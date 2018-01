La sfârşitul săptămânii trecute, Judecătoria Bacău a dispus arestarea preventivă a doi tineri, din comuna Parincea. Este vorba despre un individ de 22 de ani, acuzat de viol şi tâlhărie calificată, şi de un altul de 19 ani, acuzat de complicitate. Fapta s-ar fi petrecut în seara de Revelion. Bărbatul de 22 de ani, însoţit de celălalt suspect, ar fi observat o femeie de 60 de ani, din satul Năneşti, care se deplasa pe drumul sătesc. A acostat-o şi ar fi violat-o, după care i-ar fi sustras şi suma de 85 de lei, pe care o avea asupra ei. Victima a depus plângere la Poliţie, iar cei doi localnici au ajuns acum în spatele gratiilor. 0 SHARES Share Tweet

