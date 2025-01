Parteneriat strategic între Universitatea Østfold, Norvegia și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

O echipă de cadre didactice de la Facultatea de Inginerie a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat recent la un workshop intensiv de trei zile desfășurat la Universitatea Østfold din Fredrikstad, Norvegia. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Cooperare bilaterală pentru o colaborare pe termen lung”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE, competiția „Bilateral Cooperation in the Green Transition” ( https://hiof-uva.ub.ro/index.php ).

Proiectul reprezintă un parteneriat strategic între Universitatea Østfold din Norvegia și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, având drept scop întărirea relațiilor internaționale și dezvoltarea de soluții inovatoare și durabile pentru tranziția verde.

Workshop-ul a fost conceput pentru a încuraja cooperarea internațională prin crearea de sinergii cu alte proiecte și parteneri din rețea. Participanții au luat parte la seminarii tematice, studii de caz, vizite de studiu la companii relevante și sesiuni de networking. Activitățile desfășurate au inclus instruiri pe teme actuale, precum eficiența energetică în clădiri inteligente, economia circulară și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Evenimentul a pus un accent deosebit pe promovarea măsurilor necesare pentru tranziția către energia verde și pe consolidarea parteneriatelor bilaterale între Norvegia și România, subliniind importanța colaborării în atingerea obiectivelor de sustenabilitate globală.

Proiectul rămâne o inițiativă crucială pentru dezvoltarea unor soluții care sprijină tranziția verde și pentru întărirea relațiilor internaționale, asigurând un viitor sustenabil, atât pentru partenerii locali din Norvegia, cât și pentru cei din România.