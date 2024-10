„Prevenția te aduce întreg acasă”

Aurelian Cazan, motociclistul care transformă un accident grav într-o lecție de siguranță pentru alții

După un accident grav care i-a schimbat perspectiva asupra motociclismului, Aurelian Cazan, un motociclist experimentat, a decis să-i învețe pe alții cum să conducă preventiv și să poarte echipament adecvat. Prin întâlniri și videoclipuri educaționale, el promovează siguranța rutieră și împărtășește lecțiile învățate, cu scopul de a reduce numărul accidentelor în rândul motocicliștilor.

Ce te-a inspirat să începi să organizezi întâlniri pentru motocicliști și să creezi conținut educațional despre siguranța rutieră?

După accidentul de anul trecut, lucrurile s-au schimbat. Am conștientizat ce înseamnă motociclismul cu adevărat. Și ca să apuci să-l practici, trebuie să fii mult mai serios, să abordezi cu seriozitate fiecare ieșire. Am început să mă implic pe partea educațională pentru că văd zilnic colegi mai tineri care nu conștientizează riscurile atunci când merg sumar îmbrăcați pe motocicletă. Echipamentul moto salvează vieți! În plus, am mers prin școli auto, împreună cu IPJ Bacău, ca să-i fac pe viitorii șoferi să fie mai atenți în trafic și să înțeleagă că, în afară de mașini, suntem și noi, motocicliștii.

Ccum îi ajuți pe motocicliști, prin videoclipurile tale, să evite greșelile?

După accident, încerc să mă axez pe clipuri educaționale, să-i ajut pe colegi să înțeleagă cât de important este să meargă preventiv și să poarte un echipament complet! Prevenția ne ajută să ne întoarcem întregi acasă. Să nu uite nicio clipă că, pe motocicletă, nu ai protecția pe care o are un șofer.

Cum reușești să creezi o comunitate unită în jurul întâlnirilor și videoclipurilor tale? Ce te bucură cel mai mult la interacțiunile cu alți motocicliști?

Unitatea și camaraderia. Poveștile noastre ne unesc. (Și o să vă las ultimul clip, puteți folosi chiar înregistrarea, să înțelegeți mai bine la ce mă refer.)

Cum crezi că educația rutieră pentru motocicliști poate contribui la reducerea accidentelor și cum pot autoritățile să sprijine aceste eforturi?

Exact cum spuneam anterior, abordând mai serios fenomenul. Tot ce înseamnă motociclism. Motociclismul e o stare, o bucurie, un sentiment. Nu e despre cea mai tare motocicletă sau cele mai tari abilități, e despre poveste. Și ca să ne bucurăm de asta, trebuie să ajungem să povestim. Cum facem asta? Prin abordarea unui mers defensiv.

19 octombrie: Parada motocicliștilor

Câteva cuvinte despre evenimentul de pe 19 octombrie…

Evenimentul de pe 19 octombrie simbolizează închiderea sezonului moto. Împreună cu Carpat Bikers, Motoriștii și Moto Bacău, ne-am gândit ca oamenii să vadă o paradă frumoasă. Este și despre conștientizare. Să înțeleagă atât pietonii, cât și șoferii că suntem și noi în trafic. Bacăul trebuie să aibă mai multe campanii de conștientizare de-a lungul unui an. Campanii în care dorim să implicăm și SMURD-ul prin exerciții de prim ajutor și, nu în ultimul rând, cursuri de pilotaj defensiv. Anul viitor ne vom axa pe un program mai încărcat, cu activități și mai frumoase și de ajutor pentru fiecare, fie că e motociclist sau nu.