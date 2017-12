Actualitate Petrecere cu artificii, de Revelion, în Centrul Bacăului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca în fiecare an, Revelionul va fi sărbătorit în Bacău cu un concert și cu un foc de artificii care vor da semnalul trecerii în 2018. Petrecerea de Revelion va începe duminică, 31 Decembrie, începând cu ora 21:00. Pe scena de lângă Parcul Trandafirilor vor cânta: ANDRA GOGAN, VALI CRĂCIUNESCU, MIRCEA VINTILĂ, RUBY și ȘATRA BENZ. 8 SHARES Share Tweet

