Săptămâna trecută, Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău a fost gazda unei alte mobilități Erasmus +, în cadrul proiectului „Fairytales, legends, mythsand stories all over Europe to developliteracy and languages kills of our students”. De data aceasta, 14 profesori din Marea Britanie, Italia și Turcia au vizitat Grădinița 23 și școala, fiind foarte impresionați de ceea ce au văzut.

„Din discuțiile avute în cadrul primei mobilități, partenerii din proiect nu aveau o impresie foarte bună despre România. De altfel, prima întrebare a colegului englez, care este și coordonatorul de proiect, a fost legată de rommi. După o săptămână petrecută în România, și-a schimbat viziunea”, a precizat prof. dr. Liliana Adochiței, directorul adjunct al Școlii „Miron Costin” Bacău. Musafirii au avut o săptămână foarte încărcată, plină de experiențe inedite.

La grădiniță, prichindeii i-au întâmpinat cu pâine și sare, spectacole de toamnă și multă voie bună. În special, britanicii s-au arătat fascinați de modelul românesc de învățământ preșcolar și nu s-au sfiit să spună că vor încerca să-l aplice și în școala lor.

La fel de impresionați au fost și de vizita la școală, unde s-au întâlnit cu elevii din ciclul primar. Aceștia s-au pregătit pentru musafirii de peste mări și țări cu scenete în limba engleză și un spectacol în care au inclus cântece, dansuri clasice, populare și alte surprize. A rândul lor, profesorii de la Școala „Miron Costin” i-au invitat pe omologii britanici, italieni și turci la o seară românească, unde muzica și preparatele culinare tradiționale au fost la loc de cinste.

Pentru a cunoaște mai bine România, oaspeții din străinătate au vizitat mânăstirea Voroneț, Muzeul Oului din Vama, atelierele de ceramică neagră din Marginea, castelul Bran, salina de la Târgu Ocna și stațiunea Slănic Moldova.

„A fost o experiență de cinci zile fantastică. România este alta, decât aveam eu impresia. Satele românești sunt extraordinar de frumoase, peisajele sunt incredibile, obiectivele istorice și culturale uimitoare, iar oamenii foarte prietenoși. A fost fabulos!”, a declarat britanicul Steph Neale, coordonatorul proiectului.

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău este parteneră în acest proiect ERASMUS + cu Beatrix Potter School United Kingdom (coordonator), Istituto Comprensivo Portellad elle Ginestre Italia, Zuhtupasa Ilkokulu Turcia. Scopul principal al proiectului este promovarea patrimoniului cultural european în rândul elevilor, determinându-i să îmbunătățească succesul școlar.

Obiective

Obiective propuse sunt: dezvoltarea abilităților de alfabetizare și creativitatea elevilor din 4 școli din UE; creșterea gradului de conștientizare cu privire la comunitățile și diferențele dintre cele 4 culturi europene; încurajarea elevilor de a-și exprima gândurile și sentimentele și utilizarea tehnicii de povestire în toate domeniile curriculumului. Activitățile sunt menite să stimuleze coeziunea socială prin dezvoltarea abilităților de alfabetizare, a creativității, a inovării, competențele TIC, competențele culturale sociale, spiritul civic, aptitudinile interculturale și învățarea de a învăța. De asemenea, proiectul este o sursă valoroasă de exemple de bune practici și de materiale interactive, care pot fi utilizate pentru a promova valorile europene.

Următoarea experiență în cadrul proiectului va fi cea din Italia, mobilitatea fiind programată pentru luna februarie a anului 2020.