O poveste de iubire și loialitate: Revederea emoționantă dintre stăpână și câinele său

Imaginea surprinde un moment emoționant provocat de reîntâlnirea dintre o băcăuancă și câinele său.

Totul a început cu un apel la Poliția Locală referitor la o haită de câini care ar ataca trecătorii pe Strada Neagoe Vodă. Echipa de intervenție s-a mobilizat rapid, dar, spre surprinderea lor, nu au găsit nicio urmă de haită periculoasă. Așa că au decis să contacteze reclamanta pentru mai multe detalii.

Cu o atitudine agitată și voce tremurândă, reclamanta a insistat că există un pericol real, iar unul dintre câini o urmărea chiar în acel moment. Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi cu totul altceva. În locul unei haite înfricoșătoare, a apărut un cățel mic, blănos, proaspăt spălat și parfumat, care dădea vesel din coadă.

Stăpâna cățelului a fost identificată de către vecini. Se pare că acest cățel nu era un maidanez periculos, ci un cățel de casă blând și bine îngrijit, lăsat să se plimbe în fața blocului de către stăpâna sa pensionară.

Deși atmosfera părea că s-a s-a calmat, femeia care a reclamat haita periculoasă a cerut ca stăpâna câinelui sa fie amendată. Însă, așa cum a explicat șeful serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, amendarea cetățenilor nu intră în atribuțiunile serviciului.

Cu toate acestea, câinele a trebuit să fie luat la adăpost potrivit legii.

“Nu apucăm să cazăm cîinele, că la poartă se oprește o mașină. Le spun colegilor, fac pariu că a venit după căine. O doamnă, împreună cu un copilaș, ne explică ce s-a întâmplat. Câinele e al bunicii dar îl lasă liber în fața blocului. Toată lumea știe câinele, e blând, nu a făcut probleme. Îmi arată un carnet de sănătate al câinelui, cu vaccinuri, deparazitări. Dar fără microcip”, povestește Dinu Păncescu.

S-a stabilit că animalul va putea fi înapoiat numai după ce va fi microcipat si castrat.

De atunci, zi de zi, au venit să-l vadă. Bunica, nepotul, mama. I-au adus păturica lui, mâncarea lui.

“Câinele mănâncă doar un anumit tip de recompense. N-a vrut granule, n-a vrut conserve de la noi. Iar de vineri a refuzat și mâncarea lăsată de proprietari. N-a vrut să mănânce nimic.

E o reacție a unor câini care suferă de anxietate. Dorul de stăpân, mediul nou, necunoscut, le dă o stare de stres și una dintre reacții este refuzul de hrană. Unii merg până la epuizarea completă”, a mai povestit Păncescu.

“Așa că vineri am sunat proprietara și am rugat-o să vină urgent la adăpost. I-am prezentat situația si i-am oferit soluția adopției imediate cu microcipare cu condiția să revină cu el pentru sterilizare. Azi, la prânz, am făcut poza asta. Care spune tot. A plâns stăpâna, care-l ținea în brațe. A plâns bunica. Au plecat acasă fericiți. Tare mi-aș dori cât mai mulți stăpâni ca cei de azi”, a încheiat Dinu Păncescu.