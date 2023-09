Producția animală în județul Bacău, în creștere semnificativă în iunie 2023

În luna iunie a anului 2023, producția animală în județul Bacău a înregistrat cifre semnificativ diferite față de aceeași perioadă a anului precedent, marcând, în general, o tendință pozitivă. Creșterea producției s-a înregistrat, în general, pe baza creșterii productivității

Producția de carne:

Județul Bacău a înregistrat o producție totală de 6.658 de tone de carne în iunie 2023, reprezentând o creștere notabilă de 424 de tone față de aceeași lună din 2022. Cu toate acestea, față de luna precedentă, mai 2023, producția de carne a scăzut cu 843 de tone. Cu toate acestea, în primul semestru al anului 2023, producția de carne a crescut cu 6.326 de tone în comparație cu primul semestru al anului 2022, arătând o performanță semnificativă a industriei cărnii.

Producția de lapte de vacă:

În iunie 2023, producția de lapte de vacă a însumat 96,5 mii hectolitri conform standardelor STAS, evidențiind o creștere semnificativă de 33,5 mii hectolitri față de iunie 2022. Comparativ cu luna precedentă, mai 2023, producția de lapte de vacă a înregistrat o creștere de 8,7 mii hectolitri. Aceste date indică o tendință solidă în creșterea producției de lapte de vacă în țară.

Producția de lapte de oaie și capră:

Laptele de oaie a cunoscut o ușoară scădere de 0,4 mii hectolitri în iunie 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Totuși, producția de lapte de capră a înregistrat o scădere mai semnificativă de 2,9 mii hectolitri. În primul semestru al anului 2023, producția de lapte de oaie a crescut cu 5,4 mii hectolitri, în timp ce producția de lapte de capră a scăzut cu 0,2 mii hectolitri, sugerând o diversificare a producției.

Producția de ouă:

Producția de ouă a înregistrat un uimitor avans de la 1 milion la 4 milioane de bucăți în iunie 2023, comparativ cu iunie 2022. În plus, față de luna mai 2023, producția de ouă a crescut cu 1 milion de bucăți.

În ansamblu, datele statistice arată o creștere semnificativă a producției animală în iunie 2023 în comparație cu anul precedent, cu excepția producției de lapte de capră.

Datele statistice recente arată o evoluție pozitivă a producțiilor agricole medii în România în luna iunie 2023, indicând o tendință favorabilă în sectorul agricol.

Producția de lapte de vacă

În iunie 2023, producția medie de lapte de vacă a atins 429 de litri conform standardelor STAS per cap de animal, reflectând o creștere semnificativă de 168 de litri față de aceeași perioadă din 2022. Față de luna mai 2023, producția de lapte de vacă a înregistrat o creștere modestă de 3 litri pe cap de animal. În prima jumătate a anului 2023, producția de lapte de vacă a crescut cu 535 de litri per cap de animal în comparație cu aceeași perioadă din 2022, semnificând o îmbunătățire semnificativă a performanței în această categorie.

Producția de lapte de oaie și capră

În iunie 2023, producția medie de lapte de oaie a fost de 7,4 litri per cap de animal, cu o creștere de 2,4 litri față de iunie 2022. Cu toate acestea, în comparație cu luna mai 2023, producția de lapte de oaie a scăzut ușor cu 0,1 litri per cap de animal. Producția medie de lapte de capră a fost de 7,0 litri per cap de animal în iunie 2023, în creștere cu 1,0 litri față de aceeași perioadă din 2022. Cu toate acestea, față de luna mai 2023, producția de lapte de capră a înregistrat o scădere semnificativă de 1,3 litri per cap de animal. În prima jumătate a anului 2023, producția de lapte de oaie a crescut cu 29,8 litri per cap de animal, în timp ce producția de lapte de capră a înregistrat o scădere de 18,5 litri per cap de animal în comparație cu aceeași perioadă din 2022.

Producția de ouă

Producția medie de ouă per cap de animal a înregistrat o creștere notabilă în iunie 2023. Fiecare animal a produs în medie 9 ouă, comparativ cu doar 2 ouă în iunie 2022. Față de luna mai 2023, producția de ouă per cap de animal a crescut cu 3 ouă. În prima jumătate a anului 2023, producția de ouă per cap de animal a înregistrat o creștere spectaculoasă de la 1 ou la 114 ouă, reflectând o performanță excelentă în creșterea producției de ouă.