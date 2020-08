O investiție de zeci de mii de euro riscă să se piardă, din cauza unor neclarități apărute în privința unei proprietăți. Este vorba de un proiect Start Up Nations, demarat de un localnic din Oncești. Omul a vrut să-și deschidă o fabrică de panificație în localitatea natală, dar demersul lui s-a oprit într-un singur act.

Gheorghe Benescu, de 54 de ani, un localnic din Oncești, a câștigat, anul trecut, o finanțare prin Programul Start Up Nations. A reușit, astfel, să facă rost de 44.000 de euro pentru a porni o fabrică de panificație la care să lucreze câțiva consăteni. „Am vrut să fac și eu ceva pentru comuna mea și am făcut un proiect, pe Start Up Nations, pe care mi l-au aprobat, anul trecut. Am cumpărat toate echipamentele și, când să mă bucur și eu, să dau drumul, că am deja cinci angajați, nu mi se aprobă să mă conectez la sursa de 380 de volți. Pentru că am un echipament care funcționează numai cu tensiune mare”, își începe povestioara Gheorghe Benescu, beneficiarul proiectului.

Nici Iohannis nu-l poate ajuta

Mica fabrică de panificație a fost amenajată într-o casă achiziționată de la un proprietar din comună. „Stau din 2000 acolo, am cumpărat casa de la cineva din comună. Mi se spune că nu am un act de vânzare-cumpărare legalizat la notar. Dar, am făcut un act, prin primărie, ștampilat de primar, că așa se proceda pe timpul ăla. Ulterior, cel care mi-a vândut casa a murit, iar moștenitorii se judecă pentru o altă proprietate din Bacău și, acum, nu îmi pot face un act prin notar”, mai spune săteanul.

Până să-i vină banii de la stat pentru proiect, Benescu a făcut un credit-punte de la o bancă comercială, ca să poată cumpăra utilajele și să facă restul demersurilor în vederea pornirii făbricuței. Omul s-a plâns inclusiv președintelui Iohannis, pentru a putea merge mai departe, cei de la cabinetul președinției direcționându-l către reprezentantul Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Cei de la Delgaz Grid, locul unde – se plânge omul – s-a poticnit proiectul, spun că, de fapt, de la dosar lipsește un act care să le permită să-i aprobe conectarea la instalația de 380.

„Într-adevăr, domnul are o cerere de racordare, din 2019, dar nu a depus toate documentele. Pentru că există o problemă cu terenul aferent construcției. El nu are actul de vânzare-cumpărare autentificat notarial. A fost o mediere între reprezentantul ANRE și domnul Benescu, în urma căreia și-a luat angajamentul de a face demersuri către Oficiul de Cadastru pentru a-și rezolva problema cu pământul. După acea mediere, el nu a revenit la noi cu acel document, pentru a completa dosarul”, ne-a explicat Corneliu Zaiț, purtătorul de cuvânt al Delgaz Grid.

Părțile nu vor să cedeze

De la primăria din Oncești ni s-a spus, că de fapt, sunt probleme în privința tranzacției, vânzarea fiind făcută printr-un simplu act de mână.

„Eu m-am bucurat că s-a făcut o investiție în comună. Pentru că sunt, totuși, 44.000 de euro. Dar dacă cele două părți nu se înțeleg, eu ce să le fac? Nu există un act prin notariat și, ca atare, nimeni nu îți dă vreo aprobare. Probabil, nu s-au mai înțeles, ulterior, în privința banilor, și de aici toate problemele.

Eu am încercat să aduc ambele părți la o conciliere, am vorbit și cu proprietarul, și cu domnul Benescu, dar, până la urmă, niciunul nu mai vrea să lase de la el, deși ințial se puseseră de acord”, ne-a spus Mihai Puțeanu, primarul comunei Oncești. De altfel, nici primăria nu i-a putut elibera autorizație, tot din pricina problemelor privind proprietatea.

„Migrez în altă țară, că este jale în România”

Până să obțină autorizația de la furnizorul de energie electrică, antreprenorul din Oncești a achiziționat un generator de curent, variantă care, se pare, este destul de costisitoare, utilajul funcționând pe motorină. În aceste condiții, beneficiarul investiției nu va putea decât să transfere fabrica la o altă locație, dobândită cu acte în regulă, ceea ce presupune costuri suplimentare, sau să renunțe la finațarea asigurată prin programul Start Up Nations.

„Aș vrea să vină o comisie, să mă evalueze, ca să scap naibii de proiectul ăsta și să pot migra în altă țară, că este jale în România”, încheie cu năduf Gheorghe Benescu.