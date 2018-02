Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, s-a întâlnit cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) în cadrul Comisei de Dialog Social și al Centrului de Control al Bolilor. La discuții au participat Valentin Ivancea, subprefect, Mihaela Arim, directorul DSP, și reprezentanții celorlalte structuri din comisie. Temele abordate au fost situația cazurilor de rujeolă noi, 21 în acest moment, măsurile dispuse de DSP și stadiul implementării Programului Național de Vaccinare. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

