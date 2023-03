Programul „RE-CONNECT”: Perspective bune pentru Aeroportul din Bacău

Echipa managerială de la Aeroport poartă discuții cu mai mulți operatori aerieni care să efectueze zboruri din Bacău. Deja, din vară, compania AeroItalia are programate curse, de trei ori pe săptămână, spre Roma Fiumicino. Pasagerii care vor alege aeroportul din Bacău, folosind flota AeroItalia, vor putea ajunge inclusiv în Statele Unite, cu escală la Roma. Se poartă negocieri și pentru asigurarea de zboruri pe rute interne.

Noul manager al Aeroportului Internațional „George Enescu” (AIGE) a intrat în pâine imediat ce a semnat contractul pentru asigurarea interimatului la această instituție, efectuând deja numeroase întâlniri cu diverși operatori aerieni din Europa și din țară. Ținta pentru acest an este atingerea, dacă nu chiar depășirea limitei de 150.000 de pasageri, astfel încât, la anul, să fie programate zboruri zilnice de pe pista din Bacău. Potrivit conducerii aeroportului, prin proiectul RE-CONNECT, se urmărește ca, de la anul, să fie restabilite legăturile aeriene ale Bacăului cu principalale orașe europene care au prezentat și încă mai prezintă interes pentru românii plecați la muncă sau cei cu intenții turistice ori de afaceri, respectiv din Italia – Roma, Torino, Milano – Bergamo, Veneția – Treviso, Bolognia, Catania, dar și din Anglia (Londra și Liverpool), Germania (Memmingen și Munchen), Belgia (Bruxelles), Cipru (Larnaca), Damenarca (Billund). „Operatorii aerieni mizează pe destinațiile care au fost deja la Aeroportul din Bacău și care au un istoric de trafic, astfel încât noi să îi ajutăm cu cifrele necesare, dar și cu destinațiile noi care vor apărea”, a punctat directorul interimar al Aeroportului din Bacău, Radu Bezniuc. Din planurile echipei de la AIGE, nu mai fac parte destinațiile din Spania, din cauza fluxului redus de pasageri înregistrat în trecut. Dar nici Portugalia, propunere care nu a putut fi susținută din cauza timpului lung de zbor (de peste 4 ore), a prețului foarte ridicat al biletelor, dar și a cererii reduse din partea călătorilor.

Zboruri către Statele Unite

Tonul a fost dat de compania AeroItalia care, în urma discuțiilor purtate cu Radu Bezniuc, managerul interimar al AIGE, a decis reluarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional „George Enescu”. Astfel, de la 1 iunie și până în septembrie 2023, avioanele AeroItalia vor zbura pe relația Roma – Bacău, în fiecare marți, joi și sâmbătă. „Am fost destul de operativi, astfel încât să reușim să prindem ultimul vagon. A fost destul de complicat, pentru că AeroItalia considera oportun să aibă zboruri doar spre București, curse zilnice, dar am reușit să-i convingem că merită să facă ajungă și în Bacău. A fost un efort comun al întregii echipe de la aeroport, astfel încât am venit cu cifre concrete prin care am arătat că traficul spre Roma are un potențial foarte mare și nu trebuie pierdut”, a declarat Radu Bezniuc, șeful aeroportului din Bacău. Vestea bună este că, după ce aeroportul de la Roma Fiumicino a fost renovat complet, AeroItalia a anunțat că, foarte curând, va putea să realizeze zboruri și peste Atlantic. În acest sens, a fost demarată o colaborare cu ITA Airways, compania aeriană de stat a Italiei. „Practic, cu o singură oprire, la Roma Fiumicino, se va putea ajunge și în Statele Unite”, a subliniat managerul Bezniuc. O altă destinație pe care AeroItalia o are în vedere este Sardinia, respectiv Olbia, compania putând asigura conectivitate prin aeroportul Roma Fiumicino, aspect care, se speră, va determina o- „flexibilitate” din partea agențiilor de turism locale. „În scurt timp, se vor pune în vânzare și biletele pentru această conexiune, cap coadă, astfel încât pasagerul care cumpără un zbor Bacău – Olbia, prin punctul de tranzit Roma Fiumicino, să nu mai fie nevoit să se gândească dacă prinde sau nu aeronava următoare, cum se întâmplă, de obicei, la operatorii aerieni low cost”, a mai arătat managerul Bezniuc.

Curse charter spre Antalya, iar, din iarnă, spre Bruxelles

Discuții avansate au fost purtate și cu reprezentanții companiei aeriene belgiene TUI Fly, la următoarele întâlniri urmând a fi stabiliți pașii concreți în vederea acoperirii rutei Bacău – Bruxelles, începând cu următorul sezon de iarnă. Mai notăm că echipa din Bacău a avut întâlniri inclusiv cu HiSky, o companie aeriană cu sediul în Chișinău, ai cărei reprezentanți au confirmat că, în acest sezon estival, va efectua curse charter spre Antalya. „În schimb, s-a renuțat la zborurile charter spre Heraklion – Grecia, care trebuiau efectuate de către cei de la AirConnect (companie aeriană românească n.r.), în parteneriat cu Karpaten (agenție de turism n.r.), tocmai pentru că nu exista «încărcarea» necesară”, a precizat managerul aeroportului din Bacău.

WizzAir – 0 posibilă revenire, Ryanair – un deziderat

Au mai fost întâlniri și cu reprezentanții WizzAir, companie care, recent, a renunțat la zborurile din Bacău. Aceștia au confirmat ceea ce deja se știa, și anume că, deocamdată, compania nu are capacități suplimentare de zbor, mai ales după ce două aeronave au fost scoase din circuit pentru cel puțin două luni, în urma incidentului petrecut zilele trecute pe aeroportul din Suceava. „Marți, am avut o deplasare la Budapesta, pentru a mă întâlni cu cei de la WizzAir, acesta fiind al doilea punct din agendă, după AeroItalia. Mi-au comunicat că, la acest moment, nu au capacitățile necesare. Lucru care, de altfel, s-a și confirmat în timp, în sensul că, pe Iași sau pe Suceava, nu au crescut capacitățile companiei. Urmează o altă rundă de negocieri, dar de data asta va fi la nivel de top management”, a dezvăluit Radu Bezniuc. De altfel, au fost abordați chiar și reprezentanții LOT Polish Airlines, principala companie aeriană din Polonia, care ar fi fost de acord să înceapă să zboare, de trei ori pe săptămână, pe relația Varșovia, însă doar în schimbul a 10.000 de euro pentru fiecare cursă. „Or, ceea ce facem noi, echipa de la aeroport, împreună cu Consiliul Județean, este să restabilim conectivitatea, dar cu efort minim, din punct de vedere fianciar”, a mai spus șeful aeroportului din Bacău. În privința Ryanair, una dintre cele mai curtate companii aeriene low cost, sunt șanse minime ca aceasta să opereze zboruri și din Bacău, în condițiile în care există deja invitații de la peste 200 de aeroporturi importante din lume, aflate pe lista de așteptare.

Curse Bacău – Cluj Napoca

Vești bune și pentru băcăuanii care vor opta pentru călătorii în țară, în special spre Ardeal, folosind avionul. Astfel, managerul Radu Bezniuc a anunțat că se poartă discuții cu un operator aerian care să lanseze curse din Bacău spre Cluj. „Sunt puse mai multe condiționări financiare, acolo, dar vrem să vedem, mai întâi, dacă acestea pot fi acoperite de Aeroport sau de Consiliul Județean”, a precizat Radu Bezniuc. Echipa managerială are în vedere inclusiv asigurarea unei conexiuni dintre aeroport și gara din Bacău. „Din păcate, constatarea mea personală este că nu există elementara conexiune directă dintre gară și aeroport. Or, lucrul acesta ne dezavantajează din start. Pentru că pasagerul, chiar dacă ajunge în gară, se gândește cum ajunge la aeroport. Prin urmare, vom face demersul necesar către primăria municipiului Bacău, astfel încât să ne ajute cu o rută expres, de la gară către aeroport, exact când sunt fluxurile de operare pe pista de aici”, a punctat managerul aeroportului. Se dorește chiar realizarea unei conectivități a aeroportului cu stațiunile de interes național și local din județ – Slănic Moldova, Târgu Ocna, Moinești etc, inclusiv cu localitățile limitrofe județului. „Ceea ce trebuie să creăm noi este o experiență foarte bună a pasagerului, atunci când se gândește la Bacău”, a încheiat managerul Radu Bezniuc, oferind, ca exemplu negativ, aeroportul din Iași, unde, în ultima vreme, au crescut fluxurile de pasageri, dar a scăzut nivelul de satisfacere a călătorilor.