modificarea de la sfârșitul lunii decembrie a avut în vedere redenumirea unor posturi vacante, astfel încât să corespundă denumirea postului cu atribuțiile pe care noi vrem să le alocăm”, a declarat Daniela Țîțaru, director general al DGASPC Bacău. 0 SHARES Share Tweet

