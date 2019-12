După „Colonia pinguinilor”, un roman apărut în 2017 la Editura „24 Ore” din Iași, scriitorul băcăuan Petru Constantin Teodor iese pe piață cu încă un roman, în care ne surprinde cu noi tablouri din viața orașului natal, dar nu contemporane, ci dintr-o lume care deja nu mai există: lumea copilăriei sale. Romanul, care a văzut lumina tiparului tot la editura „24 Ore”, se și numește, de altfel, „Lumea pierdută”. Lansarea cărții a avut loc la sediul Sucursalei Bacău a Uniunii Armenilor din România, iar romanul a fost prezentat de editorul lui, scriitorul Adi Cristi, și de criticul literar Marius Manta.

Băcăuan și el la origini, Adi Cristi a mărturisit, din capul locului, că lectura noului roman al lui Petru Constantin Teodor i-a dat senzația că este o carte pe care a scris-o el însuși, cum oricare dintre cititori vor avea aceeași senzație „într-o succesiune de amintiri specifice fiecăruia, dar care se întâlnesc în realizarea unui tablou general al trecutului nostru”. Cartea, a explicat editorul, face parte din suita „Amintirilor din copilărie”. În prefață („cuvânt de întâmpinare” sau „cuvânt de decodificare” – cum a numit-o Adi Cristi), Marius Manta ne spune pe cine și ce vom întâlni: un prozator care încearcă o mărturisire care se consideră subiectul ce trebuie disecat, experimentul dat nouă astfel încât amintirea să ne scrie trecutul. Iar parfumul „Lumii pierdute” este întreținut de o foarte frumoasă poftă de a povesti. Lumea pierdută care i-a trezit scriitorului nostalgii este chiar trecutul prin care el a trecut în urbea natală.



„Eu am scris despre o lume pierdută pentru că întoarcerea la anii copilăriei a îmbrăcat și aspecte dramatice. Când încă eram foarte tânăr, lumea aceea a dispărut sub lama buldozerelor. Faptul mi-a creat un stres, la granița dintre conștient și subconștient. Timp de vreo două decenii am avut un vis care mă trimitea din nou în Mahalaua Berăriei din Bacău, dar nu ca o bucurie, ci ca un coșmar. Abia la maturitate deplină, când depănam amintiri cu un văr, el mi-a sugerat să pun amintirile copilăriei într-o carte. După mulți ani am făcut-o, iar visul acela a dispărut. Se vede că eu aveam o datorie, de a lăsa în urmă ceva trainic, palpabil, prin care lumea distrusă de buldozere să supraviețuiască.”

Petru Constantin Teodor, autorul cărții