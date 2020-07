Complexul hotelier cu specific medieval „Podu’ cu Lanțuri”, din Bacău, împlinește, marți, 4 august, trei ani. În doar trei ani, stilul arhitectural, conceptul original de complex hotelier și de restaurante, atmosfera intimă și relaxantă oferită oaspeților, dar și berea artizanală produsă în propria fabrică, l-au inclus între preferințele cunoscătorilor. Despre această aniversare, despre evoluția unei afaceri care s-a construit și se derulează în familie, dar și despre viitorul ei, am stat de vorbă cu proprietarul Complexului, Ion Neculcea.

Domnule Neculcea, sunteți cunoscut ca inventator, ca om de afaceri în chimia dedicată agriculturii, ca producător în acest domeniu, ca dezvoltator imobiliar și, de trei ani, și ca proprietarul Complexului „Podu’ cu Lanțuri”. Când poate face un om atâtea lucruri, deodată?

Îmi folosesc tot timpul de care dispun muncind, cu toate că nu se mai numește muncă dacă faci ceea ce-ți place. Iar eu mă implic doar în proiecte în care pot pune pasiune.

Cum a început totul, legat de proiectul „Podu’ cu Lanțuri”?

Totul a început cu multă vreme în urmă. Foarte multă lume mă cunoaște drept proprietarul companiei Azia Security Systems sau prin intermediul firmei Romchim, ca inventator, dar puțini știu că imediat după Revoluție primul meu business a fost un bar la țară unde am fost și proprietar și administrator și barman. Conceptul „Podu’ cu Lanțuri”, cu fabrică de bere proprie și cu aspectul lui medieval, a început să se contureze prin anii 2000, în timpul unei călătorii în Austria. Acolo am văzut pentru prima oară o minifabrică de bere artizanală, anexată unei mănăstiri, care deținea și un restaurant. Era cu mulți ani înainte să înceapă și în România trendul cu berea craft. Mi-a plăcut foarte mult conceptul și mi-a rămas în minte.

Se știe că proiectul a fost foarte lung și, probabil, foarte costisitor. Cât de dificil a fost, de fapt?

L-am început în forță în 2013 și a fost finalizat după patru ani. A fost o investiție mare, cu un risc financiar pe care mi l-am asumat (în dorința de a realiza ceva cu adevărat inedit pentru comunitatea orașului Bacău). A fost foarte mult de muncă. Nu aș fi reușit fără suportul și ajutorul familiei și sunt sigur că rezultatul nu ar fi fost același dacă nu aș fi avut colaborări de succes cu mari artiști, iar aici îi amintesc pe arhitecții Silvian Gh. Cortez, Teodor Anghel și pictorul Horia Ghelu. Vreau să spun că este un succes de echipă, nu aș fi putut realiza totul de unul singur.

Care au fost principalele provocări în acești trei ani?

Au fost multe provocări în toată această perioadă, însă cu echipa pe care am construit-o în prezent am reușit, cu foarte mare dăruire, să îndeplinim așteptările clienților noștri, cel mai puternic țel al nostru, de altfel. Într-o industrie recunoscută pentru fluctuația mare de personal, este într-adevăr o provocare continuă să reușim să stabilizăm și să motivăm întreaga echipă.

În „Cartea de aur” a Complexului „Podu’ cu Lanțuri” am văzut multe semnături ale unor importante personalități care i-au trecut pragul. Eu, ca jurnalist, am participat, aici, și la numeroase evenimente culturale și științifice.

Astăzi, Podu’ cu lanțuri este un etalon și reprezintă cu cinste nu doar orașul, ci întreg județul, peste tot în țară și în lume. Am fost onorați să avem invitați de seamă din toate domeniile. Am găzduit și am organizat de la evenimente corporate, cu clienți de la bănci, din asigurări, de la societăți multinaționale, cu nenumărați artiști care au auzit de noi și au decis astfel să vină în zonă, până la organizarea evenimentelor mari locale, precum „Crăciunul scriitorilor” al Fundației Avangarda XXII, unde a avut loc întâlnirea anuală a multor scriitori din România, sau Simpozionul „Soluții științifice inovatoare în agricultură” organizat de Romchim Protect.

Nu putem eluda o întrebare la ordinea zilei: pandemia prin care trecem v-a afectat business-ul?

Din fericire, nu am fost nevoiți să închidem Complexul. Bineînțeles, ne-a afectat ca pe toată lumea, dar am reușit să ne redresăm. Nu sunt aceleași încasări ca anul trecut, dar suntem ok.

Ce planuri de viitor aveți legat de acest încă nou domeniu în care excelați?

Vrem să extindem complexul nostru cu o nouă zonă pentru SPA, cu o zonă exclusivă pentru evenimente, dar să păstrăm, în continuare, același profil, același stil.