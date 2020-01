Fenomenul Blues este la ora actuală unul dintre genurile cele mai populare din lume, existând pe plan mondial căteva zeci de mii de festivaluri și gale, audiența acestora putând ajunge la nivelul unui stadion – așa cum este cazul Crossroads Guitar – Festival inițiat și organizat sub coordonarea celebrului chitarist britanic Eric Clapton – până la nivelul unor locații medii și mici – săli de teatru, pub-uri, piațete, etc.

În România blues-ul este încă un gen de nișă pe lângă genurile muzicale ca rock sau pop, fiind totuși subreprezentat.

Publicul de ascultatori ai muzici blues este divers, de la 18 până la 80 de ani, având ascendent majoritar în rock și folk dar regăsindu-se și în zona de jazz, mai ales în cea a iubitorilor de jazz-rock.

Festivalurile de blues de la Focșani, Brezoi, Suceava, Brașov sau Sighișoara, sunt adevărate pete culturale de culoare pentru aceste locații și au constituit exemple de bune practici pentru Asociația Sunetul Munților din Dărmănești – membră a European Blues Union, organizație cu peste 350 de membri din 25 de țări – , care va organiza în 30 și 31 mai, în parteneriat cu Primăria orașului, primul festival internațional de blues din județul Bacău. Lineup-ul festivalului este unul generos, pe scenă vor urca trupe din Marea Britanie ( Will Wilde Band ), Norvegia ( Joe Rusi Band ), Serbia ( Ana Radzic & Blue Family Band), trioul româno-sârb AXiS, dar și trupe autohtone precum Rareș Toru Band, Florin Giuglea Trio, Marcian Petrecu și Trenul de noapte, Sir Blues Vali Răcilă, The Southern Cockroaches și Szabo Zsolt Quintet.Evenimentul de la Dărmănești are și o altă notă inedită, respectiv cea de ” arts in the street” (arta adusă în stradă), în care artiști plastici de renume vor efectua lucrări în stradă, în zona de desfășurare a concertelor, intercționând direct cu publicul. Aceeași artiști vor avea deasemeni o expoziție cu lucrări proprii, într-o locație aflată în imediata vecinătate a Piațetei orașului – locul de desfășurare a concertelor.

Evenimentul își propune astfel să transforme orașul, pentru două zile, într-un pol socio-cultural al Văii Trotușului, județului Bacău și întregii regiuni a Moldovei. Ținând cont și de frumusețile naturale ale Văii Uzului, de diversitatea traseelor turistice montane disponibile, recomandarea noastră este ca la sfârșit de mai, să vă cumpărați bilet de pe iabilet.ro și să petreceți un week-end de vis în județul Bacău, la Dărmănești, la Open Air Blues in the garden festival.