Una dintre marile probleme ale noastre ca națiune este că vrem să trăim ca în capitalism, cu prețurile din Comunism. Sau măcar să obligăm Statul să facă bine și să regleze prețurile, rata dobânzii și ROBOR-ul, că doar de aia e stat și lumea îi plătește taxe. Acum, serios, de câte ori nu ați auzit ideea că Statul e vinovat de creșterea ROBOR și, prin urmare, de creșterea ratelor la credite? S-a întrebat cineva dacă există vreo legătură între Stat și modul în care este stabilit ROBOR? Pentru că dacă s-ar fi întrebat, ar fi aflat că, de exemplu, ROBOR-ul este stabilit pe baza informațiilor furnizate de primele 10 instituții de credit de pe piață și nu are nici o legătură cu Statul, ci cu foamea de bani a băncilor. Să luăm un alt indicator, însă: prețul carburanților. Vă sună cunoscută ideea că de nivelul prețului benzinei se face vinovat Statul? Nu ați văzut tabelele comparative cu prețul benzinei din statele UE? Nu ați rămas șocați să vedeți că avem o un preț atât de mare comparativ cu salariile? Este extrem de interesant că românilor nu le pasă că prețul alimentelor din supermarketurile noastre este comparabil cu cel din Occident, poate chiar mai mare, dar sunt extrem de deranjați că prețul carburanților încearcă să ajungă din urmă prețul european. Evident, Statul e de vină din cauza nivelului accizelor! Așa o fi?! O analiză realizată la finele anului trecut de Oil Bulletin – publicație a Comisiei Europene – arată că, dacă dăm la o parte taxele, prețul benzinei și al motorinei din România este mai mare decât media UE: 0,511 euro/litrul de benzină în România față de 0,508 euro/litru. Și la motorină, la fel: 0,560 euro/l în România, față de 0,542 euro/l, cât este media țărilor UE. Mai mult, anul trecut, prețul benzinei a cunoscut o creștere de 1,1% în România față de o scădere medie de 1% în țările UE. La motorină, diferența a fost și mai mare: o creștere de 5% în țara noastră față de o creștere medie în Uniunea Europeană de numai 1,1%. Ce ne spun aceste cifre? Că prețul carburanților a fost decis de companiile petroliere, nu de Stat. Dar ajungem și la accize. Prețul mediu al unui litru de benzină cu taxe cu tot a fost în România de 1,117 euro față de media europeană de 1,363 euro. La motorină valorile sunt de 1,140 e/l în România și 1,249 e/l media UE. Cu alte cuvinte, deși prețul carburanților calculat de companii este mai mare decât media UE, prețul brut, care include taxele și accizele, este mai mic. Adică, nivelul taxării în România este sub nivelul mediu al UE. Să mai adăugăm o informație: Consiliul Concurenței a observat, încă de la începutul lui 2016 o schimbare de paradigmă în sensul că firmele românești au început să crească prețul benzinei. Atunci, care este explicația, de ce este implicat Statul în această problemă, din moment ce totul nu este decât un efect al lăcomiei companiilor?! La fel ca în cazul prețului ouălor. Sau în cazul untului. Poate cineva să ne explice de ce a crescut prețul untului în condițiile în care celelalte produse lactate au rămas la același preț? 0 SHARES Share Tweet

