Mandatul de președinte al Lions Club Moldova Bacău pentru anul lionistic 2021-2022 a fost preluat de Ovidiu Marchiș. La ceremonial au participat membri ai clubului și invitații lor. Noul an lionistic începe, oficial, pe 1 iulie, iar Ovidiu Marchiș este om de afaceri în Bacău, unde administrează Tipografia Elena.

„Anul lionistic 2020-2021 abia încheiat – a spus Ovidiu Marchiș – a fost unul ceva mai ciudat, datorită pandemiei de Covid-19, dar tot am reușit să organizăm câteva activități specifice clubului nostru. De Paște, de exemplu, am dus daruri la Căminul pentru persoane cu nevoi speciale din Filipești.

Tot în anul lionistic abia încheiat am ajutat eleva Angel Maya Ciurea, în vârstă de numai 13 ani, de la Colegiul Național de Artă din Bacău, cu o sponsorizare pentru a participa la concursul „Barca talentelor”, de la Mamaia, unde a câștigat trei premii întâi. De asemenea, cu un psiholog, în baza unui proiect lansat de compania Kaufland și aplicat de Asociația Act for Tomorrow am fost și am stat de vorbă cu un grup de copii insulino-dependenți în ambientalul Centrului de Cultură «G. Apostu». Tradiționala Tabără pentru copii insulino-dependenți nu s-a putut organiza anul trecut și nici în acest an datorită pandemiei, dar avem speranța că în 2022 o vom putea organiza.

Pentru această tabără vom avea, la anul, și un ajutor financiar din partea Districtului 124 România al Lions Clubs International. Am organizat, însă, și în acest an concursul Afișe pentru Pace și ne vom mobiliza și în toamna care vine pentru următoarea ediție a concursului”.