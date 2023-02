Patronii de restaurante vor petrecere doar de la 14 la 22. Nuntă ziua sau noaptea?

”După aceasta se începe nunta, ş-apoi, dă Doamne bine! (…) Şi a ţinut veselia ani întregi, şi acum mai ţine încă; cine se duce acolo bea şi mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani bea şi mănâncă, iară cine nu, se uită şi rabdă.”, scria Ion Creangă despre nunta lu Harap Alb cu fata împăratului. Dar cine-și mai permite asemenea petrecere într-o republică, de vreme ce vremurile monarhiei s-au dus? Acum, și o singură noapte de petrecere e cam scumpă, dar nu la domiciliu, ci la restaurant!

Numai că obiceiul chiuitului în miez de noapte prin municipiul Bacău e pe cale să se schimbe la inițiativa unui grup de cârciumari locali, care își au restaurantele la parterul sau în apropierea blocurilor. Motive sunt destule: să nu mai deranjeze locatarii în nopțile de sâmbătă și duminică, ospătarii și bucătarii să nu-și mai ruineze sănătatea, lăutarii să poată distra jucăuș la lumina zilei. Un alt motiv, adus din occident pe filiera ardelenească, este acela că deja se obișnuiește acest lucru, deci se poate!

Pe de altă parte, vin cei care apără tradiția moldovenească a mâncatului, băutului și dansatului începând cu 10-11 noaptea, că așa s-au distrat bunicii și părinții noștri! Cine-a mai văzut hore și sârbe pe la patru după-amiaza, și nu la trei noaptea! Cine are chef să fure mireasa pe la șapte seara și nu la patru în zori? Unde-i farmecul tortului adus la răsăritul Soarelui, pe care nu-l prea mănâncă nimeni, că deja au cam plecat toți invitații!

Modă occidentală sau model de respect pentru vecini?

”Eu sunt de acord, dar nu doar pentru cei ce au restaurantele la parterul blocurilor, ci să se aplice și la locațiile sau la corturile de evenimente situate la marginea orașului, care deja ne-au luat o mare parte a clienților. Dacă e o regulă, să se aplice pentru toți. Altfel, ca fi o lovitură pentru afacerile noastre! Gândiți-vă, cei mai mulți vor prefera petrecerile clasice de noapte și vor merge acolo unde li se permite, iar noi vom rămâne cu firimiturile. Vor spune că nu mă mai duc la Miorița, mă duc noaptea cine știe unde, iar noi pierdem tot. Într-adevăr, deja jumătate dintre petreceri le organizăm ziua, dar sunt mici, botezări sau aniversări, dar nunțile sunt cele care țin afacerea în picioare. Organizarea ziua ar fi bună pentru personal – bucătari, ospătari – și pentru lăutari, DJ, însă e greu să schimbi mentalități. Pe de altă parte, noi, patronii, n-am mai avea atâtea probleme cu vecinii, pentru că e cel mai greu să lucrezi cu oamenii, care au și ei dreptatea lor. Încă o dată, ar fi bine, știu din Ardeal, unde începe nunta la ora 12 cu aperitivile, și până seara vin șase feluri de mâncare. Dar la noi, în Moldova, e mai complicat…” Ștefan Ghindea, proprietar Restaurant Miorița

”Sunt nou în această afacere, dar știu de la tatăl meu cât de greu este să o duci, respectând confortul celor care locuiesc deasupra restaurantului meu. Ca și tata, vreau să mă salut cu toți vecinii, să bem împreună o cafea, o bere, nu să simt priviri dușmănoase, sau să aud înjurături printre dinți. Bineînțeles că nunțile, botezurile sau aniversările în timpul zilei ar fi soluția bună pentru toată lumea, însă e cale lungă până acolo. Vorbim despre o tradiție din Moldova, deși nu văd cum poți înghite ușor sarmalele pe la unu din noapte și friptura la două-trei dimineața. Cum te simți a doua zi, dacă ai mai și băut un șpriț, sau două? Eu am cununat în Ardeal acum câțiva ani și, când mi-au spus mirii că trebuie să fim la restaurant la ora 14, parcă nu îmi era la îndemână. Eram obișnuit ca în Moldova, unde nunta începe cu adevărat după ora zece seara. Dar să știți că și ziua te poți distra, chiar foarte bine, depinde cine sunt mesenii și cum sunt obișnuiți. Dar, vorba aceea, orice învăț are și dezvăț, iar Bacăul are nevoie de exemple de bună conviețuire. Eu voi încerca, am vorbit și cu alți colegi de breaslă care își doresc, să vedem cum va fi!” Daniel Moldovan, proprietar Restaurantul Cerbul

Mireasă ieri, mireasă azi

”M-am măritat acum 37 de ani și a fost cea mai frumoasă noapte de petrecere din viața mea, am jucat tot timpul, cu fiecare, în horă, în sârbă, la bătută. Toată lumea a mâncat, a băut și s-a distrat, chiar și acum își mai aduc aminte. Pe vremea aia erau obiceiuri frumoase, cu socrii, cu nașii, cu jucatul găinii și cu darul strigat vreo două ore. Ca într-o poveste a fost, zău vă zic! E o prostie să faci nuntă ziua, nu are niciun farmec, nu-i nicio bucurie!”, crede doamna Anișoara, o apărătoare a vechilor obiceiuri. Pe de altă parte, Monica, proaspătă mireasă, nu are cele mai plăcute amintiri după ce-a ”petrecut” mai bine de 10 ore gătită și împreună cu 200 de invitați: ”De coșmar, serios vorbesc! La un moment, dat îmi venea să plâng de oboseală, de cât de rău mi se umflaseră picioarele și toată lumea mă lua la dans, deși refuzam. Dimineață, nici nu mai știu cine striga de bucurie că a fost de milioane și ne-a ieșit darul. Eu voiam doar să mă dezbrac și să mă culc, nici pe proapătul meu soț nu-l suportam. Așa de rău a fost!”

Pensionarii din Bacău i-au dat lecții de petrecere primarului Viziteu

Școlit în Franța primarul municipiului Bacău trebuie să fi văzut (dacă n-o fi participat) nunți organizate când Soarele era sus pe cer. Așa că, solicitându-i părerea, ne-am fi așteptat la amintiri din perioada masteratului și doctoratului la Universitatea din Grenoble, însă domnia sa a mărturisit că seniorii băcăuani i-au arătat că se poate distra foarte bine și după-amiaza. ”Am fost la multe nunți și botezuri de zi. Deși inițial mi s-a părut ciudat, fiind invitat doar la petreceri care începeau pe înserat, am descoperit, cu surprindere, că se poate petrecere și în timpul zilei, poți prinde o noapte întreagă de somn și nici nu deranjezi vecinii. Am descoperit asta la petrecerile peensionarilor băcăuani. Care, apropo, au o energie și un entiziasm excepționale. Cred că este o idee bună și o încurajez. M-aș bucura să fie cât mai multe nunți și botezuri în Bacău. Asta înseamnă noi familii întemeiate aici și mai mulți copii băcăuani, adică un viitor frumos pentru comunitatea noastră”, a declarat primarul Viziteu pentru ziarul DEȘTEPTAREA.

Artiștii mor mai repede din cauza nopților pierdute

Nuntă fără lăutari nu se poate, iar prestația lor face tot cheful. sau îl strică, după caz! Oricum, efortul celor care cântă din gură, la instrument sau aleg melodiile cele mai antrenante din calculator este unul de luat în seamă. Ce cred ei despre noua modă? Unul dintre ”clasicii” muzicii la petreceri din ultimii aproape 30 de ani este Florin Blaj. Și el crede că ar fi foarte bună schimbarea, mai ales că știe cum e în Brașov, Sibiu sau Cluj: ”Ar ajuta artiștii! Nu e totuna să mănânci prânzul la ora 10 seara și cina la trei dimineața. Bioritmul e schimbat, organismul e făcut harcea-parcea! De aceea artiștii mor mai repede, din cauza nopților pierdute. Eu aș fi de acord ca nunțile, petrecerile în general, să înceapă la ora 12 ziua și să se încheie la ora 22. Sunt alte standarde? Foarte bine, să ne adaptăm și să fim mai deștepți, mai sănătoși, mai bine-dispuși cu toții! Să încercăm acum, ca pe urmă să nu ni se pară că pară că am încercate prea târziu să schimbăm ceva greșit!”.

”Lăutar” pe stil nou, Radu Găitan oferă de peste 20 de ani antren și distracție de calitate la evenimente. El spune că ideea petrecerilor de zi nu este nouă, aducând în discuție perioada pandemiei, când, după ce s-a dat din nou voie la petreceri, orarul de desfășurare era până la ora 23. ”Cred că o petrecere pe timp de zi este în avantajul tuturor. Atât al petetrecăreților, cât și al prestatorilor de servicii. Pe de o parte, gazdele și invitații nu vor avea o noapte care-i stoarce de energie, în loc să fie doar un prilej de bucurie. Pe de altă parte, noi, cei cu muzica, ospătarii, bucătarii suntem a doua zi sunt odihniți și am putea fi buni pentru un alt eveniment, fără a ne periclita sănătatea. Singura problemă pe care aș vedea-o este cea legată strict de obișnuința invitaților la evenimente, care au încetățenită ideea că pofta de dans vine doar noaptea. Din proprie experiență, pot spune că secretul reușitei unei petreceri este calitatea serviciilor oferite de prestatori. Așadar, consider că, treptat, oamenii vor descoperi bucuria dansului și la petrercerile pe timp de zi. Orice are avantaje și dezavantaje, până la urmă totul ține de cum privești lucrurile și adaptabilitate”, crede apreciatul DJ Radu Găitan.

Preoții n-au treabă cu furatul miresii, dar vor enoriașii odihniți la slujbă!

Parte importantă a ritualului căsătoriei, Biserica își încheie rolul după ce preotul pune cununiile pe capul mirilor, cântă ”Isaiia dănțuiește” și-i povățăuiește pe însurăței de toate cele bune. Partea cu zaiafetul de zi sau de noapte este a nuntașilor – în frunte cu nora, ginerele, socrii și nașii. Am stat de vorbă cu mai multe fețe bisericești din Bacău, care s-au amuzat sau au luat în serios acest subiect, însă exprimându-și părerea doar sub… sutana anonimatului. ”Căsătoria este una dintre cele șapte Taine și rolul nostru este de a săvârși slujba și de a-i binecuvânta pe cei doi. Mai departe ține de fiecare ce face, la ce oră, unde și cum petrece. Dar cred că n-ar fi rău să se organizeze ziua, pentru că nu întotdeauna noapte este un sfetnic bun, nu-i așa?”, ne-a spus unul dintre parohii unei biserici locale. ”Ce treabă avem noi cu petrecerea de după slujbă? Poate participăm, dacă suntem invitați! Dar Biserica nu îngrădește tradițiile și obiceiurile, culmea ar fi să spunem cum se joacă găina sau cine fură mireasa. Astea țin de un folclor care nu poate și nu trebuie îngrădit, bineînțeles în limitele bunei cuviințe”, crede o altă respectată față bisericească băcăuană. Cea mai tranșată poziție a unui slujitor al Domnului a fost aceasta: ”Ar fi foarte bine să fie ziua nunțile! Așa ar veni merge duminică dimineață oamenii la biserică! După o noapte de mâncat, băut și dans, cine mai merge săvine să mă asculte pe mine cum slujesc? Se odihnesc nuntașii, n-au chef de predică!”.

Dimineți mai liniștite pentru organizatorii de nunți

Organizatorii de evenimente (cei ce decorează sălile unde au loc nunțile, botezurile, zilele de naștere ori onomasticile) au treabă și înainte, dar și după petreceri. Vin cu două-trei ore mai devreme pentru a crea cadrul sărbătoresc și se întorc la sfârșit, ca să-și recupereze podoabele cerute de client. Melania Benchea, organizator evenimente la firma Daisy Sara, spune că ea și colegii săi de breaslă își adaptează programul în funcție de condițiile din restaurant. ”Sunt unele locații care nu închid mai devreme înaintea unei petreceri de noapte. Și atunci, în acord cu patronul, venim din timp să pregătim sala, încercând să nu deranjăm clienții care mai sunt acolo. Dar noi ne adaptăm programul în funcție de cerințele clientului și de programul restaurantului, așa că schimbarea aceasta nu ne-ar bulversa pe noi, suntem antrenați! Mă rog, n-ar mai trebui să venim la 5 dimineața să strângem husele de scaune, fundele decorative, aranjamentele florale, sfeșnicele de pe masă, ca să nu fie mai puține la sfârșit…. Dar nu la noi e problema cu petrecerile de noapte, ci la proprietarii restaurantelor, care se trezesc cu boxe până în tavan, deși sala e una destul de mică! De ce e nevoie de sunet pentru stadion într-un restaurant de maximum 200 de locuri? Știu că unii patroni au dat refuzat să primească boxe de sunet până în tavan aduse de formații muzicale, care ar fi sculat în picioare un cartier întreg.”, spune Melania Benchea.