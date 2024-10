PANICĂ ÎN ȘCOLI: 6000 de elevi și profesori au FUGIT din clase la un cutremur simulat!

Ieri, 11 octombrie, județul a fost în alertă maximă! Aproximativ 6000 de tineri, profesori și personal auxiliar au participat la un scenariu de cutremur organizat în școlile din județ. A fost un adevărat haos, dar unul controlat – toate au fost parte din exercițiile de evacuare menite să testeze reacția în caz de cutremur.

Sub supravegherea atentă a specialiștilor în situații de urgență, inclusiv inspectorul de protecție civilă și șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, cadrele didactice au fost pregătite pentru a gestiona o eventuală catastrofă. Toți cei implicați au fost instruiți cum să reacționeze, iar imaginile cu elevii ascunși sub bănci sau profesori blocați sub tocul ușii sunt de-a dreptul tulburătoare!

Șoc și panică la exercițiile de simulare!

„A fost ca și cum cutremurul ar fi fost real! Copiii au fost nevoiți să se ghemuiască lângă pereții interiori, îndepărtându-se de ferestrele care ar putea exploda în orice moment!”, a declarat un martor ocular. Profesorii au deschis ușile claselor pentru a asigura un loc sigur sub tocul ușii, în timp ce elevii și-au protejat capetele cu cărți și ghiozdane.

După ce situația a fost sub control, prezența s-a făcut în afara școlilor, la locurile stabilite pentru evacuare. Tensiunea a fost maximă, dar toată lumea a răsuflat ușurată când exercițiul s-a încheiat fără incidente.

Seria activităților nu se oprește aici!

Nu doar elevii au fost „zguduiți” de aceste exerciții. Weekend-ul acesta, între 12-13 octombrie, pompierii își deschid porțile pentru toți curioșii care vor să vadă cum arată misiunile lor periculoase din spatele cortinei. Dacă vreți să aflați mai multe despre cum puteți să supraviețuiți unei urgențe, nu ratați șansa să-i vizitați!

Și asta nu e tot! Duminică, 13 octombrie, cele mai mari centre comerciale din Bacău se vor transforma în adevărate „zone de salvare”. În Arena Mall, Supernova Bacău și Hello Shopping Park, vor avea loc ateliere interactive unde puteți învăța să oferiți primul ajutor și cum să reacționați în caz de dezastre. Și toate astea sub privirile atente ale specialiștilor noștri!

Vine cutremurul, sunteți pregătiți? Aceste exerciții sunt doar începutul!