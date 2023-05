O nouă premieră medicală pentru stațiunea Slănic-Moldova

,,Eurosan Clinic”, prima clinică privată ,,No Addict” din județul Bacău

După ce în urmă cu doi ani a fost inaugurat Centrul de Permanență Medicală din Slănic-Moldova, primul din istoria acestei stațiuni, investiție realizată de medicii Adrian și Mihaela Cotîrleț, sâmbătă, 27 mai, a fost inaugurată o nouă unitate medicală, ,,Eurosan Clinic”, prima clinică privată ,,No Addict” din județul Bacău. Aceasta este amplasată pe strada Ion Creangă, Nr. 1, într-o clădire complet renovată și recompartimentată, unde, între 2000 – 2007 a funcționat Centrul rezidențial pentru copii ,,Victorine Le Dieu”.

Investitorul, proprietarul și managerul clinicii este dr. Florin-Lucian Mărghitaș, medic psihiatru, specializat în medicină psihomatică în Germania, în special pe partea de Adicții , psiholog principal în psihoterapie psihodinamică, manager și la ,,Eurosan Clinic” din Cluj-Napoca

,,Vă mulțumesc tuturor că ați onorat invitația și că ne întâlnim aici, la `Eurosan Clinic` Slănic-Moldova. Vreau să salut și să-i mulțumesc domnului primar Gheorghe Baciu, pentru că este în mijlocul nostru, dlui președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău, dlui prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Moinești, celorlalți colegi din județul Bacău și nu în ultimul rând, celor din Cluj, care au străbătut țara ca să ajungă aici, ceea ce înseamnă că există o punte de unire și de înfrățire între Ardeal și Moldova. Eu nu sunt întmplător aici, soția mea este din Onești, altfel, poate nu ajungeam aici, în acest paradis, care este Slănic-Moldova. Și de aceea, vreau să vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru sprijinul acordat, de la cele mai mici detalii până la lucrurile mari, pentru că, doar datorită suportului dumneavoastră și al altor slăniceni am putut să punem pe picioare și să dezvoltăm acest proiect.

Pentru cei care nu mă cunosc, țin să precizez că sunt absolvent al Facultății de Medicină din Cluj, promoția anului 1990, după care mi-am desfășurat activitatea timp de 15 ani în Germania, unde m-am specializat între timp la Universitatea din Frankfurt, iar ulterior am devenit medic specialist în psihosomatică, specializat in Adicții , psiholog principal în psihoterapie psihodinamică. Din motive personale a trebuit să mă reîntorc în România, la Cluj, unde am înființat prima clinică de medicină psihosomatică, după care am reușit, iată, același lucru și aici, la Slănic-Moldova”, a spus dr. Florin Mărghitaș.

La ,,Eurosan Clinic” din Slănic-Moldova vor fi tratate în perioada de recuperare și persoane dependente de alcool, droguri, medicamente, jocuri de noroc, de calculator, sau cu tulburări de alimentaţie de genul bulimie sau anorexie

Unitatea medicală de la Slănic-Moldova are un număr de 34 de paturi, un compartiment de tratament şi recuperare în afecţiuni psihiatrice, neurologice, balneologice, psihosomatice şi ale stării de nutriţie. Echipa terapeutică va fi formată din psihiatri, psihologi, psihoterapeuți, kinetoterapeuți, asistenți medicali, care vor aplica terapii individualizate, adaptate la fiecare pacient în parte.

,,Aici, la Slănic-Moldova, scopul nostru de viitor este de a trata pacienții în perioada de recuperare. Deci, după internările de la spitalele din Iași, din Bacău, îi vom prelua și îi vom ține în clinică o lună sau mai mult, în funcție de necesități. Sigur că aici va fi tratată și adicția, adică dependența persoanei de alcool, droguri, medicamente, jocuri de noroc, de calculator, sau cu tulburări de alimentaţie de genul bulimie sau anorexie. Tratamentul integrat al pacientului din medicina psihosomatică va include un mod de abordare multiplă: fizic (somatic), psihic (psihiatric și psihoterapeutic) si social. Bolnavul va fi privit ca un tot unitar, iar metoda de tratament urmărește să vindece atât boala, cât şi cauza psihică a afecţiunii. În plus, îl ajută pe pacient să o depăşească prin diverse terapii complementare, de recuperare, precum tehnici de relaxare şi meditaţie, meloterapie, terapie prin pictură, sport, gimnastică, ca şi printr-o serie de elemente de medicină tradiţională”, a mai spus dr. Florin Mărghitaș.

Cuvântul primarului stațiunii, Gheorghe Baciu

,,Bună ziua și bine ați venit! Astăzi este o zi specială pentru localitatea noastră, dar și pentru mine, ca cetățean al acestei comunități. Ne bucurăm și îi mulțumim și noi domnului doctor Mărghitaș, pentru că s-a gâmdit să investească în recuperarea medicală, un domeniu în care stațiunea noastră este consacrată, mai cu seamă prin factorii săi naturali de cură. Am considerat că este o obligație a mea de conștiință să ajut investitorii și mai ales domeniul acesta de recuperare medicală, care valorează mai mult pentru noi decât turismul obișnuit. De aceea, noi credem și ne-am fixat obiectivele și strategia de dezvoltare, în jurul resurselor terapeutice de care beneficiază Slănic-Moldova. Este o zi importantă și pentru faptul că se mai adugă 34 de paturi la capacitatea noastră de recuperare medicală, de care dispunem acum, dar și noi locuri de muncă. Desigur că, domeniul pe care dumneavoastră îl abordați este un domeniu de nișă și el completează, practic, domeniile de recuperare medicală pe care noi le avem, aici, la Slănic-Moldova. Prin toate acestea, sper să transmitem că stațiunea noastră este una deschisă pentru investitori, că Slănic-Moldova a ajuns deja la un nivel de încredere, în principal, prin faptul că am licențiat o mare parte dintre izvoarele minerale, proces care va continua și în viitor, reușite pentru care le mulțumesc colegilor mei, care au depus eforturi susținute în toate etapele diverselor proiecte de dezvoltare și promovare pe care le desfășurăm. Vă mulțumesc, tuturor, pentru participare și vă doresc cele bune și spor în toate!”, a declarat Gheorghe Baciu, primarul stațiunii Slănic-Moldova.

Alte alocuțiuni, slujba de sfințire și programul muzical al festivității

Au mai rostit alocuțiuni: dl Dan Stoica, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău, sora Maria Michela Martiniello, președinta Fundației ,,Victorine Le Dieu” din Onești, alți medici și colegi ai medicului Florin Mărghitaș.

Slujba de sfințire a noii clinici a fost oficiată de părintele Benone Butacu, preotul paroh al Bisericii romano-catolice ,,Adormirea Maicii Domnului”, din Slănic-Moldova, iar programul artistic a fost susținut de mezzosoprana Lavinia Bocu, una dintre cele mai bune voci de muzică clasică din Cluj și nu numai.

Romulus-Dan BUSNEA