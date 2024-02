O zi numai cu tine

Fantezia unei relații perfecte înseamnă să ceri idealul de la viață. De ce ar trebui să se întâmple așa? “Nu e corect!” sau “Este prea mult!” înseamnă deseori “Lumea nu ar trebui sa fie așa cum este”. În realitate, lucrurile care nu sunt frumoase li se întâmplă oamenilor buni, de cele mai multe ori fără motiv, câteodată din cauza purtării iraționale a celorlalți. De ce? Pentru că doar oamenii buni pot gestiona cu înțelepciune nedreptatea. Vocea mea interioară a reacționat imediat. Sunt dispusă să experimentez, așa pot să văd ce se întamplă. Cum iți spuneam, draga mea? Pune totul pe pauză, nu te consuma și vezi ce se întamplă. Mâine e o noua zi. Până atunci fă lucrurile pentru tine, orice, să fie pentru tine!

“Totul sau nimic” nu mai este valabil in nicio situație de cuplu. Însă performanța unei relații de cuplu nu face vreodată ca o persoană tolerantă sa fie lipsită de respectul personal. Mai degraba arată măiestria cu care aceasta iși poate gestiona nemulțumirea. Dacă nu te-ai gândit până acum la așa ceva, ar fi timpul s-o faci. Eu iți propun să-ți asumi o schimbare de comportament, pentru a reaprinde scânteia în dragoste. “Cine, eu? Dar nu am probleme în cuplu!” Fii atent până la capăt. Asta presupune întelegerea modului în care partenerul afectează relația de cuplu. Tot la fel de important este să întelegi ce a determinat această situație și cum poți ajuta, astfel încat sufletele amândurora să fie în armonie. “Frica s-a declanșat imediat și inima îmi bate cu putere. Teama de viitor, teama de necunoscut, neprevăzutul, toate sunt atât de apăsătoare, chiar dacă sunt fără gravitate. Acum reacționez! Măcar se întamplă ceva.”

Ce spunea Voltaire? “Numai sufletul are ceva unic.” Te rog, pornește de la această premisă și vei găsi rezolvarea. Acum ai indiciul perfect, deci fă tu primul pas. Știu, ai dreptate, de obicei cititorul nu este pus în nicio dificultate de către autor, dar de această dată va fi diferit. Îti voi da satisfacția de a descoperi singur anumite lucruri. De altminteri, unele dintre ele nici nu se pretează a fi expuse în fraze, ci mai degrabă se simt și atât. Frazele evocă o gesticulație de un anumit tip, ce nu fac inimii deloc bine. Sufletul o ia la galop și lumea noastră tot mai mică pare. “Acum ce ma fac? Rămân pentru câteva minute nemișcată, in timp ce lacrimi îmi curg pe obraji. Nefericire? Nicidecum, ci mai degrabă conștientizarea unei situații de criză în cuplu. Așa este, aveai perfectă dreptate! Nu-mi este bine, ceva mă neliniștește. Și nu este de puțin timp, sa fie de câteva luni această stare de agitație interioară.” Te pot ajuta, mai vrei un indiciu? Chiar acum am terminat de citit o carte “Cei care schimbă jocul”. “Bingo, chiar mi-ai dat o idee, dragă autorule si iți mulțumesc! Nu știu exact ce o să se întâmple cu noi, dar știu sigur că vreau să salvez relația de cuplu”

Ce poate fi mai frumos în dragoste decât să oferi o zi din viața ta persoanei iubite? Ce poate fi mai frumos într-o relație decât să salvezi pasiunea, dragostea si dorința unuia față de celălalt. Toate aceste lucruri, mențin echilibrul constant în cuplu, astfel încât ambii parteneri să fie fericiți. Gândește-te cum convertește mintea acea dragoste primită, în energia necesară menținerii sănătații corpului. Gândește-te cum convertește corpul această sănătate primita, în energia necesară sufletului tău. “M-ai convins!” Aprecierea minții, sufletului si corpului – un exercițiu unic în aparentă, dar esențial în menținerea unui echilibru de cuplu. Cel mai mare folos al vieții este să trăiești pentru ceva care va dăinui în timp – o iubire pentru totdeauna. “Dacă eu nu am grijă de dragostea mea, cine va avea in locul meu? Primul pas îl fac chiar acum: O zi din viața mea numai cu tine, pentru tine!”

Carmen Barcan