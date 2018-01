Știința și-a reluat antrenamentele, pregătind primele jocuri ale sezonului: cu Azerrail Baku, în Challenge Cupa și CSM Lugoj, în campionat. Din păcate, studentele nu vor mai putea conta pe Iuliana Matache, care s-a retras din activitate. Cum nici Gabi Dancu nu este disponibilă după intervenția chirurgicală suferită, băcăuancele încearcă să aducă încă o „centrală” Voleibalistele Științei Bacău au început noul an la fel cum l-au încheiat pe cel vechi: antrenându-se. Rogojinaru și compania s-au pregătit zilnic în această perioadă, fiind constrânse de programul competițional. Unul foarte comprimat. Astfel, duminică, 7 ianuarie, băcăuancele vor pleca pe calea aerului în Azerbaidjan, acolo unde două zile mai târziu vor disputa primul joc din 2018: returul cu Azerrail Baku, din „șaisprezecimile” Cupei Challenge. La finalul săptămânii viitoare, se reia și campionatul Diviziei A1. În runda a 11-a, programată pe 13 ianuarie, Știința va primi vizita Lugojului. Prin urmare, studentele nu au timp de respiro. „Este o perioadă destul de încărcată. Dorința noastră este de a continua și chiar de a îmbunătăți lucrurile pozitive pe care echipa le-a arătat până acum”, a comentat antrenorul Științei, Florin Grapă, care s-a declarat extrem de satisfăcut pentru faptul că finalul lui 2017 a permis grupării băcăuane să asigure co-finanțarea proiectului de 1.00.000 lei aprobat de municipalitate în baza Legii 350/ 2005. „Sprijinul sponsorilor Dedeman și Agricola s-a dovedit salvator. Am reușit să încheiem proiectul cu Primăria, iar fetele se află cu drepturile financiare la zi”, a punctat tehnicianul Științei. Din păcate, nici nu a început bine anul, că Stiința se și confruntă cu primele probleme. Nu financiare, ci de efectiv. Formația băcăuană nu va mai putea conta pe serviciile Iulianei Matache, care s-a retras din activitate. „Din câte am înțeles, Matache a decis să abandoneze voleiul și să dea un nou curs activității sale profesionale. Plecarea sa ne prinde descoperiți deoarece în această perioadă nu o avem validă nici pe Gabi Dancu, operată la genunchi. Practic, am rămas cu doar doi centri”, a subliniat Florin Grapă. În aceste condiții, Știința va încerca să aducă o jucătoare care să acopere golul lăsat de Matache și Dancu. „Să vedem ce putem găsi. Din păcate, nici timpul nu ne ajută prea mult, perioada de transferuri fiind una scurtă”, a concluzionat Grapă. 0 SHARES Share Tweet

