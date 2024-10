Poliția Județeană Bacău, în acțiune pe drumurile principale în cadrul operațiunii europene „Focus on the Road”

În perioada 07-13 octombrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară controale riguroase pe principalele artere din județ, în cadrul operațiunii „Focus on the Road”. Aceasta este o inițiativă desfășurată la nivel european, sub coordonarea ROADPOL (Organizația Polițiilor Rutiere din Europa), cu scopul de a crește gradul de siguranță pe drumuri.

Operațiunea se concentrează în mod special pe comportamentele riscante ale conducătorilor auto, în special asupra celor care sunt distrași în mod periculos de la condus. Distragerile cauzate de utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice reprezintă un pericol major în traficul rutier, motiv pentru care aceste acțiuni vin în sprijinul reducerii accidentelor cauzate de neatenție.

Mesajul Poliției pentru șoferi

Pentru a evita producerea unor accidente nedorite, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău face apel la toți conducătorii auto să adopte o conduită preventivă la volan. Șoferilor li se recomandă insistent să nu folosească telefonul mobil în timpul condusului, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să fie atenți la trafic.

Astfel de măsuri sunt esențiale pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic. Poliția continuă să monitorizeze atent activitatea pe drumurile județene și să sancționeze abaterile de la regulile rutiere.

Acțiuni similare la nivel european

ROADPOL este o organizație europeană care promovează siguranța rutieră prin inițiative comune ale forțelor de poliție din întreaga Europă. Operațiunea „Focus on the Road” face parte dintr-o serie de acțiuni menite să atragă atenția asupra pericolelor din trafic, în special a celor cauzate de distragerea atenției. Prin astfel de acțiuni, se urmărește reducerea numărului de accidente și salvarea de vieți omenești pe drumurile europene.

Poliția Bacău se angajează să continue eforturile de prevenire a accidentelor și să promoveze respectul față de regulile de circulație, contribuind astfel la îmbunătățirea siguranței pe drumurile publice.