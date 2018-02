S-au terminat înscrierile la examenul de bacalaureat 2018, prima sesiune. S-au înscris peste 4.000 de candidați, atât din seria curentă (elevi de clasele a XII-a și a XIII-a, care vor termina anul acesta cursurile liceale), cât și cei din seriile anterioare (care au mai susținut acest examen în alte sesiuni și nu au reușit să-l promoveze integral). La aceste probe nu se pun note, ci doar calificative: începător, experimentat, avansat. Deci, probele orale pot fi promovate numai prin simpla prezență. Candidații nu sunt respinși sau admiși, ci primesc aceste certificate de competențe. Cu un punctaj zero, se obține nivelul de începător și se poate merge mai departe, la probele scrise. Sunt declarați respinși doar acei elevi care refuză efectiv să răspundă la unul dintre subiecte de pe biletul extras. Luni, prima probă Probele orale încep luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua și în data de 13 februarie. În zilele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale, iar în perioada 21-22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Centre de examen comasate din lipsă de elevi S-au stabilit și centrele de examen. Probele orale, în principiu, se susțin în colegiile / liceele de unde provin candidații. În tot județul sunt 30 de astfel de centre. Unele dintre ele însă s-au comasat, din lipsă de elevi, după cum urmează: la Liceul Tehnologic „J.M. Elias” din Sascut vor susține probele orale atât elevii din Sascut (58), cât și cei 27 de la Liceul Tehnologic „G. J. Cancicov” Parincea; la Liceul Tehnologic „A. Vlahuță” Podu Turcului vor susține examenul cei 76 de elevi din zonă, dar și 13 elevi de la Liceul Tehnologic Răchitoasa; la Colegiul Național „V. Alecsandri” din Bacău, pe lângă cei 243 de elevi de aici vor susține examenul și cei de la Liceul Teoretic „Gr. Tabacaru”; la Colegiul Tehnic „A. Saligny” vor fi și 15 candidaț de la Liceul Tehnologic „C. Brâncoveanu”; la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești, pe lângă cei 239 de elevi din unitate vor susține examenul și 17 elevi de la Liceul Tehnologic Ghimeș Făget, iar la Colegiul Național „C. Negri” Tg. Ocna vor fi 174 de elevi din localitate, inclusiv 13 de la Liceul Tehnologic. Următoarele probe, cele scrise, la vară Pentru a se putea pregăti pentru următoarele probe, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a din anul școlar curent vor încheia cursurile pe 25 mai. Ei vor susține prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2018, cea la Limba și literatura română, abia pe 25 iunie. Va urma proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) pe 27 iunie, iar ultima probă scrisă, la alegere a profilului și specializării se va desfășura pe 28 iunie. Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie, iar cele finale, după rezolvarea eventualelor contestații, pe 9 iulie. 4.124 La probele orale s-au înscris 4.124 de candidați (343 din seriile anterioare). 3.827 dintre ei vor susține proba orală la Limba și literatura română (din care 43 din seriile anterioare), 3.506 sunt înscriși pentru susținerea competențelor digitale (53 din seriile anterioare), iar 3.693 la competențele lingvistice la o limbă străină (52 din seriile anterioare), din care 3.382 la engleză, 247, la franceză, 4 la germană, 3 la spaniolă și 3 la italiană. 0 SHARES Share Tweet

