Onoare și mândrie în educația băcăuană

Colegiul Național „Ferdinand I” – top al decorațiilor din învățământ

Motto: „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ei!”- Regele Ferdinand

Școala unde tradiția se intersectează cu modernul, unde valorile primare ale educației s-au conturat în secolul al XIX-lea și au atins performanțe deosebite este școala calității pe care Colegiul Național „Ferdinand I” o reprezintă cu mândrie. De aceea, decorarea de către Președintele României în două rânduri este o onoare unică în județ.

În anul 2018, Colegiul a fost decorat cu Ordinul „Meritul pentru învățământ” în grad de Comandor.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei, la 8 octombrie 2024, președintele Klaus Iohanis a conferit, la Palatul Cotroceni, Ordinul „Meritul pentru învășământ” în grad de Mare Ofițer Colegiului Național „Ferdinand I” din Municipiul Bacău. Reprezintă o recunoaștere a meritelor pe care această școală reușește să imprime un ritm și o constantă valorică procesului de învățământ.

„Astfel, în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția dascălilor la dezvoltarea României prin educație, pentru profesionalismul și dăruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a școlii în viața elevului, dar și a comunității, preocupându-se de continua îmbunătățire a actului educațional” , conform Instituției Prezidențiale, Președintele Klaus Iohannis a conferit acest titlu onorific mai multor colegii si scoli din țară, dar ierarhia acestora începe cu Colegiul Național Ferdinand I Bacău. Nu este întâmplător faptul că acesta a devenit o scoală preferata de cei mai multi dintre elevii municipiului Bacau. Pentru că echipele manageriale din ultimul deceniu au promovat o viziune și o misiune legată indisolubil de progresul societății cunoașteri si de dezideratele generațiilor de tineri care cred tot mai mult că în campusul școlar cunoasterea presupune mai mult decât transmitere de informații stiintifice, ci și crearea unui cadru al educației cu multiple valențe. Spațiul învățării a devenit un spatiu al interactiunilor formale si nonformale, al provocărilor spre inovație și descoperire

La ceremonia de decorare, care a avut loc la Palatul Cotroceni, Colegiul Național „Ferdinand I” a fost reprezentat de o delegație formată din directorul Nicu Harasemciuc, profesoara Nicoleta Zărnescu (fost director adjunct) și eleva de clasa a XII- a Sofia Măgirescu.

„Această școală, atât prin greutatea istorică a celor 157 de ani de existență, cât și prin arhitectura grandioasă, epocală și elitistă, este in același timp un mozaic generațional de absolvenți de renume național și mondial. Cu atât mai mult cu cât decretul de înființare a școlii reprezintă tradiția iar decretul de decorare de către Președintele României reprezintă recunoasterea valorii. Desigur că suntem mândri și onorați să fim

din nou în atenția Instituției Prezidențiale, dar ne și obligă să continuăm si să susținem promovarea valorii și a performanței în învățământ. Am reușit să ajungem la acest moment prin muncă, efort colaborativ și răspunsuri ferme și constante la provocările educaționale actuale. Mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați în viata acestei scoli, dar in primul rând corpului profesoral, personalului administrativ și, mai ales, elevilor noștri care înțeleg in cea mai mare măsură că efortul și ambiția autodepăsirii conduce spre reușite”, a declarat directorul Nicu Harasemciuc.

Tot din experiența și emoția participării la acest cadru festiv marturisește si doamna profesor de istorie Nicoleta Zărnescu: „Cred că am participat la un moment care va fi consemnat în paginile monografice ale acestei școli. Știu ce înseamnă această decorare. Nu înseamnă nimic material, pentru că nu este însoțită de nicio recompensă în acest sens, dar înseamnă un plus spiritual. Interfața tradiției istorice a acestei școli dezvăluie tuturor celor care îi trec pragul o lume dinamică, modernă, axată pe valorizarea elevului, pe o tot mai atentă raportare la asteptările societății intr-o continuă transformare, dar și la comunicarea pozitivă cu partenerii noștri. Comunitatea Ferdinand a crescut în ultimii ani, este o certitudine vizibilă, și tocmai acest fapt ne îndeamnă să păstrăm si să dezvoltăm această identitate organizațională. Sunt fericită că am fost parte a acestui proces ca profesor si ca director adjunct, contribuind, alături de ceilalti colegi, de elevi și părinți, la așezarea acestei pagini în istoria perfomanțelor din aceasta școală”.

Cu entuziasmul juvenil caracteristic și cu mândria de a fi liceană la „Ferdi”, eleva Sofia Măgirescu, care finalizează în acest an cei 13 ani de studiu în această școală a sufletului ei, surprinde prin atașamentul autentic față de această școală: „Am avut marea bucurie să reprezint elevii colegiului „Ferdinand I” la ceremonia de decorare de la Cotroceni.”

Ordinul ,,Meritul pentru învățământ” în grad de Mare Ofițer, cel mai înalt, este încă o dovadă a performanței în educație și arată ce valoroasă e comunitatea noastră, comunitatea Ferdinand. Aici, elevii au profesori-modele, învață să colaboreze, se dezvoltă și au multe oportunitați. Și tocmai onoarea de a fi decorați de către Președinte trebuie să ne fie prilej să țintim mai sus, să fim tot mai buni! Să fie astfel de momente frumoase motivație pentru mai departe! Felicitări, școala mea! Felicitări, Colegiul Național ,,Ferdinand I” Bacău!”

Cu siguranță, această școală reprezintă o matrice a conceptului de educație autentică, valoroasă și valorizatoare, la nivelul aptitudinilor și competențelor, a sentimentului apartenentei europene si al progresului socio-cultural.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Prof. Nicoleta Zărnescu

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler pentru Colegiul „N.V. Karpen”

În semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția profesorilor la dezvoltarea țării prin educație, pentru profesionalismul și dăruirea cu care aceștia s-au dedicat misiunii transformatoare a școlii în viața elevului, dar și a comunității, Președintele României, E.S. domnul Klaus Iohannis, a conferit Colegiului „N. V. Karpen” Bacău Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler.

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler, obținut de către Colegiul „N. V. Karpen” Bacău la doar 55 de ani de existență, reflectă o esență a lucrurilor, o măsură a lor, ce rezumă un proces managerial coerent, coeziv, riguros, atent la nuanțe, centrat pe relația elev-părinte-clasă-școală-comunitate.

Fideli unei concepții moderne și sănătoase, profesorii de la Colegiul „N. V. Karpen” Bacău și-au concentrat, în ultimul deceniu, demersul educativ asupra elevului pe care și l-au modelat după principiile adevărului și frumosului, îngemănând empiricul și epistemologicul, acțiunea și reflexivul, raționalul și emoționalul, logicul și intuitivul, toate într-o relație de echilibru și complementaritate, fără de care ființa umană nu se poate dezvolta plenar. „Și, peste toate acestea, un destin ce trebuia să fie… Un deznodământ oarecum așteptat, având în vedere evoluția reală, evidentă, consecventă la care muncim împreună de peste două decenii. Mulțumiri și felicitări tuturor foștilor și actualilor colegi”, a declarant Simona Lăcătușu, directorul adjunct al Colegiului „N. V. Karpen” Bacău.

„Valorile transmise de-a lungul anilor, ideile, provocările și modelele, trecute prin filtrele delicate ale modernității, cu exigență și spirit critic, au constituit, pentru noi, temelia pentru a accesa viitorul, pentru a construi o cultură organizațională de succes, în fond, un inedit ideal educațional, care a dus la rezultate excelente la toate nivelurile percepției sociale”, a declarat Simona Șova, directorul adjunct al Colegiului „N. V. Karpen” Bacău.

„Ne onorează recunoașterea la nivel național a meritelor școlii noastre și ne obligă să evoluăm ca și până acum, prin mijloace etico-pedagogice, formând oameni cu o dezvoltare armonioasă și păstrând standarde înalte în toate domeniile activității noastre”, a declarat Remus Cazacu, directorul Colegiului „N. V. Karpen” Bacău.

Și părinții elevilor de la Colegiul „N. V. Karpen” Bacău s-au alăturat celebrării acestui succes:

„În primul rând, calitatea actului educațional ne-a convins să alegem Colegiul Karpen pentru copilul nostru, în ciuda faptului că distanța față de colegiu este una considerabilă. Meritați aceasta distincție. Felicitări!” – Cristina Mihaela Roman, părinte.

„Ne bucură și ne dă încredere faptul că recunoașterea meritelor echipei Karpen vine și de la nivel înalt, pentru că noi, elevi și părinți, putem să observăm zi de zi munca și dedicarea din spatele acestor rezultate. Felicitări și mulțumiri!” – Violeta Ciubotaru, părinte.

Școala Gimnazială ”Scarlat Longhin” Dofteana, medaliată de președintele României

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, Președintele României a emis decretul nr. 1239/ 3 octombrie 2024 prin care 101 unități școlare au primit decorații prin decret prezidențial nr. 1239/ 3 octombrie 2024 care prevede Ordinul ,,Meritul pentru Invățământ” ,, în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția dascălilor la dezvoltarea României prin educație, pentru profesionalismul și dăruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a școlii în viața elevului, dar și a comunității, preocupându-se de continua îmbunătățire a actului educațional ”.

Marți , 8 octombrie 2024, trei unități școlare din județul Bacău – două colegii din municipiul Bacău și o școală gimnazială din mediul rural au primit distincții în cadrul unei ceremonii de decernare de la palatul Cotroceni.

Școala Gimnazială ,, Scarlat Longhin” Dofteana a primit distincția ,,ORDINUL MERITUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN GRAD DE COMANDOR”, în semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția cadrelor didactice care au desfășurat și desfășoară o activitate didactică de înalt profesionalism.

Procesul educațional de calitate nu ar fi fost posibil fără realizarea de investiții în extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de învățământ, obiectiv continuu al administrației publice locale Dofteana. Membrii echipei de Management proiecte din cadrul primăriei Dofteana au accesat și implementat proiecte cu fonduri europene, P.N.D.L. ,C.N.I.,P.O.R. sau cofinațate de la bugetul local însumând mii de euro și lei, finalizate cu realizări deosebite, menite a crea un climat modern, la standarde europene, propice învățării continue.

Managerul de proiecte, domnul primar Ioan Bujor, a dorit realizarea în satul Dofteana a unui campus școlar , compus din Sală de Sport ,,Cambei Mihaela Valentina” , două corpuri de clădire – unul construit cu fonduri prin Banca Mondială și celălalt modernizat în urma derulării și finalizării proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA DOFTEANA, COMUNA DOFTEANA, JUDEȚUL BACĂU”, în valoare de peste 2 milioane de euro- fonduri europene prin Programul Operațional Regional „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” și fonduri de la Consiliul Județean Bacău și un corp nou de clădire cu destinație Grădiniță cu Program Normal. Proiectul a presupus și realizarea de laboratoare inclusive I.T., bibliotecă, săli de clasă, secretariat, contabilitate și cancelarie, bucătărie și sală de mese în care o parte din elevi servesc suportul alimentar prin Programul Național ,,Masă sănătoasă” .

Alte proiecte implementate au fost „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe“ – proiect P.N.N.R în valoare de 500 de mii de euro, care a presupus dotarea unui laborator multidisciplinar la Școala Dofteana, dotarea unui cabinet psihopedagogic la Școala Dofteana, dotarea unui laborator de informatică la Școala Cucuieți, achiziționare de laptopuri, multifuncționale, camere de videoconferință, sisteme de sunete, table interactive, scanere, „Dotarea școlii cu echipamente IT“- F1920072E20641008223/11.01.2021 – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale , ,,Construire Sală de Sport ”din Lunca Trotușului, cu finanțare de peste 5,4 milioane de lei prin Compania Natională de Investiții.

Administrația publică locală Dofteana dorește în continuare implementarea de noi proiecte , convinsă că parteneriatul Şcoală – Familie – Autorități este fundamental pe plan local, asigurând un act educațional de calitate; acestea vor permite motivarea permanentă a elevilor pentru învățare, creșterea eficienței efortului intelectual, asigurarea unei alimentații echilibrate, în vederea incluziunii social – educaționale a populației școlare din mediul rural.