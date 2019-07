Prim-ministrul Viorica Dăncilă a efectuat în această după-amiază o vizită de lucru pe șantierul Variantei Ocolitoare a municipiului Bacău, alături de oficiali locali și de directorul general regional al DRDP Iași, Ovidiu Mugurel Laicu.

În cadrul vizitei, premierul s-a declarat mulțumit de mobilizarea găsită pe șantier și de stadiul lucrărilor, în condițiile în care constructorul desemnat a început lucrările cu 4 luni mai devreme față de termenul asumat prin contract.

Reamintim, perioada contractuală pentru finalizarea lucrărilor de proiectare a Variantei Ocolitoare Bacău era 23 iulie 2019, constructorul primind însă ordinul de începere a lucrărilor de execuție pe 8 martie.

Lucrările sunt efectuate de asocierea UMB Spedition – Tehnostrade SRL, cu o perioadă de execuție 30 de luni. Varianta ocolitoare a Municipiului Bacău are o lungime de 30,8 km, din care 16,2 km la profil de autostradă.

Semnare de contract la Spitalul Județean

Delegația prim-ministrului Viorica Dăncilă, care a venit în Bacău însoțită de viceprim-ministrul Mihai Fifor și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-a deplasat apoi la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Și aici a fost întâmpinată de europarlamentarul Dragoș Benea, de parlamentarii băcăuani PSD – Lucian Șova, Costel Dunava, Theodora Șotcan, Elena Hărătău și senatoarea Carmen Dima, alături de oficialitățile locale – Valentin Ivancea, subprefect, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, Silviu Pravăț, vicepreședinte CJ, Cosmin Necula, primarul Bacăului, Adrian Popa, managerul spitalului și dr. Ioana Dinu, directorul medical.

În prezența prim-ministrului Dăncilă a fost semnat contractul de finanțare pentru dotarea cu aparatură a Ambulatoriului de specialitate, între Consiliul Județean Bacău – Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, reprezentată de directorul economic Nicolae Burghelea, și Spitalul Județean Bacău.

„Este vorba despre un contract de finanțare de aproape 2 milioane de euro, sumă ce va fi destinată infrastructurii Ambulatoriului de Adulți, accesată prin POR – Programul Operațional Regional, Axa 8, în care CJ Bacău va acoperi 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și cheltuielile neeligibile. Prin implementarea acestui proiect ne propunem creșterea actului medical în spital și scăderea timpilor de așteptare, în diagnosticare și tratament”, a precizat președintele CJ Bacău, Sorin Brașoveanu.

Mai multe detalii privind achițizia de aparatură a oferit directorul medical al spitalului, dr. Ioana Dinu. „Va fi achiziționată aparatură care va crește și accesul pacienților la serviciile medicale de înaltă calitate, vom avea și aparate care în prezent nu se găsesc în dotarea spitalului, cum ar fi de exemplu un aparat de testare cardio-pulmonară la efort, care va acoperi pe de o parte patologie respiratorie și pe de altă parte patologia cardiologică, va fi și un nou computer tomograf pe ambulatoriu care va reduce cu mult timpul de așteptare pentru această investigație.” Se vor mai achiziționa o unitate de videoendoscopie cu gastroscop și colonoscop, un ecograf Doppler pentru gastroenterologie, citoscop, ecograf cu sonde pentru urologie, aparat RX, mamograf digital, electromiograf, unitate ORL cu fibrolanringoscop, echo-doppler extracranian și transcranian etc.

Durata de implementare a proiectului va fi de 19 luni, după cum a precizat președintele Sorin Brașoveanu.

Cu această ocazie, au mai fost amintite și două investiții care vor fi efectuate în spitalul județean din Bacău – renovarea clădirii vechi, în care acum funcționează secțiile Boli Infecțioase Adulți, ORL, Psihiatrie, Oflatmologie, Paliație -, dar și modernizarea Unității de Primiri Urgențe cu stație heliport, care sunt cu finanțare de la Guvern.

„Bacăul, un bun exemplu”

„Sunt în Bacău pentru a vedea cum se lucrează și cum înaintează proiectele noastre. Am văzut centura Bacăului și seriozitatea cu care se implică autoritățile locale, mă bucur că acum asist și la semnarea acestui contract, mă bucur să văd că fondurile europene prin programul operațional sunt o prioritate aici. Este un mod serios de abordare, atât a Guvernului, cât și a autorităților locale, în investiții care sunt în beneficiul cetățeanului, fie că vorbim de infrastructura rutieră, fie că vorbim de investiții în sănătate sau educație. Mi-am propus să merg pe toate șantierele din țară și acolo unde voi constata că lucrurile nu vor funcționa bine voi lua măsurile necesare. Felicitări încă o dată, mă bucur să văd că aici, în Bacău, lucrurile funcționează, sunteți un exemplu de bune practici și sper ca în toamna acestui an să merg și pe primii kilometri asfaltați la Centura Bacăului, dar să văd și Insula de agrement așa cum și-o doresc cetățenii Bacăului, pentru că și acolo am fost de două ori până acum. Eu cred că dacă toți ar aborda așa situația existentă, dacă toți ar fi la fel de implicați, am putea împreună să eliminăm multe obstacole și să dăm dovadă de seriozitate.”