Preotul care s-a făcut „rob” comunității de romi din cătunul Conți

Despre părintele Florin Dănilă, preotul paroh al Bisericii „Sf. Arhidiacon Ștefan!” din cătunul Conți al satului Răcăuți (comuna Buciumi), am mai scris în ziarul nostru. Dar l-am cunoscut personal abia săptămâna trecută, la Protopopiatul Onești, unde venise la „Masa Bucuriei” (proiect operat de protoierie) cu un grup de copii romi din cătunul în care slujește. Fire luminoasă, suflet deschis, părintele a acceptat imediat să ne povestească felul în care a ajuns să slujească într-o comunitate de romi care numără circa 900 de suflete.

„Dumnezeu mi-a ajutat enorm de mult familia – spune părintele Dănilă -, iar eu i-am făgăduit să-i slujesc Lui”.

În luna mai a anului 2019 a fost hirotonit de IPS Ioachim în Parohia Răcăuți, ca slujitor în filia Conți a acesteia. „Am dat acolo – a continuat părintele – peste o reticență mare față de preot. Oamenii aveau obiceiurile lor, iar eu, la început, eram ca un străin printre ei. Comunitatea era cam lipsită de cultură, de civilizație, dar am înțeles că, fără nicio strategie, dar cu inima plină de sinceritate, pot schimba situația. Vorba ceea: încrederea se pierde o singură dată! Iar la Conți aceasta chiar este valabil”.

În orașe sau și în alte părți comunitatea romă este văzută cu destulă reticență, însă și acești oameni au inimi calde. „Acum – ne-a mai spus părintele Florin Dănilă -, veniți la noi și mașina dumneavoastră va fi în siguranță. Atunci, acolo se va tăia o oaie, se va întinde masa și veți fi primiți cu căldură. Eu fiind prietenul lor, și dumneavoastră veți fi considerați la fel. Eu sunt un garant”.

Unii dintre romii din Conți au ales calea credinței penticostale. Dar am înțeles că în acest cătun și pastorul lor ne va primi bine, pentru că suntem cu toții copiii lui Dumnezeu. „Și ei au început să înțeleagă bine că numai împreună, prin iubire, putem rostogoli roata oricât de mare ar fi ea. Că putem face ceva pentru comunitate, decât să trăim izolați. Pentru că toți oamenii sunt la fel” – a mai precizat părintele Florin.

La Conți oamenii au început să respecte mai mult regulile de igienă personală, iar copiii lor merg la școală. Pe părinte l-am simțit sincer bucuros că acolo a reușit să facă și primele cununii ortodoxe. Pentru că și romii au început să înțeleagă cerințele legii și se căsătoresc legal. Iar părintele crede că au înțeles și că rolul tuturor este să se integreze în statul în care trăim. Mulți romi aveau deja doi, trei sau patru copii, dar nu erau căsătoriți legal. Acum au și certificate de căsătorie. Și au început să facă și înmormântări și parastase așa cum se cuvine, cu preot, ceea ce arată responsabilitate, ordine.

„Sunt mulțumit pentru că toți copiii merg la școală și vin și la biserică – a mai spus preotul locului. Când am ajuns acolo, am încercat să fac o biserică din ce am găsit. La început, în strană cântau numai românii. Acum, însă, vin și cântă și copiii romi. La împărtășire, de exemplu, se cântă o priceasnă în limba română, dar și una în limba romani”.

Părintele a învățat oamenii să se ocupe, împreună cu el, și de ecologizarea zonei și se întâlnesc deseori la focuri de tabără și la alte evenimente. A apărut deja o simbioză în comunitate, între romii corturari, romii ursari și românii din cele 20 de familii din cătun.

Pr. Florin Dănilă: „Pentru a mă înțelege ce vreau de la ei, m-am făcut rob lor, cum spune și Scriptura. Am cumpărat cursuri de limba romani, sunt între ei când au anumite întruniri și evenimente și am deprins limba lor. Acum, deci, sunt de-al lor. I-am câștigat prin iubire!”