Pe lângă faptul că trăim vremuri tulburi, trebuie să remarcăm și că suntem într-o perioadă plină de provocări. Între acestea, la loc de cinste este învățămânul online. Nu vorbim acum despre toate greutățile întâmpinate din acest punct de vedere, probleme repetate aproape abuziv pe toate canalele media. Aducem astăzi o poveste… altfel, un subiect despre care s-a vorbit foarte mult în anii trecuți iar acum ridică un mare semn de întrebare. Ne aducem aminte de profesorul Ioan Ursu, cunoscut sub numele e „proful online”, cel care a avut de suferit atunci când și-a filmat lecțiile de matematică și le-a postat pe internet. Practic, „proful online” făcea ce se face în ziua de azi, numai că atunci pentru asta a fost dat afară din învățământ. Iar acum nu ai cum să nu te întrebi: de ce atunci era greșit și acum e bine?

Ideea predării online, ce-i drept sub o altă formă, i-a venit profesorului Ursu în urmă cu mai bine de 35 de ani, pe vremea când era elev la Podu Turcului, acolo unde pe vremea aceea cineva venea și ținea lecții cu ajutorul unui retroproiector. „Nici nu mă gândeam pe vremea aceea că voi deveni profesor”, a spus zâmbind Ioan Ursu, subliniind că nimic nu este întâmplător și că acea idee l-a însoțit mereu. A ajuns profesor de matematică și a predat în primii 23 de ani de carieră la „Liceul de Petrol” din Moinești acolo unde a căpătat faimă pentru că elevii lui reușeau să intre la facultate. „Aveam o altfel de metodă de predare. Eu trăiam lecția. Lucru pe care am reușit să-l transmit elevilor. Atunci mi-am dat seama că nu toți elevii au șanse egale la educație. Pentru că toți elevii mei prind materia și alții nu”, își amintește profesorul Ursu.

Astfel a încolțit ideea cum lecțiile sale să ajungă la cât mai mulți elevi. Într-o primă fază s-a gândit la „ore prin televiziune”. Cu trecerea timpului, a ajuns profesor la Colegiul „Karpen”, pe vremea aceea PTTR. Gândurile nu-i dădeau pace și a început prin filmarea cu o cameră video a lecțiilor pe care le ținea la clasă. Mai mult decât atât, la finalul orei, lecția era copiată pe un dvd, copiii le luau acasă și puteau să vadă de câte ori doresc cursul. Numai că așa au început problemele. Din anul 2004 până în 2008 practic a dus o luptă cu sistemul, iar în 2008 i-a fost desfăcut contractul de muncă. „Eu zic că a fost o decizie politică. Cred că deranjam… Și atunci mi-am luat o tablă, m-am dus la Călugăreni, iar din 2010 am debutat cu proiectul online”, a povestit cel care a devenit „proful online”. De atunci și până astăzi, pe platforma „proful online” s-au adunat 1839 de lecții pentru toate nivelurile, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a. Între timp, „proful online” a fost criticat dar în egală măsură și apreciat, metodele sale de predare dar și rezultatele celor care au învățat după cursurile sale aducându-i notorietate. A fost invitat la mai multe posturi de televiziune, iar presa i-a consemnat activitățile. Chiar dacă mulți i-au recunoscut meritele, cei mai mulți l-au criticat și nu au privit cu ochi buni acest mod de predare.

Astăzi „suntem condamnați să facem învățământ online”

Ironia sorții face ca în anul de grație 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, învățământul să treacă pe online, metodă considerată acum foarte bună și eficientă. Numai că, acum câțiva ani, ceea ce astăzi este bun i-a adus necazuri profesorului Ursu, care, pur și simplu a fost dat afară acesta pierzând 10 ani de vechime… În actualul context, am cerut o părere „profului online” despre cum vede acum învățământul online:

„Practic suntem condamnați să facem învățământ online. Din păcate, este o nepricepere totală a oamenilor. Dacă tu, profesor, n-ai reușit să îl convingi față în față, vei reuși online? Nu. E tragedie totală. Vreau să spun că, soluția pe care eu o am este asta printr-o televiziune. Să asigurăm un caracter unitar prin transmitere.”

„Ce am creat, eu zic că este colosal!”

Profesorul Ursu a precizat și modul de diseminare a lecțiilor după ce acestea vor fi transmise, urmând ca televiziunea respectivă să urce înregistrarea pe internet. „Proful online” a specificat că transmiterea tv este cea mai bună, eliminând astfel situațiile de conexiune de slabă calitate sau situațiile în care nu toată lumea își permite device-uri de calitate corespunzătoare. Dincolo de aceste aspecte tehnice, Ioan Ursu a subliniat actul pedagogic acuzându-i pe cei mai mulți dintre profesori că țin lecțiile într-un limbaj sec, nereușind să transmită informația.

„Consider că acest mod de predare este dezastruos. Este mai grav decât virusul. Cred că singura variantă prin care putem să evităm tot ce se întâmplă este acet mod de «teleșcoală», dar și aici trebuie să avem profesori pricepuți. Eu cred că am fost primul care am făcut așa ceva. Iar ce am creat, eu zic că este colosal. Am creat peste 10.000 de ore de film în proiectul meu… Partea asta creativă o ai în sânge, actul în sine fiind unic”, a susținut la final „proful online”. Ioan Ursu a precizat la final că un om care nu știe matematică, o poate învăța de la „zero” de pe platforma „proful online” și că viitorul școlii va fi… în familie…