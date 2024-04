Pactul pentru migrație: Tările care nu vor să preia migranți vor plăti câte 20.000 de euro pentru fiecare persoană respinsă

Parlamentul European a aprobat la limită noile reguli europene privind migrația și azilul, deschizând calea către o reformă majoră în gestionarea acestor aspecte sensibile. Una dintre cele mai discutate componente ale acestui pachet legislativ este mecanismul de solidaritate, care permite statelor membre să aleagă modalitățile prin care își exprimă sprijinul față de alte țări din UE aflate sub presiune migratorie.

Un punct de interes major este legat de conceptul de “cote de refugiați”. Conform noilor reguli, statele membre pot opta să relocheze persoane, dar au și opțiunea de a contribui financiar la un fond anual de solidaritate. Comisia Europeană are în vedere o țintă de 30.000 de relocări pe an și contribuții financiare de 600 de milioane de euro pe an pentru acest mecanism. Distribuția contribuțiilor financiare va fi determinată printr-o cheie de calcul pentru a asigura echitatea între statele membre.

Pentru România, aceste reguli implică o serie de decizii strategice. În cazul în care ar trebui să primească un anumit număr de solicitanți de azil conform cheii de calcul, țara poate decide să opteze pentru plata unei sume în locul relocării efective a acestora. De exemplu, în loc să primească migranți, România ar putea să plătească 20.000 de euro pentru fiecare relocare pe care ar fi trebuit să o efectueze.

Aceste măsuri, împreună cu alte reglementări din noul pachet legislativ, acoperă o gamă largă de aspecte legate de migrație și azil, de la termenele de procesare a cererilor de azil până la prevenirea abuzurilor și soluții în situații de urgență. Regulile vor trebui să fie aprobate și de Consiliul European și se așteaptă să intre în vigoare în termen de doi ani de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.