Pașaport european către dezvoltare personală și învățare la Colegiul „Cantemir”

În primul an școlar (2023-2024) din cei cinci (2023 – 2027) ai acreditării Programului Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000106953 la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, s-au desfășurat trei mobilități din acest Program, două destinate cursurilor de formare pentru cadrele didactice („ICT for Students’ Inclusion”, la Istanbul, Turcia, și „The Eco-Friendly Classroom in The Digital Age”, la Barcelona, Spania) și una elevilor. Reușita – spune Echipa de diseminare Erasmus+ – este rezultatul muncii depuse de echipa de proiect, reprezentată de directorul colegiului, prof. Gabriela-Felicia Filip – coordonator și prof. Adina-Crina Drug – responsabil de mobilități. Erasmus+ este program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în Europa.

Cei opt profesori care au beneficiat de formările Erasmus+ din proiectul 2023-1-RO01-KA121-SCH-000144004 (prof. dr. Costin-Ionuț Dobrotă, prof. Adina-Crina Drug, prof. Roxana Dumitrașcu-Dascălu, prof. Adrian-Ilie Sava-Oancea, prof. Cristina-Maria Mocanu, prof. Daniela-Geanina Piștea, prof. Dana-Cerasela Sticlaru și prof. Lavinia-Iulia Tudor) consideră că experiența Erasmus a fost o oportunitate de dezvoltare profesională, dar și o deschidere către noi perspective în educație și a oferit un suflu nou procesului didactic. Mobilitățile au favorizat descoperirea de metode inovatoare, interacțiunea cu profesori din diverse sisteme educaționale, dar și identificarea de modalități de îmbunătățire a procesului educațional pentru elevii cantemireni. La toate acestea se adaugă sentimentul de apartenență la comunitatea educațională europeană și la valorile europene pe care Colegiul „Dimitrie Cantemir” le consideră esențiale pentru educația secolului al XXI-lea.

Cea de-a treia mobilitate, destinată elevilor, a oferit șansa ca 20 de tineri cantemireni să descopere incluziunea și leadership-ul pe durata a cinci zile de activități în Konya (Turcia), în perioada 3-7 iunie 2024. Fluxul a fost un adevărat succes pentru elevii participanți, care, sub egida „We Thrive Together – Creștem împreună”, au fost antrenați în activități interactive de învățare, descoperire și dezvoltare personală. Totodată, ei au legat frumoase prietenii cu elevii școlii gazdă, Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, și au fost felicitați de formatori pentru deschiderea, responsabilitatea, spiritul de inițiativă, dorința de integrare, entuziasmul și motivația de care au dat dovadă.

au declarat: „Aceste zile – au opinat, la revenirea în țară, elevii – ne-au schimbat modul în care privim incluziunea și leadership-ul. Am învățat cât de important este să fim lideri responsabili, care să asculte și să inspire pe cei din jur, indiferent de diferențele dintre noi. Activitățile ne-au ajutat să înțelegem cum putem crea un mediu în care fiecare se simte acceptat și respectat. Ne-am descoperit abilitățile de a lucra în echipă și am realizat că adevărata putere a unui lider vine din capacitatea de a sprijini și de a valoriza diversitatea. Plecăm mai încrezători și pregătiți să facem o schimbare pozitivă în comunitatea noastră școlară și nu numai.”

Programul Erasmus+ reprezintă o oportunitate de neegalat pentru ceea ce presupune latura profesională, dar și personală a formării cadrelor didactice, în timp ce, pentru elevi, programul are un profund impact personal și social. În anul școlar 2024-2025, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” a obținut finanțare pentru o mobilitate de formare a cadrelor didactice și două fluxuri de elevi. Mai multe informații despre cele trei mobilități din anul școlar 2023-2024 la „Cantemir” pot fi obținute accesând https://dcantemir.ro/erasmus-2023-2024/.

Petru Done