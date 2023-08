Părinții nu vor mai scoate bani din buzunar pentru activitățile elevilor din Săptămâna Verde

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a anunţat că doreşte ca din următorul an şcolar să existe un sprijin financiar pentru şcoli în aşa fel încât activităţile din Săptămâna Verde care presupun deplasări sau resurse să fie susţinute prin intermediul unor fonduri distribuite prin intermediul Ministerului Educaţiei.

„Avem de anul trecut, în structura anului şcolar, Săptămâna Verde. Există şi o platformă care a fost deja accesată de peste 10.000 de utilizatori activi – saptamanaverde.edu.ro. Practic, ea include resurse educaţionale, include o serie întreagă de activităţi pe care copiii le pot face în Săptămâna Verde, include trasee educative, include instituţiile care pot intra în parteneriat cu şcolile pentru a se realiza activităţi practice, nu doar teoretice în Săptămâna Verde”, a explicat Ligia Deca, potrivit dailybusiness.ro.

Bani de la Ministerul Educației pentru activitățile din Săptămâna Verde

Ministrul Educației a precizat că doreşte dezvoltarea programului Săptămâna Verde, inclusiv prin acordarea unui ajutor financiar şcolilor care organizează diverse activităţi.

„Ne dorim ca parteneriatul nostru cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, alături de celelalte instituţii relevante, să crească numărul acestor resurse şi mai ales accesul elevilor sau al tinerilor de toate vârstele în zone care să le stimuleze comportamentele sănătoase în cee ace priveşte protecţia mediului.

Vom dezvolta acest program al Săptămânii Verzi, am preluat feed-backul după primul an de implementare, ştim cu toţii că începutul nu e niciodată simplu şi nici perfect aşa că tot feed-backul pe care l-am primit din şcoli şi din societatea civilă va fi luat în calcul şi mai mult, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu ne dorim ca în acest an să existe şi un sprijin financiar pentru şcoli în aşa fel încât activităţile care presupun deplasări sau resurse care costă să fie susţinute prin intermediul acestor fonduri distribuite prin intermediului Ministerului Educaţiei, în parteneriat cu Administraţiei Fondului pentru Mediu”, a mai spus Ligia Deca.