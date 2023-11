Prefectul Lucian Bogdănel intervine în problema câinilor maidanezi din Bacău

Prefectul de Bacău a anunțat că, potrivit datelor furnizate de Spitalul Județean de Urgență Bacău, între ianuarie 2022 și octombrie 2023, peste 1300 de locuitori ai județului, dintre care aproape 400 de copii, au fost victime ale atacurilor de câini.

Mai mult de două treimi dintre victime provin din municipiul Bacău, în timp ce restul sunt din satele învecinate.

Prefectul Lucian Bogdănel consideră că problema este complet scăpată de sub control, chiar dacă Serviciul gestionare câini fără stăpân – organizat în subordinea Primăriei – primeşte an de an alocări importante din bugetul local.

În fața acestei crize în creștere, Prefectul Lucian Bogdănel a convocat o ședință de lucru la Prefectură. La finalul întâlnirii, acesta a anunțat constituirea, prin Ordin de Prefect, a unei comisii mixte pentru verificarea și controlul modului în care funcționează Serviciul de Gestionare a Maidanezilor din Bacău. Direcția de Sănătate Veterinară va juca un rol central în această acțiune, alături de Biroul Protecției Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Domeniul de acțiune al comisiei se extinde dincolo de limitele orașului, urmând să investigheze modul în care comunele învecinate gestionează problema câinilor fără stăpân. Există semnale concludente de la primari că maidanezii din Bacău sunt abandonati intenționat în câmpurile din jurul orașului, o practică care nu este nouă.

Printre măsurile propuse în urma ședinței de lucru se numără planuri pentru sporirea capacității adăpostului de câini din Bacău, implicarea mai susținută a Poliției Locale, care are atribuții în acest domeniu conform legii, și demararea unor campanii de sterilizare în oraș. Aceste campanii vor implica medici veterinari, iar fondurile necesare vor fi alocate de către Consiliul Local.