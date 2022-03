Masterclass-urile au continuat la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din Bacău, conform programului stabilit de către profesorii Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, în parteneriat cu profesorii Colegiului gazdă.

Profesorii susținători ai masterclass-urilor au avut doar cuvinte de apreciere față de nivelul de pregătire al elevilor noștri, precum și la adresa interesului manifestat de profesorii Colegiului nostru pentru a folosi cele mai eficiente metode de predare care să-i ajute pe tinerii artiști ai școlii să devină cât mai performanți.

Iată câteva dintre afirmațiile acestor valoroși profesori de la Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași:

„Ultima ediție a Atelierelor muzicale interpretative a readus în prim plan tineri muzicieni ai Colegiului George Apostu, interesați să urmeze o carieră interpretativă în specializările muzică instrumentală și canto. Demne de apreciat sunt eforturile, efervescența căutărilor acestor tineri, îndrumați de profesori dedicați, pe deplin dăruiți meseriei lor. Colaborarea dintre Universitatea Națională de Arte George Enescu și Colegiul Național de Artă George Apostu are la bază un parteneriat ce implică beneficii pentru ambele instituții. Ne dorim ca, in viitor, potențialul creator al cursanților Atelierelor muzicale interpretative să se materializeze pe deplin, urmând programe ale universităților de profil din țară și străinătate, devenind membri activi ai comunității artistice muzicale”, ne-a declarat Conf. univ. dr. Doina Grigore, coordonator al Proiectului Atelier de interpretare muzicală în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu „Iași.

„Revenirea în Bacăul de care mă leagă atâtea amintiri frumoase din copilărie şi adolescență m-a bucurat mult, acum având însă ocazia să retrăiesc emoțiile prin prisma experiențelor muzicale alături de foarte talentații elevi pianişti ai Colegiului Național de Artă „George Apostu”. Am încercat şi sper că am reuşit să le fiu de folos cu un plus de limpezire a materialului muzical, de motivație şi inspirație în munca atât de dificilă, dar şi atât de palpitantă, a truditorului claviaturii. Colectivul profesoral extrem de cald şi – trebuie s-o spun – simpatic a făcut şederea mea cum nu se poate mai plăcută, în ciuda programului (aproape) fără minute libere. Sper să ne revedem şi să colaborăm din nou în viitorul apropiat”, au fost câteva din gândurile pianistei Raluca Știrbăț, profesor asociat dr. la Universitatea Națională de Arte „George Enescu „Iași.

„Sunt foarte bucuros pentru că am avut ocazia să cunosc și să lucrez cu elevii clasei de corn de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău. Nivelul ridicat de pregătire al elevilor clasei, condusă de prof. Relu Buciumaș, îmi dă speranța că școala românească de corn are viitor. Sper să revin la Bacău și aștept ca elevii corniști să devină, peste ani, studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași. Felicitări pentru organizare și succes în activitatea viitoare!”

Prof. univ. dr. Petrea Gîscă

„Întâlnirea cu elevii clasei de fagot ai Colegiului Național de Artă George Apostu – Bacău din cadrul Atelierului de Interpretare muzicală (9-11 martie 2022) a fost pentru mine un prilej de bucurie, dacă este sa mă gândesc la plăcerea de a cunoaște copii interesați să descopere tainele fagotului (și asta s-a simțit din plin) dar nu pot să nu recunosc și anumite aspecte care trebuie să ne dea de gândit; Primul și cel mai important este numărul foarte redus de elevi fagotiști, fenomen ce caracterizează întreaga școală de fagot din România, cele mai multe dintre liceele de muzică numărând o medie de 2-3 elevi care studiază fagotul. Al doilea aspect, de asemenea îngrijorătoare este lipsa instrumentelor sau vechimea lor. În cea mai mare parte, fagoturile pe care se studiază în majoritatea covârșitoare a școlilor care mai dețin clase de fagot (trebuie menționat că o parte dintre acestea chiar s-au desființat) instrumentele au mai bine de 50 de ani. Cu toate acestea, grație unor profesori cu adevărat implicați, în cazul de față prof. Mihai Gavril, cei 3 elevi fagotiști ai Colegiului din Bacău mi-au arătat că există în continuare pasiune și determinare, munca cu ei fiind plăcută și provocatoare. Faptul că după terminarea întâlnirii elevii mi-au cerut continuarea lecțiilor în viitor, aceasta confirmă interesul lor de a progresa, și de ce nu, dorința de a-și contura un viitor legat de fagot. Am constatat anumite probleme de tehnică instrumentală pe care le-am discutat cu profesorul Mihai Gavril în vederea eliminării lor, am stabilit întâlniri noi cu elevii, le-am prezentat proiectul cursurilor de vară – Workshop și Masterclass de fagot, ediția a III-a de la Tescani (Muzeul George Enescu, 4 – 8 iulie 2022) etc. Toate acestea mă determină sa trag concluzia că organizarea Atelierelor de Interpretare Muzicală de către Universitatea de Arte George Enescu din Iași în parteneriat cu liceele și colegiile naționale de muzică, reprezintă un proiect important cu numeroase beneficii, atât pentru elevi, profesori cât si pentru instituțiile implicate”.

Conf. univ. dr. George Hariton, Universitatea de Arte George Enescu Iași

„Am participat anul acesta pentru prima dată la Atelierul de interpretare muzicală organizat de către Colegiul Național de Artă Bacău și UNAGE Iași, susținând cursuri de muzică de cameră. Dincolo de inițiativa cu rol extrem de important pentru toți cei implicați, am fost incântată de înțelegerea muzicală a copiilor, ceea ce relevă dăruirea profesorilor coordonatori: Narcisa-Elena Șendrea, Cornelia Zurita Villafranca, Adriana Pascaru și Codrin-Emanuel Stan. Buna pregătire și interesul manifestat de către elevi sunt motive care ne fac sa sperăm într-o nouă generație valoroasă de muzicieni, Colegiul de Artă băcăuan fiind de mulți ani o pepinieră merituoasă a Conservatorului Ieșean. Urez din inimă succes tuturor și mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a putea „dăltui” împreună în atelierul artistic, în lumea magică a sunetelor”.

Lector univ. dr. Luminița Ciobanu – muzică de cameră

„Proiectul Ateliere de interpretare muzicală inițiat de Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași în colaborare cu liceele de artă, în special cele din zona geografică Moldova, reprezintă o punte de legătură și conlucrare a cadrelor didactice ale celor două instituții, pentru o permanentă și atentă evaluare și dezvoltare a elevilor din învățământul muzical de stat. Astfel, acest proiect s-a derulat și la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din Bacău , unde profesorii Universității de Arte ”George Enescu” din Iași au susținut cursuri de măiestrie la mai multe discipline de specialitate. Una din aceste specialități a fost disciplina flaut la care, s-au prezentat cinci elevi din ani diferiți de studiu pregătiți și îndrumați de profesorul lor de flaut, domnul Octavian Chirilă. Entuziasmul, dar și nivelul de pregătire m-a inspirat să lucrez cu acești copii care au cooperat din primul moment, realizând cu ușurință cerințele solicitate dând dovadă de o pregătire susținută de specialitate dar și de o bună educație, ca și comportament în general. Cursurile s-au desfășurat într-o atmosferă cât se poate de plăcută, pozitivă și, chiar dacă au existat și anumite lucruri noi pe care elevii le-au auzit, cu siguranță am reiterat multe altele pe care, profesorul Chirilă le punctează de fiecare dată în pregătirea lor zilnică. Concluzionând, consider că aceste întâlniri între profesorii unei entități de învățământ muzical superior și elevii și profesorii din școlile de învățământ preuniversitar muzical constituie o soluție în pregătirea elevilor având aceeași cale de pregătire și aceleași principii de transpunere în fapt a rezolvării repertoriului, atât din punct de vedere tehnico-instrumental dar și interpretativ. Nu în ultimul rând, aș dori să felicit coordonatorii acestei acțiuni din partea Colegiului Național de Artă ”George Apostu”, unul dintre aceștia fiind doamna profesor Narcisa-Elena Șendrea, care s-a asigurat de bunul mers al acestor activități și bineînțeles, conducerii Colegiului Național de Artă ”George Apostu” care, punând la dispoziție infrastructura școlii și logistica necesară, au făcut posibilă realizarea acestui proiect – Ateliere de interpretare muzicală.”

Prof. asociat dr. Florin Țîrlea Universitatea de Arte ”George Enescu”, Iași.

„În primul rând doresc să mulțumesc conducerii Colegiului de Artă George Apostu pentru invitație, mulțumesc profesorilor de percuție, Mihai Bălan, Liviu Țugui și Alexandru Beldescu. Am fost bucuros să revin la Bacău pentru a susține un masterclass de percuție în care, cred eu, că elevii percuționisti, au avut de învățat ceva nou. Am fost plăcut surprins să aflu că s-au achiziționat instrumente noi; este un fapt îmbucurător. La unii dintre elevi pe care i-am mai intâlnit la alte mastercass-uri, am constatat o îmbunătățire a tehnicii, a interpretării la instrumente de percuție, chiar dacă am trecut printr-o perioadă dificilă de doi ani prin pandemie în care cu siguranță elevii nu au avut acces la instrumente, deoarece fiind voluminoase au trebuit să rămână închise în incinta instituției . Sper ca elevii să continue studiul instrumentelor de percuție și mai departe la conservator, de unde ar putea începe o carieră frumoasă de instrumentist în orchestra și de ce nu, ca solist . Noi ca și percuționiști suntem avantajați de a avea posibilitatea de a cânta la mai multe instrumente, unde putem alege pe ce instrument să ne axăm, pe marimbafon sau pe timpani sau pe setul de tobe sau pe vibrafon. Pe această cale doresc tinerilor percuționiști din Bacău să aibă succes și să aibă sorți de izbândă în ceea ce fac!”

Lector univ. dr. Constantin Stavrat

Doamna Viola Cel-Mare, profesor de vioară al Colegiului de Artă băcăuan, ne-a împărtășit părerea dumneaei privind masterclass-ul de vioară: ”Masterclassul Catedrei de vioară a fost susținut de trei profesori ai Facultății de Interpretare, Compoziție , Studii Muzicale și Teoretice Iași : Prof. univ. dr. Elena Ovănescu, Lector univ. dr. Carmen Ivancea și Lector univ. dr. Tudor Bogdan Bolnavu. Au participat cinci profesori de vioară ai Colegiului Național de Artă Bacău cu 17 elevi. Cursurile au reprezentat un real câștig pentru elevii Colegiului, în munca de formare și desăvârșire artistică ,un bun prilej pentru profesorii participanți de a schimba opinii , de a împărtăși stiluri și metode de lucru personale” . Profesorul de chitară Tudor Barcan ”i-a mulțumit din suflet, alături de colegul său, profesorul Gabriel Marc, domnului profesor Dan Alexandru Arhire lector universitar doctor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, pentru onoarea de a-l avea ca invitat în masterclass-ul pentru chitară clasică organizat în cadrul Colegiului Național de Artă ” George Apostu” din Bacău !”

Tânărul profesor de nai , Alin-Ioan Sava, ne-a făcut cunoscute impresiile domnului Profesor asociat în cadrul UNAGE Ion Negură, Maestru în artă: ,,În primul rând , este o acțiune benefică pentru Colegiul de Artă, toate acțiunile desfășurate , masterclass, recitaluri sunt un plus uriaș pentru elevi și liceu. Este un grup de copii cu dragoste pentru nai, într-un număr destul de mare, ceea ce este foarte bine și sper ca aceste acțiuni sa fie un plus pentru profesor si pentru copii. Copiii sunt foarte receptivi la orice indicații. Ne bucurăm că acest instrument este alături de instrumentele clasice și clasa de nai are un mare viitor si potențial. Profesorul de nai Sava Ioan-Alin este dedicat, talentat și foarte implicat în ceea ce face și mă bucur că generația tânără se implică ! „Profesor asociat Ion Negură, Maestru în artă

Domnul profesor universitar doctor Doru Albu, specialitatea clarinet, a fost foarte impresionat de progresele pe care elevii îndrumați de profesorul de clarinet din Bacău , Cristinel Țurlea, revenirea la Bacău fiind o mare bucurie, apreciind repertoriile variate ale copiilor, repertorii foarte bine lucrate, studiate, dovedind un nivel mult mai ridicat decât acum 2 ani. Domnul profesor urează mult succes copiilor și le dorește să obțină rezultate din ce în ce mai meritorii!

De asemenea, nu în utimul rând , domnul lector universitar doctor Ionuț Urdeș , care a susținut un masterclass la specialitatea Canto – MVTR- a admirat dorința copiilor de a se autodepăși, ambiția de a aborda repertorii dificile, talentul și munca susținută pe care o depun din dorința de a face performanță. Cuvinte de apreciere au fost rostite și față de profesorii catedrei de MVTR, Oana Crețu și Florin Blaj, care pun mult suflet în pregătirea copiilor, susținându-i permanent pe anevoiosul drum spre performanță!

Profesoara de pian Narcisa-Elena Șendrea, coordonatoarea Proiectului „Atelier de interpretare muzicală” ne-a făcut cunoscute gândurile ei:„ Mă bucur, de fiecare dată, să-i avem drept oaspeți în cadrul Colegiului nostru, pe distinșii profesori universitari de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu ” Iași. Dacă, la începutul derulării acestui proiect, în anul 2011, erau interesați un număr redus de participanți la 4-5 specialități, anul acesta „Atelierul de interpretare muzicală ” are un real succes , prin prezența a 92 de elevi, îndrumați de către 40 de profesori din cadrul instituției noastre. Pe parcursul desfășurării ediției din acest an, cei 17 profesori de la Universitatea Națională de Arte din Iași au lucrat cu elevi de la diferite specialități ca: pian, vioară, violoncel, chitară, corepetiție, muzică de cameră, percuție, clarinet, nai, fagot, corn, flaut, oboi, artă vocală interpretativă, jazz muzică ușoară și muzică vocală tradițională românească”.

Elevii s-au bucurat de prezența și de sfaturile benefice ale unor profesori de o reală valoare, după cum urmează:

