Printre câinii și hingherii Bacăului

Cazul recent în care o femeie a fost ucisă de câinii maidanezi în Capitală a creat adevărate ecouri și în Bacău, în sensul că, dintrodată, toată lumea sesizează că a crescut numărul patrupedelor fără stăpân pe raza orașului. Și nu că nu ar fi adevărat, dar nimeni nu se obosește să vadă exact realitatea din teren. Așa că ne-am propus să însoțim echipa Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân și să luăm pulsul la fața locului.

Înainte de deplasarea în teritoriu, am stat de vorbă cu Dinu Păncescu, cel care conduce acest serviciu din Primăria Municipiului Bacău. Acesta ne-a spus din capul locului că sunt probleme, mai ales în cartierele de la periferia, acolo unde orașul se învecinează cu alte localități cum ar fi de exemplu zona Selgros, la granița dintre Bacău și Mărgineni. În aceste zone, de cele mai multe ori câinii migrează dinspre localitățile rurale spre oraș în căutare de hrană. Sunt și situații în care oamenii de la sat abandonează puii nou născuți, în cutii de carton, șanse în care aceștia să supraviețuiască sunt reduse. „Dar, la momentul acesta, în urma isteriei care s-a declanșat după încidentul din București, lumea este foarte agitată, stresată și înnebunită. Dar trebuie să înțeleagă că sunt aceiași câini care au fost și până acum. Noi încercăm să capturăm, dar soluția asta de a lucra la efect și nu la cauză nu duce la rezolvarea problemei”, a precizat Dinu Păncescu care spune că ar trebui aplicată Legea care spune foarte clar că orice câine care nu are valoare chinologică, trebuie obligatoriu sterilizat. Din păcate, există un refuz al proprietarilor, în special al celor din zonele de case, care nu doresc asta pentru animalele lor, unii crezând că dacă un câine este sterilizat își pierde din agresivitate și nu mai face pază, lucruri care nu sunt dovedite științific.

Nici nou înființata Poliție a Animalelor, nici ANSVSA-ul, nu au posibilitatea să intre pe domeniul privat și să verifice dacă un câine este sau nu sterilizat, și ulterior să dea un termen pentru sterilizare, sau dacă cetățeanul refuză, să dea niște sancțiuni. „Atât noi, cât și celelalte instituții ne oprim la poarta proprietarului, nu poți să faci nimic. Dar oamenii au așteptări de la noi. Spun că au sunat la Primărie și așteaptă să se rezolve”, a mai spus Păncescu care a prezentat și situația apelurilor telefonice înregistrate în această speță. Astfel, în 2016 când serviciul a fost preluat de Dinu Păncescu erau aproximativ 40 de sesizări pe lună. Acestea au scăzut până la 10 pe lună iar de la momentul incidentului din București numărul sesizărilor a crescut la 10 pe zi. „Ne sună și oameni din comune, oameni care nu înțeleg că Serviciul de Gestionare al Câinilor fără Stăpân din Primăria Municipiului Bacău se ocupă doar de câinii de pe raza municipului. Aceștia ar trebui să se adreseze primăriilor acolo unde își plătesc taxele”, a explicat Dinu Păncescu.

Polul sesizărilor

Dacă ar fi să facem o hartă a numărului de sesizări, cele mai multe sunt în zonele ANL Letea, acolo unde după desființarea fabricii tot acel spațiu a devenit o proprietate privată unde sunt în continuare foarte mulți câini, loc în care echipele de hingheri nu au acces. Chiar dacă un patruped iese din perimetru și poate deveni țintă, nu este atât de ușor de capturat. „Mergem cu pușca cu tranchilizant. Dar asta nu înseamnă că atunci când câinele este lovit a și căzut. Este ca la durerea de măsea când te duci la dentist și îți face anestezi, și nu amorțește pe loc. Exact așa e și aici. Ai împușcat câinele și el fuge încă 10 minute și este posibil să îl scapi. Și dacă animalul în timpul ăsta intră pe un domeniu privat noi nu mai avem ce-i face. Și mai pierdem și substanța, și seringa, tot. Sunt mai multe situații…”, a povestit Păncescu. Serviciul de Gestionare al Câinilor fără Stăpân deține o pușcă specială, de ultimă generație, și un trăgător, care este tehnician veterinar și care este vânător, are permis de port-armă, este anual examinat psihologic. De altfel, pușca este ținută în condiții speciale la sediul Poliției Locale. Revenind la zonele cu cele mai multe sesizări dar și cu un număr crescut de maidanezi, pe lângă zona ANL Letea mai este zona Selgros, pe câmpul dintre Bacău și Mărgineni.

Câte servicii de gestionare câini sunt în județ

Este foarte important și trebuie știut că, în jurul Bacăului, nici o comună nu are un astfel de serviciu. Cel mai apropiat serviciu de gestionare este la Onești. Mai este un serviciu la Moinești iar dacă ar fi să ne orientăm geografic, servicii similare mai sunt la Roman, Bârlad și Adjud. Între toate aceste localități, câinii sunt „în stradă”, trăiesc printre dealuri și păduri, sunt liberi, se înmulțesc și migrează către orașe în căutare de hrană. De aceea, toți câinii din zonele din jurul Bacăului, Nicolae Bălcescu, Letea Veche, Sărata, tind să migreze spre Bacău. „Am discutat aceste probleme. Nu se fac nici campanii de sterilizare în comune, să luăm casă cu casă…”, a spus Dinu Păncesu care a estimat și un număr de câini liberi pe străzile orașului, aceștia fiind între 80 și 100 de exemplare în momentul de față. „Dacă discutăm de societăți comerciale care își țin niște câini acolo, pe care îi hrănesc, acest număr nu pot să îl spun…”, a completat Păncescu care a dat exemplul unei societăți din zona fostelor unități militare unde a văzut peste 20 de câini, animale care cu ușurință ar putea migra către oraș.

Situația din Adăpostul Bacău

Dacă astăzi, ipotetic vorbind, cei 100 de câini care își fac veacul pe străzile orașului ar fi capturați, ar avea loc cu toții în Adăpostul Bacău, acolo unde sunt 26 de boxe goale din totalul de peste 200. Într-o boxă, conform legii, pot sta și 4 câini. Așadar loc este, dar problema este alta, potrivit lui Păncescu: „Nu avem personal suficient. Dacă am umple cele 26 de boxe, ne-ar mai trebui încă un om. Nu avem acest om care ar trebui să facă curățenie, hrănire, ș.a.m.d. și ar trebui să le împărțim cele 26 personalului existent.” În acest moment, schema de personal este compusă din 7 îngrijitori – cei care fac curat și hrănesc fac și capturare, un tehnician veterinar și șeful de Serviciu. „Există la momentul actual pe masa primarului un referat în care am mai cerut 3 îngrijitori”, a precizat Dinu Păncescu.

Metode de capturare

Dacă am pomenit de faptul că Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân are în dotare o pușcă de tranchilizare de ultimă generație, trebuie spus că metodele vechi, de capturare cu laț – crosa de contenție, încă sunt practicate, iar anul trecut au fost achiziționate și niște cuști capcană autorizate care sunt destul de eficiente în zonele aglomerate unde nu poate fi folosită pușca. Mai există și varianta cu „cuțu-cuțu”, în care animalele blânde sunt capturate cu mâna goală. Chiar dacă în primă fază oamenii ar crede că hingherii sunt oameni fără suflet, în realitate sunt iubitori de animale și care înțeleg foarte bine fenomenul. Echipele de capturare acționează în aceste zile pe unele zone cunoscute cu probleme la care se adaugă locurile din care vin reclamațiile zilnice și care nu de fiecare dată se dovedesc a fi reale. „Sunt situații în care sunt reclamate zone cu zeci de câini și găsim o câțea cu cinci pui, dar și zone cu mulți câini cum ar fi spre Mărgineni, acolo unde animalele se ascund prin pădure și sunt greu de prins”, a explicat Dinu Păncescu care a mai explicat că e dificil să faci o medie zilnică a capturilor, fiind zile în care au fost prinși 9 câini, în altele 7… „Lumea trebuie să înțeleagă. Când mergi țintit pe un anume exemplar, sau pe o anumită zonă, prinzi mai puțini decât dacă mergi aleator și este posibil să găsești câni mai blânzi… Când ai reclamație pe un câine agresiv, trebuie să îl cauți. Și până dai de el este posibil să pierzi mult timp și s-ar putea ca în ziua respectivă să prinzi doar acel câine”, a mai spus Păncescu.

La vânătoare de maidanezi

Între timp am ajuns în zona străzii Tazlăului acolo de unde au venit sesizări că sunt mulți câini, unii chiar agresivi. Doi câini au fost reperați, li s-a dat „momeală” hrană și în foarte scurt timp un câine a considerat că e momentul să îți pună burta la cale. Cred că și-a ales prost momentul pentru prânz pentru că o săgeată cu tranchilizant l-a lovit puternic. După zgomot este posibil să îl fi lovit în os. Cu scherlăituri maidanezul negru a luat-o la goană printre mașini, urmăritorului fiindu-i imposibil să îl repereze. Cel mai probabil maidanezul a servit un pui de somn printr-o parcare printre mașini. Pe un câmp din imediata vecinătate, care aparține de Mărgineni, își făceau veacul o haită de vreo șase câini. La prima vedere bine hraniți, au fugit la vederea mașinilor. Un alt câine, foarte blând, stătea cu botul pe labe pe un loc de parcare. O fi un câine de pază… O doamnă strigă de la etaj că sunt mulți câini, dar să nu-i i-a pe ăia doi de la gunoi, unul alb și unl negru, că sunt ai lor… Exact ca la alba neagra… Asta are, asta n-are! Pe care să-l iei???