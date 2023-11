Problemele dentare ale copiilor pot fi tratate fără stres și anxietate la Clinica Ozono din Iași

Sedarea Conștientă: O Revoluție în Tratamentul Dentar Pediatric la Clinica OZONO din Iași

În lumea modernă a stomatologiei, anxietatea și teama de dentist sunt provocări comune, mai ales pentru copii. La Clinica OZONO, aceste provocări sunt abordate prin utilizarea sedării conștiente, o tehnică revoluționară care transformă experiența tratamentelor pedodontice într-una plăcută și lipsită de stres.

Ce Este Sedarea Conștientă?

Sedarea conștientă, o tehnică neinvazivă de anestezie, este sigură pentru toate vârstele, inclusiv pentru copii și persoanele vârstnice. Sedarea conștientă este utilizată pentru a ajuta copiii să se relaxeze în timpul procedurilor dentare. Aceasta nu înseamnă adormirea completă a pacientului, ci inducerea unei stări de somnolență și relaxare profundă.

Copilul este într-o stare de somn, pe alocuri doarme mai profund, pe alocuri mai superficial, dar suficient astfel încât să fie cooperant, sau să realizeze ceea ce se întâmplă. Această tehnică implică administrarea intravenoasă a unui cocktail de medicamente, care generează o stare de semiconștiență, chiar din primele minute dupa inceperea administrarii, păstrând reflexele normale ale pacientului. Copilul nu va simți durere, deoarece va avea parte și de anestezie locală. Spre finalul intervenției, pacienții sunt din ce în ce mai treji și pot pleca acasă pe picioarele lor. Și astfel teama de doctorul stomatolog dispare.

La OZONO, acest tip de anestezie este administrată în cadrul blocului operator al clinicii, de medici specialiști în Anestezie și Terapie Intensivă, cu experiență vastă în domeniu​​.

Părinții interesați de serviciile stomatologice din cadrul Ozono pot contacta clinica prin telefon la numărul +40 374 711 711 de luni până vineri între orele 08:30-20:00 și sâmbăta între orele 09:00-14:00. Mai multe informații se găsesc pe site-ul www.ozono.ro și pe conturile social media ale clinicii.

Beneficiile Sedării Conștiente în Stomatologia Pediatrică

Reducerea Traumei Psihologice: Unul dintre cele mai semnificative avantaje este prevenirea traumelor psihologice. Copiii care au avut experiențe negative la dentist pot dezvolta o frică de durată, care îi poate împiedica să solicite îngrijiri dentare adecvate în viitor.

Mărturiile părinților care au optat pentru Clinica Ozono pentru rezolvarea afecțiunilor dentare ale micuților lor confirmă că sedarea conștientă este o modalitate blândă și sigură pentru a oferi copiilor cât mai mult confort în timpul tratamentelor.

Suntem extrem de mulțumiți și încântați că am ales Clinica OZONO. Am fost cu băiețelul nostru de 5 ani la Dna Dr. Ștefana David, iar doamna ne-a recomandat un tratament pentru a-l ajuta pe băiețel în stadiul în care are toți dinții afectați de demineralizare, abcese și dureri. Dna doctor ne-a explicat absolut tot ce a observat, ce ne recomandă și de ce. Ne-a informat despre riscurile implicate și următorii pași. În cazul nostru a fost necesară anestezia prin sedare conștientă pentru intervenție, și aici am avut norocul de a o întâlni pe Dna Dr. Anestezist Oana Puiu. Dânsa a avut toată răbdarea din lume să ne explice în detaliu procesul, pregătirea și perioada post-operatorie. Deși am avut inima cât un purice legată de anestezie pentru băiețel, aceasta a fost metoda propice pentru noi. Băiețelul nu colaborează și nu am fi putut avansa cu tratamentul altfel. Totul a decurs lin și conform programului stabilit. Clinica este foarte bine dotată, având bloc operator și echipament ATI. Absolut tot personalul este amabil și aceasta nu doar de curtoazie. Am simțit umanitate și înțelegere, am fost surprinsă să văd că există astfel de profesioniști pasionați și atenți, spre deosebire de alte locuri unde, din păcate, sunt adesea întâlniți cei plictisiți și superficiali. Le mulțumesc din toată inima pentru ajutorul acordat, suportul și înțelegerea de care au dat dovadă. M-au contactat chiar și după intervenție, precum și a doua zi, pentru a se interesa de starea băiețelului. Am simțit că am suportul necesar pentru orice s-ar întâmpla și pentru orice întrebare sau nelămurire aș avea.

Iulia A.

Mai multe recenzii ca acestea se găsesc pesite-ul clinicii www.ozono.ro . Sunt mărturii lăsate direct de părinții care au optat pentru rezolvarea problemelor dentare în cadrul clinicii Ozono prin sedarea conștientă.

Avantajele Sedării Conștiente la OZONO

Siguranță și Confort: Sedarea conștientă elimină stresul asociat cu frica de intervenție, iar medicamentele utilizate sunt sigure și dozate individual pentru fiecare pacient.

“La Clinica OZONO, utilizăm sedarea conștientă în stomatologia pediatrică pentru cazurile în care copiii prezintă anxietate accentuată sau necesită tratamente complexe. Această metodă ne permite să efectuăm procedurile într-un mod sigur și confortabil pentru copil, reducând stresul și disconfortul. Monitorizarea atentă de către un anestezist specializat asigură siguranța pe parcursul întregii proceduri, oferind o experiență dentară pozitivă atât pentru copii, cât și pentru părinții lor.”

Dr. Ștefana David, Medic Specializat în Pedodonție

“Ca anestezist specializat în sedarea conștientă pediatrică la Clinica OZONO, asigurarea unei experiențe sigure și confortabile pentru copii este prioritatea mea. Utilizăm sedarea conștientă pentru a menține copiii relaxați și cooperanți în timpul tratamentului dentar. În blocul nostru operator, dispunem de tehnologie de ultimă generație, ce ne permite să efectuăm toate procedurile în condiții de maximă siguranță. Monitorizarea atentă și adaptarea sedării la nevoile individuale ale fiecărui copil sunt esențiale pentru a asigura o experiență pozitivă și lipsită de riscuri.”

Dr. Oana Puiu, Medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă

Conceptul OZONO: Stomatologie Personalizată și Multidisciplinară

Clinica OZONO se distinge prin servicii premium de stomatologie personalizată, asigurând calitatea interacțiunii medic-pacient și folosind echipamente ultraperformante. Fiecare tratament este personalizat, cu un accent deosebit pe siguranță, confort și reducerea numărului de vizite necesare​​.

Pacienții OZONO beneficiază de un traseu medical eficient, coordonat de un Patient Care Manager și un doctor integrator de caz, asigurând o experiență medicală lină și eficientă​​. De asemenea, abordarea multidisciplinară a clinicii înseamnă că fiecare medic este specializat și experimentat într-un anumit domeniu, garantând calitatea și eficiența tratamentelor​​.

Sedarea conștientă la Clinica OZONO oferă o soluție inovatoare și eficientă pentru tratamentele dentare pediatrică, transformând vizitele la dentist în experiențe pozitive. Într-o eră în care confortul și siguranța pacientului sunt esențiale, OZONO își demonstrează angajamentul de a oferi servicii stomatologice de top, personalizate nevoilor fiecărui pacient.

