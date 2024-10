Programul HappyCinema Bacău

Vineri,11 Octombrie

14:30 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:00 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

15:30 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

16:00 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

16:30 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

17:00 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

17:30 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

18:00 Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc – Comedie, Normal, AP12

19:00 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

19:00 Sabaton – The Tour to End All Tours – Muzică, Premiera, AP12

20:00 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

20:30 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

Sâmbătă,12 Octombrie

10:30 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

11:00 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

11:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

12:00 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

12:30 The Wild Robot 3D (dub) – Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, SF, Avanpremiera, AG

13:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

13:30 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

14:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

14:30 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

16:00 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

16:30 The Wild Robot 3D (dub) – Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, SF, Avanpremiera, AG

17:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

17:30 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

18:10 Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc – Comedie, Normal, AP12

19:00 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

19:30 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

20:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

20:30 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

Duminică,13 Octombrie

10:30 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

11:00 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

11:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

12:00 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

12:30 The Wild Robot 3D (dub) – Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, SF, Avanpremiera, AG

13:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

13:30 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

14:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

14:30 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

16:00 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

16:30 The Wild Robot 3D (dub) – Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, SF, Avanpremiera, AG

17:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

17:30 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

18:10 Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc – Comedie, Normal, AP12

19:00 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

19:30 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

20:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

20:30 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

Luni,14 Octombrie

14:20 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

14:40 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:00 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

15:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

16:30 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

17:00 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

17:20 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

17:30 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

18:30 Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc – Comedie, Normal, AP12

19:00 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

19:40 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

20:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

20:30 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

Marţi,15 Octombrie

14:20 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

14:40 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:00 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

15:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

16:30 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

17:00 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

17:20 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

17:30 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

18:30 Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc – Comedie, Normal, AP12

19:00 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

19:40 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

20:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

20:30 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

Miercuri,16 Octombrie

14:20 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

14:40 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:00 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

15:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

16:20 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

17:00 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

17:20 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

17:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

18:20 Boku no Hîrô Akademia za Mûbî Yuâ Nekusuto – Acţiune, Animaţie, SF, Avanpremiera, AP12

19:00 Retreat Vama Veche – Comedie, Avanpremiera, N15

19:30 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

20:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

20:30 Smile 2 – Horror, Mister, Thriller, Avanpremiera, N15

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12

Joi,17 Octombrie

14:20 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

14:40 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

15:00 Despicable Me 4 (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Normal, AG

15:30 10 Lives – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG

16:20 Die Schule der magischen Tiere – Aventuri, Familie, Premiera, AG

17:00 Transformers One 3D – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AG

17:20 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

17:30 Weekend in Taipei – Acţiune, Thriller, Normal, N15

18:20 Boku no Hîrô Akademia za Mûbî Yuâ Nekusuto – Acţiune, Animaţie, SF, Avanpremiera, AP12

19:00 Retreat Vama Veche – Comedie, Avanpremiera, N15

19:30 Trei kilometri până la capătul lumii – Dramă, Thriller, Premiera, AP12

20:00 Joker: Folie à Deux – Crimă, Dramă, Muzical, Thriller, Normal, N15

20:30 Smile 2 – Horror, Mister, Thriller, Avanpremiera, N15

21:00 Spre punctul G – Comedie, Premiera, AP12

21:30 The Silent Hour – Crimă, Thriller, Premiera, AP12